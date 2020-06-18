Научись бегать правильно

Хочешь проверить, правильно ли ты ставишь стопу при беге? Дерек Сэмуэль советует побегать на беговой дорожке и снять это на видео сбоку. «Получается очень наглядно, — говорит он. — Когда я показываю видео клиентам, они сразу все понимают. Они видят, что их нога приземляется не перпендикулярно земле».



3. «Танцуй» при беге вверх по холму



Чтобы бежать эффективнее на подъеме, делай короткие и быстрые шаги. «Я говорю бегунам, что они должны „танцевать”. Их шаги должны быть легкими и быстрыми», — говорит Крис. Расслабься, наклонись вперед, двигай руками в такт движению и старайся контролировать дыхание. При спуске вниз по склону не старайся слишком замедлиться. «Сосредоточься на расслаблении мышц верхней части тела и рук. Спина прямая, приземляйся на переднюю часть стопы», — говорит тренер NRC в Сан-Франциско Джейсон Рексинг.



4. Расслабься



Во время бега периодически проверяй свое тело от головы до пальцев ног на предмет излишнего напряжения. Возможно, ты поднимаешь плечи, сжимаешь руки в кулаки или сжимаешь зубы. Чтобы расслабить мышцы, сделай глубокий вдох и медленно выдохни. Можно также встряхнуть руки и покрутить головой из стороны в сторону. Чем расслабленнее ты бежишь, тем меньше сил тратишь, говорит Крис.



5. Отработай движения рук



Каждый атлет двигает руками при беге по-своему. Чтобы сделать работу рук максимально эффективной, разверни локти строго назад и представь, что ты дотрагиваешься кончиками пальцев до бедер. Кисти рук при этом расслаблены. Крис советует держать корпус вертикально и не размахивать руками в стороны перед корпусом. В этом случае «бедра тоже начнут раскачиваться из стороны в сторону, и ты будешь тратить больше энергии».