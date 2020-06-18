Живи и ешь без чувства вины

Очень важно отпускать вину, злость и сожаление, если тебе не удалось соблюсти диету на 100%. Не стоит есть определенные продукты, чтобы не чувствовать негативные эмоции, из-за которых ты словно с горки двигаешься в противоположном направлении от своих целей. (Подними руку, если у тебя так было: «Мой день уже испорчен вафлями, поэтому съем на ужин бургер и картошку фри».



Не вини себя, не съезжай с этой горки, неужели все твои усилия были напрасными? Вместо этого попробуй в следующий раз воспользоваться одной из этих стратегий.