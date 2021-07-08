Советы экспертов о том, как улучшить вкус зеленых овощей

Советы
Зелень может быть вкусной
Все знают, что листовые овощи полезны, но как сделать их аппетитными? Воспользуйся советами шеф-повара.
Когда ты слышишь, что надо употреблять больше зелени, тянет, как в детстве, закатить истерику за столом... Но не даром наши родители и, в свою очередь, их родители тоже заставляли своих детей есть зелень.
«Множество исследований показывает, что зелень помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также костей», — говорит доктор Гэри Соффер, специалист по интегративной медицине клиники Yale Medicine. Кроме того, семейный врач из центра Greater Baltimore Medical Center Джонатан Хеннесси считает, что листовые овощи богаты антиоксидантами и приносят огромную пользу здоровью.
Но давайте будем реалистами, здоровье — это не только профилактика болезней. Пока ты чувствуешь себя хорошо, это последнее, что приходит в голову. Но, может, вот что будет интереснее: водянистый шпинат, который многие в детстве тайно скармливали собаке (ладно, признайся!), способен помочь тебе в достижении целей на тренировках.
От того, ешь ты листовые овощи или нет, может зависеть твоя мышечная сила, вне зависимости от количества потребляемого белка.
Journal of Nutrition
Новая наука о салате
Когда мы говорим «пища для мышц», вероятно, на ум приходит белок, так? Это верно. Но представь: от того, ешь ты листовые овощи или нет, может зависеть твоя мышечная сила, даже без учета количества потребляемого белка. Это показало недавнее исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition.
А как именно? «Такие листовые овощи как кале, руккола, шпинат, капуста, мангольд, листовой салат, зелень свеклы содержат соединения, называемые «соли азотной кислоты». В организме они превращаются в оксид азота, который помогает работе кровеносных сосудов», — рассказывает Райан Эндрюс, дипломированный диетолог, главный специалист по питанию и советник в компании Precision Nutrition. «А если точнее, он способен улучшить кровообращение, способствуя лучшей доставке питательных веществ и кислорода, и активизировать выведение продуктов жизнедеятельности. Из-за этой «форсированной» функции сосудов потребление зелени может увеличить твою силу и ускорить восстановление, даже если ты не звезда спорта», — говорит автор исследования Марк Сим, доктор наук, работающий на факультете медицинских наук Университета Эдит Коуэн.
«Постоянное употребление в пищу листовых овощей может улучшить и состояние кишечника. Твой желудочно-кишечный тракт населен миллионами «хороших» и «плохих» бактерий. Они влияют на вес, содержание сахара в крови, деятельность мозга и многое другое», — говорит доктор Шив Десаи, гастроэнтеролог клиники Austin Gastroenterology. Зеленые листья содержат сульфохиновозу, сахар, который способствует размножению хороших микробов, меняя бактериальный баланс в твою пользу. Это было выяснено в ходе исследования, опубликованного в журнале The ISME Journal.
«Конечно, вся эта польза минимальна, если не съедать те самые рекомендуемые пять овощей в день, а большинство этого не делает», — говорит Райан. (Правда, Марк Сим отмечает, что если даже одна порция овощей в день состоит из зеленых листьев, то ты получаешь как минимум соли азота). «К твоему сведению, одна порция — это примерно две чашки сырых (одна чашка приготовленных) овощей. Для большей пользы съедай больше пяти порций, но не превышай 10 порций ежедневно, чтобы не заставлять свой организм переваривать столько грубой пищи)», — говорит Райан.
Добавь зелени в свою диету
Стало понятнее? А теперь несколько советов, как сделать зелень любимым блюдом.
1. Подготовка
«Залей зелень водой в большой миске и круговыми движениями осторожно отмой от грязи», — говорит Райан. (Да, даже если они уже мытые, потому что зелень быстро загрязняется). — Затем возьми центрифугу для сушки зелени, которую стоит приобрести, если ты собираешься стать „травоядным”. Это позволит удалить лишнюю воду». Покрути центрифугу и убери зелень в холодильник (прямо в центрифуге, если она помещается, или в контейнере), чтобы позже ее приготовить или съесть в сыром виде.
2. Лучше меньше, да лучше
«Для многих горьковатый вкус некоторых видов зелени становится аргументом против них», — отмечает Райан. — Один из способов этого избежать — выбирать более мелкие и нежные листья молодой зелени, которую собирают, пока у нее менее насыщенный вкус. Такую зелень лучше использовать для салатов или роллов, а еще ей можно дополнить готовое блюдо. (Если захочешь сделать пиццу полезнее, воспользуйся этим советом)».
«Если для тебя важна текстура, мелко поруби зелень, — советует Райан. — Добавь ее в суп, жаркое, соус карри или чили. По мере того как ты начнешь привыкать, можно переходить к большим количествам. (Или нет, решай самостоятельно.)
Всё равно не нравится? Возьми блендер. В составе смузи зелень практически не ощущается. Попробуй добавлять в смеси зелень разных видов (листовую капусту, мангольд, кале, шпинат) и форм (в свежем, замороженном, сушеном виде), пока не найдешь тот вариант, где она практически не чувствуется.
3. Примени навыки массажа
«Тебе наверняка доводилось слышать, что кале лучше помять перед тем, как добавлять в салат. Таким образом жесткие листья становятся мягче, их легче есть (это называется „мацерация”), — поясняет Джеймс Девоншир, шеф-повар и старший наставник в кулинарной школе при органической ферме в Дейлсфорде, графство Глостершир, Англия. — Если смешать соль, что-нибудь кислое, например лимонный сок, и растительное масло и подержать в этом кале, процесс мацерации произойдет естественным путем. Но если ее помять, то он пройдет еще быстрее». Этот метод подходит для любой жесткой зелени, которую ты хочешь съесть в сыром виде. Просто добавь соли, кислоты и масла, а потом примерно минуту помни листья руками.
4. Попробуй бланширование
«Бланширование — это просто быстрая варка. Оно помогает быстро убрать горечь, не нарушая тот вкус, который действительно нужен», — говорит Райан.
«Брось зелень в кастрюлю с кипящей водой, но вари не дольше одной–двух минут. Если ее быстро вынуть и немедленно слить воду, можно избежать потерю большей части питательных веществ, которые иначе просто уйдут в воду, а также появления того пресного вкуса, с которым у тебя ассоциируются вареные овощи», — советует Райан.
5. Потуши их
«С бланшированием или без, тушение — это способ получить насыщенный вкус. Возьми широкую и глубокую сковороду, положи туда зелень, добавь жидкости (бульон, кокосовое молоко или малосоленый соевый соус) и немного приправ, накрой крышкой. Количество жидкости зависит от вида зелени: больше, если это горчица или листовая капуста, меньше для более тонких листовых овощей с большим содержанием воды, например шпината. Готовь на слабом огне примерно 15–30 минут, начни с небольшого количества воды и добавляй по мере необходимости», — рекомендует Райан.
6. Найди свой вкусовой букет
Теперь, когда ты знаешь азы, тебе понадобится небольшая помощь с приправами. И к сырым, и к приготовленным листовым овощам Джеймс рекомендует такую формулу: сладкое + кислое + соленое + умами (насыщенный, почти мясной «пятый вкус»). «Для сладости можно взять бальзамический крем-соус. Чтобы внести кислые нотки, можно использовать лимонный сок. Чтобы добавить соленого, можно, конечно, взять соль, а можно попробовать анчоусы или немного бекона. А пармезан — это король умами для зелени», — говорит Джеймс.
«Если тебе не хочется придумывать свой собственный рецепт, попробуй вот этот: обжарь на сковороде немного свежего перца чили, чеснока и анчоусов, — советует Джеймс. — Скорее всего, добавлять масло не придется, потому что в анчоусах уже есть жир. Затем можешь смешать это с сырыми, предварительно помятыми листьями в комбо-блюдо для энергии или немного потушить на сковороде. В любом случае ты теперь профессиональный шеф-повар».
Текст: Юлия Малакоф
Иллюстрации: Грэйша Лэм
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