Советы экспертов о том, как улучшить вкус зеленых овощей

Новая наука о салате

Когда мы говорим «пища для мышц», вероятно, на ум приходит белок, так? Это верно. Но представь: от того, ешь ты листовые овощи или нет, может зависеть твоя мышечная сила, даже без учета количества потребляемого белка. Это показало недавнее исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition.



А как именно? «Такие листовые овощи как кале, руккола, шпинат, капуста, мангольд, листовой салат, зелень свеклы содержат соединения, называемые «соли азотной кислоты». В организме они превращаются в оксид азота, который помогает работе кровеносных сосудов», — рассказывает Райан Эндрюс, дипломированный диетолог, главный специалист по питанию и советник в компании Precision Nutrition. «А если точнее, он способен улучшить кровообращение, способствуя лучшей доставке питательных веществ и кислорода, и активизировать выведение продуктов жизнедеятельности. Из-за этой «форсированной» функции сосудов потребление зелени может увеличить твою силу и ускорить восстановление, даже если ты не звезда спорта», — говорит автор исследования Марк Сим, доктор наук, работающий на факультете медицинских наук Университета Эдит Коуэн.



«Постоянное употребление в пищу листовых овощей может улучшить и состояние кишечника. Твой желудочно-кишечный тракт населен миллионами «хороших» и «плохих» бактерий. Они влияют на вес, содержание сахара в крови, деятельность мозга и многое другое», — говорит доктор Шив Десаи, гастроэнтеролог клиники Austin Gastroenterology. Зеленые листья содержат сульфохиновозу, сахар, который способствует размножению хороших микробов, меняя бактериальный баланс в твою пользу. Это было выяснено в ходе исследования, опубликованного в журнале The ISME Journal.



«Конечно, вся эта польза минимальна, если не съедать те самые рекомендуемые пять овощей в день, а большинство этого не делает», — говорит Райан. (Правда, Марк Сим отмечает, что если даже одна порция овощей в день состоит из зеленых листьев, то ты получаешь как минимум соли азота). «К твоему сведению, одна порция — это примерно две чашки сырых (одна чашка приготовленных) овощей. Для большей пользы съедай больше пяти порций, но не превышай 10 порций ежедневно, чтобы не заставлять свой организм переваривать столько грубой пищи)», — говорит Райан.