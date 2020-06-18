Живи и ешь без чувства вины

От Nike Training
Переосмысли свое отношение к тому, что ешь.
Это совершенно несправедливо: как бы ты ни придерживался здорового питания, очень часто приятное общение с партнерами, друзьями и семьей сопровождается алкоголем, сладостями и жирной пищей. Действительно, есть свежие цельные продукты нужно как можно чаще. Я стараюсь делать это в 90% случаев. Но в оставшихся 10% случаев я наслаждаюсь едой и моментом и продолжаю жить, не испытывая чувства вины.
«Наслаждайся едой и моментом и продолжай жить, не испытывая чувства вины».
Очень важно отпускать вину, злость и сожаление, если тебе не удалось соблюсти диету на 100%. Не стоит есть определенные продукты, чтобы не чувствовать негативные эмоции, из-за которых ты словно с горки двигаешься в противоположном направлении от своих целей. (Подними руку, если у тебя так было: «Мой день уже испорчен вафлями, поэтому съем на ужин бургер и картошку фри».
Не вини себя, не съезжай с этой горки, неужели все твои усилия были напрасными? Вместо этого попробуй в следующий раз воспользоваться одной из этих стратегий.
Чтобы увидеть долгосрочные результаты, нужно начать с небольших шагов и постепенно вносить изменения, а не пытаться сразу все перестроить, стремясь к совершенству. Отношения с едой точно так же требуют практики, как движения и осознанность.