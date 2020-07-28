Дневной сон для улучшения результатов

Определи свое окно сна

«Если ты хочешь эффективно провести вечернюю тренировку, попробуй немного поспать в период между 13 и 16 часами, — говорит Эми. — Это не противоречит естественной фазе циркадного ритма, которая наступает во второй половине дня, и не помешает тебе заснуть в положенное время вечером».



Время начала тренировки после сна также имеет значение. «Если сон длился 90 минут или более, следует подождать от 95 до 155 минут и только потом приступать к тренировке, чтобы успела пройти инерция сна, ощущение медлительности и небольшой тяжести в теле, которое возникает после пробуждения», — рассказывает Эми Бендер.



Более короткий сон позволит тебе сократить время между сном и тренировкой. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Biological and Medical Rhythm, выдвигается теория о том, что 25-минутный сон за 2–3 часа до тренировки более эффективен для самочувствия, чем сон за 4 часа до тренировки. Истинная причина этого еще не до конца изучена, однако Эми считает, что два или три часа — это правильное окно сна, в течение которого инерция проходит, а стресс и напряжение еще не успевают накопиться.