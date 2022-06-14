Ван Цин — танцовщица брейк-данса со сказочными движениями

Теперь Ван Цин стала ролевой моделью для юных китаянок в брейк-дансе, и многие точно будут обращаться к ней за советом. Каков же ее главный совет? «Я думаю, что стоит относиться к брейк-дансу как к искусству повседневного самовыражения», — говорит она. «Тихая и трудолюбивая ученица», как описывает себя Ван, считает, что брейк-данс помог ей показать всему миру свой сложный и прекрасный внутренний мир. «Если подумать, то, наверное, я не была в детстве интровертом, а просто такой казалась со стороны. А брейк-данс позволил мне выразить настоящую себя», — объясняет Ван.



В 2019 году Ван Цин пригласили присоединиться к ведущей брейк-группе Green Panda, и вместе с ними она выиграла 10 баттлов. Сейчас Ван стремится стать лучшей из брейк-дансеров в Китае и надеется представлять свою страну на Олимпийских играх, и потому наконец выступает на своих условиях. «В Дао дэ цзин, „Книге пути и достоинства“, есть такая фраза: „Вода – самое мягкое и слабое, что есть в мире, но в одолении твердого и крепкого непобедима, и нет ей равных“, — говорит Ван. — Это значит, что если что-то кажется мягким, это не значит, что оно слабое и менее значимое. Этот особый подход помогает многое преодолеть, и он пригодился многим девушкам в брейк-дансе».