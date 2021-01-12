Мексиканская регбистка Мария Пруйн превосходит ожидания

Как люди реагируют, узнав, что ты играешь в регби?

Самая частая реакция — шок, не обязательно в негативном смысле, скорее: «Я совсем мало знаю об этом спорте, а о том, что в него играют девушки, слышу впервые». Мне повезло, что мои родители поддерживали меня с самого начала. Я знаю девушек, у которых были с этим проблемы, потому что их отцы считали это мужским видом спорта.



При этом я обратила внимание, что люди считают, будто мое телосложение не подходит для регби. Им кажется, что на поле меня просто сломают. Но те, кто играют, знают, что телосложение тут не имеет значения. Практически каждый может хорошо играть в той или иной позиции, если будет планомерно и упорно тренироваться.