Ван Цин — танцовщица брейк-данса со сказочными движениями

Магия брейк-данса
Атлеты*
Узнай, как одна из лучших брейк-дансеров Китая объединяет учебу и искусство.
Ван Цин в студиях Green Panda в Пекине.
Ван Цин каждое утро просыпается уже готовой к танцам. Ей всего лишь нужно сложить матрас и отодвинуть его в сторону, и вокруг нее останется лишь розовый танцевальный пол и зеркало во всю стену. Пора включать музыку. Так ее спальня превращается в танцевальную студию.
В мире постоянных достижений Ван Цин одновременно феномен и образец для подражания. Она великолепно танцует брейк-данс и при этом отличница: Ван входит в рейтинг самых успешных молодых танцовщиков в Китае, а также получает докторскую степень по китайскому фольклору на очном отделении. Эти знания она применяет на деле, включая элементы сказок и повествования в свои танцы.
«Мне хотелось изучать фольклор, ведь мне так нравились сказки в детстве, — говорит она. — Слушая истории других, мы можем лучше понять, что они чувствуют и каким они видят окружающий мир».
Выступления Ван Цин на сцене просто завораживают — ее хореография четкая и продуманная от начала и до конца. Она выступает в роли Цзыси, феи из китайской легенды 16-го века. Также она часто добавляет в свои выступления элементы из разных стилей древних боевых искусств. «Есть что-то особенное в девушке, которая выполняет повороты и мощные движения или переходит в позу дракона или змеи, — говорит Ван. — Очень важно, когда в фильмах о кунг-фу есть героиня».
«Есть что-то особенное в девушке, которая выполняет повороты и мощные движения или переходит в позу дракона или змеи».
В Китае почти нет девушек в брейк-дансе, и потому Ван так и излучает изящество, выступая в традиционно мужском виде спорта. В 2024 году брейк-данс впервые должен войти в программу Олимпийских игр, и она надеется пройти отборочные соревнования благодаря своему уникальному стилю исполнения. В нем исполнитель часто находится близко к земле, сгибает колени, и для него важен сильный кор и хорошая прыгучесть. Однако когда Ван Цин танцует, кажется, что она парит, — настолько легки ее движения. «Парни в брейк-дансе обычно выбирают движения сильных диких животных, таких как лев или тигр, — говорит она. — Да, можно пытаться подражать им, а можно двигаться по-своему — грациозно, как заяц или кошка».
«Я тренируюсь как атлет, чтобы выразить себя как творец».
Успех к Ван Цин пришел не в одночасье. Изначально танцы привлекли ее как вид тренировок, и целых 10 лет она находилась в поисках своего ритма, постепенно влюбляясь в этот спорт. «Когда я начала уставать от танцев, то поняла, что во всех своих видео я просто повторяю движения парней-исполнителей, — рассказывает она. — Мои топроки и даунроки были явно скопированы у других. Я не создавала ничего оригинального, и мои выступления были очень предсказуемыми».
Ван Цин начала создавать свой оригинальный образ и распустила волосы (в прямом и переносном смысле). «Самое главное — разработать свой особый стиль, а не доводить до совершенства движение, которое уже выполняет кто-то другой», — объясняет она. Для Ван Цин такая оригинальность невозможна без упорного труда: «Я тренируюсь как атлет, чтобы выразить себя как творец».
«Брейк-данс помог мне выразить настоящую себя».
Теперь Ван Цин стала ролевой моделью для юных китаянок в брейк-дансе, и многие точно будут обращаться к ней за советом. Каков же ее главный совет? «Я думаю, что стоит относиться к брейк-дансу как к искусству повседневного самовыражения», — говорит она. «Тихая и трудолюбивая ученица», как описывает себя Ван, считает, что брейк-данс помог ей показать всему миру свой сложный и прекрасный внутренний мир. «Если подумать, то, наверное, я не была в детстве интровертом, а просто такой казалась со стороны. А брейк-данс позволил мне выразить настоящую себя», — объясняет Ван.
В 2019 году Ван Цин пригласили присоединиться к ведущей брейк-группе Green Panda, и вместе с ними она выиграла 10 баттлов. Сейчас Ван стремится стать лучшей из брейк-дансеров в Китае и надеется представлять свою страну на Олимпийских играх, и потому наконец выступает на своих условиях. «В Дао дэ цзин, „Книге пути и достоинства“, есть такая фраза: „Вода – самое мягкое и слабое, что есть в мире, но в одолении твердого и крепкого непобедима, и нет ей равных“, — говорит Ван. — Это значит, что если что-то кажется мягким, это не значит, что оно слабое и менее значимое. Этот особый подход помогает многое преодолеть, и он пригодился многим девушкам в брейк-дансе».
Видео: KC
Фото: Ю Йень Лу
Текст: Кларисса Вэй
Опубликовано: июль 2021 г.