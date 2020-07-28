От Nike Training
Простой рецепт полезного смузи за 5 минут.
Хочется легкого и полезного перекуса, который можно приготовить дома? Этот манговый смузи идеально тебе подойдет. Сладкий благодаря манго и богатый питательными веществами, этот напиток не требует добавления сахара. Просто наслаждайся.
Идеальный перекус, полный питательных веществ. Этот манговый смузи подходит для вегетарианцев, не содержит орехов и глютена. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты
1. 3 стакана греческого йогурта
2. 500 грамм манго
3. 2 банана
4 . 2 ст. л. семян чиа
Способ приготовления
Йогурт, манго и банан взбей в блендере до однородной массы. Если масса слишком густая, добавь немного воды. Добавь, помешивая, семена чиа. Напиток готов. Нам нравится натуральный сладкий вкус манго, поэтому добавлять сахар не нужно.
Пищевая ценность на одну порцию
1. 277 калорий
2. 58 г углеводов
3. 10 г белка
4. 3 г жира