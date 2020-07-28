5 советов для закрепления полезных привычек

5. Совет: позволь себе ошибаться.



Как это работает: внося изменения в образ жизни, ты неизбежно столкнешься с ошибками и трудностями. В конце концов, ты же человек! Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке, предлагает использовать мантру: «Ну и что? Но что теперь?» Этот совет он дает всем профессиональным атлетам, с которыми работает. Например: «Ну и что, что я съел огромную порцию картофеля фри на обед? Но что теперь я буду есть на ужин?» или «Ну и что, что я пропустил свою утреннюю тренировку? Но чем теперь я займусь завтра утром?»



Задавая себе такие вопросы, ты сможешь легко войти в прежний режим и не превращать один нездоровый прием пищи в целый день нездоровой еды, или одну неделю пропущенных тренировок в целый месяц без спорта, — говорит Райан. — Этот подход позволит тебе двигаться дальше вместо того, чтобы зацикливаться на ошибке, и даст тебе возможность контролировать действия». Ты не будешь ругать себя за несовершенство, сможешь вовремя остановиться и, скорее всего, быстро вернешься на верный путь.



Помни, что долгосрочные привычки формируются через постоянство, а не совершенство. Попробуй следовать этим советам, чтобы закрепить новые здоровые привычки, и не забудь про вопросы «Ну и что? Но что теперь?», если немного оступишься на пути к цели. У тебя все получится!