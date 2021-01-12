Мексиканская регбистка Мария Пруйн превосходит ожидания

Мария Пруиджн черпает силу в спорте, в который почти не играют в Мексике — тем более женщины.
Представь игрока в регби. Мало кому в голову сразу придет молодая девушка. Мария Пруиджн пытается это изменить. 22-летняя фотограф и физиотерапевт-стажер из Мехико готова бросить вызов стереотипам и гендерной дискриминации. Недоумевающие взгляды только усиливают намерение Марии доказать миру, что женщина любой комплекции может найти себя в спорте.
Мы встретились с Марией на поле ее команды — оно было в грязи после дождя и только что прошедшей тренировки. Пока она складывала свою экипировку, мы поговорили о том, как спорт помог ей найти себя и свое место в мире.
Как люди реагируют, узнав, что ты играешь в регби?
Самая частая реакция — шок, не обязательно в негативном смысле, скорее: «Я совсем мало знаю об этом спорте, а о том, что в него играют девушки, слышу впервые». Мне повезло, что мои родители поддерживали меня с самого начала. Я знаю девушек, у которых были с этим проблемы, потому что их отцы считали это мужским видом спорта.
При этом я обратила внимание, что люди считают, будто мое телосложение не подходит для регби. Им кажется, что на поле меня просто сломают. Но те, кто играют, знают, что телосложение тут не имеет значения. Практически каждый может хорошо играть в той или иной позиции, если будет планомерно и упорно тренироваться.
В какой позиции ты играешь?
Моя основная позиция — блуждающий полузащитник (флай-хав). В регби в каждой команде по 15 игроков: восемь нападающих и семь защитников. Защитники больше всего бегают, уклоняются от противника, передают мяч, а задача нападающих — быть в физическом контакте, они постоянно сталкиваются с противником. Моя позиция — это нечто среднее между защитником и нападающим.
Регби — не самая популярная игра в Мексике. Как ты попала в этот спорт?
Я впервые узнала о регби в 2009 году, когда посмотрела в кинотеатре фильм «Непокоренный» [о Кубке мира по регби, проведенного в ЮАР после падения апартеида]. Это кажется банальным, но увидев его, я подумала: «Круто! Я хочу этим заниматься!». В фильме все игроки были мужчинами, и я решила, что, скорее всего, женских команд не существует. Несколько лет спустя я перешла в школу, где регби можно было выбрать в качестве факультативного занятия, что я и сделала. Там я познакомилась с подругой, которая рассказала, что вне школы у нее есть знакомый тренер, набирающий команду девочек в сборную Мехико.
А это домашнее поле вашей команды?
У нас были и другие, но сейчас мы тренируемся здесь. Оно неидеально, поскольку изначально не предназначено для регби. Здесь нет газона и шкафчиков для наших вещей, но оно самое дешевое из всех, что мы нашли, и мы можем тренироваться хоть каждый день. Также тут безопасный район со множеством транспортных узлов. Поскольку у нас женская команда, нам важно чувствовать себя в безопасности, когда мы возвращаемся с тренировки, и чтобы дорога до метро была освещенной. А сегодняшний дождь, что ж... Мы хотим быть оптимистками. В ясную погоду и на зеленом поле победить нам будет намного проще, поскольку тренируемся мы не в самых благоприятных условиях.
«Я могу справиться с чем угодно, и ничто меня не остановит».
Почему ты любишь регби?
Ощущение, что всё в моих руках, дает мне силу. Это понимание того, что я могу бежать быстрее всех, и никто меня не догонит, не толкнет, и что я могу с кем-то всерьез побороться. Ощущение своей физической силы дало мне уверенность в других сферах жизни. Я всегда была худой, но сейчас могу с уверенностью сказать: «Я могу сделать любого, и никто не может сделать меня», или: «Я могу справиться с чем угодно, и ничто меня не остановит», — для меня это радость и вознаграждение за приложенные усилия.
Что еще дало тебе регби, кроме физических изменений?
Очень многое — в основном потому, что это командный спорт. Я всегда думаю: «Я могу стать в тысячу раз лучше, но какой в этом толк, если это не принесет пользы команде». И я научилась относиться так же к своей жизни в целом. Я хочу быть хорошим человеком, чтобы делать мир лучше, а не просто хлопать себя по плечу за то, что я хорошая. Без командного духа в регби у тебя ничего не получится.