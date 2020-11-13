Польза средиземноморской диеты

Питание как образ жизни

Очевидно, что средиземноморская диета не является быстрым решением. Чем дольше ты придерживаешься режима питания, тем больше от него пользы. На самом деле, диета даже может увеличить продолжительность жизни. Обзор исследований, опубликованных в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показал, что у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, наблюдается более низкий риск смерти по всем причинам по сравнению с теми, кто придерживается строгой диеты. Чем это можно объяснить? Все вышеупомянутые преимущества для здоровья связаны со здоровым, противовоспалительным рационом для сердца. На самом деле, две из пяти «голубых зон» в мире — это зоны с самым высоким процентом людей, доживших до 100 лет, — находятся в средиземноморском регионе, где люди обычно придерживаются самой здоровой версии диеты (с еще более высоким содержанием растений).



Возможно, самая привлекательная сторона диеты заключается в том, что она не содержит много ограничений. В отличие от многих современных модных режимов питания в этой диете гораздо меньше запретов, и она не содержит строгих рекомендаций или предписаний. По словам Райана, здесь есть возможность выбора из множества различных видов фруктов, овощей, рыбы, бобовых и злаков. Это не только образ жизни, который может помочь в долгосрочной перспективе, но и тот, которого можно придерживаться всю жизнь.



Для этого поэкспериментируй с новыми рецептами на основе растений (в Интернете есть масса таких рецептов или можно заглянуть в приложение Nike Training Club). Также попробуй добавить больше фруктов, овощей и бобовых в любимые рецепты, например укрась йогурт ягодами, добавь в сэндвич свежие овощи или используй нут как гарнир к блюду из курицы. Во время приготовления используй оливковое масло вместо сливочного и магазинных заправок, чтобы раскрыть аромат овощей и зелени. Несколько раз в неделю ешь морепродукты. Если употребляешь алкоголь, отдавай предпочтение красному вину (одного бокала в день достаточно, к сожалению, это не тот случай, когда больше — значит лучше). Вместо очищенного белого риса и макаронных изделий выбирай цельные зерна, такие как полба или камут, которые в любом виде обладают более выраженной текстурой и вкусом.



Даже если ты не придерживаешься средиземноморской диеты постоянно, ты можешь начать с малого, считает Кэрол (за это и можно поднять бокал красного).