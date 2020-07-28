Научно доказанный способ расслабления мышц поясницы и задней поверхности бедра

Однако измерить эффективность массажного валика было не так просто. Не существует точных научных данных, указывающих, как использовать массажный валик наиболее эффективно (большое количество валиков разных размеров и плотности усложняет сбор данных). Но недавнее исследование Джона Поркари показало, что от этого определенно есть польза. Особенно при зажимах в пояснице или мышцах задней поверхности бедра. В обоих случаях причиной может послужить долгое пребывание в сидячем положении или слишком большие нагрузки в спортзале. (Ты наверняка узнаешь себя в одной из этих категорий?)



На протяжении шести недель 20 мужчин и женщин, участвовавших в исследовании, использовали рифленый массажный валик размером 14 на 33 сантиметра по 15 минут три раза в неделю. Они разминали поясницу, ягодицы, квадрицепсы, боковую поверхность бедер, заднюю поверхность бедер и икры. Каждому участку уделялось по 20 секунд в рамках одного круга, повторявшегося три раза, чтобы в общей сложности на каждую часть тела уходило по минуте.



Спустя шесть недель на контрольном испытании «наклон вперед в положении сидя» (да, прямо как на уроках физкультуры) испытуемые могли потянуться на 5 сантиметров дальше, чем до использования валика. «Мы заметили значительное повышение гибкости мышц поясницы и задней поверхности бедра», — говорит Джон.



Мышцы задней поверхности бедра способствуют растяжению бедер и сгибанию коленей, одновременно помогая удерживать тело и таз. Зажатые мышцы задней поверхности бедра сокращаются и укорачиваются, вызывая в последствии боль и дискомфорт. «Зажатые мышцы задней поверхности бедра тянут таз вниз, что создает дополнительную нагрузку на поясницу и впоследствии вызывает боль», — объясняет Джон. Согласись, бегать, приседать или просто поднимать пакеты с продуктами при подобном зажиме крайне неудобно.