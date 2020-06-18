Тренировки и питание

Живи и ешь без чувства вины

От Nike Training

Живи и ешь без чувства вины

Переосмысли свое отношение к тому, что ешь.

Это совершенно несправедливо: как бы ты ни придерживался здорового питания, очень часто приятное общение с партнерами, друзьями и семьей сопровождается алкоголем, сладостями и жирной пищей. Действительно, есть свежие цельные продукты нужно как можно чаще. Я стараюсь делать это в 90% случаев. Но в оставшихся 10% случаев я наслаждаюсь едой и моментом и продолжаю жить, не испытывая чувства вины.

«Наслаждайся едой и моментом и продолжай жить, не испытывая чувства вины».

Очень важно отпускать вину, злость и сожаление, если тебе не удалось соблюсти диету на 100%. Не стоит есть определенные продукты, чтобы не чувствовать негативные эмоции, из-за которых ты словно с горки двигаешься в противоположном направлении от своих целей. (Подними руку, если у тебя так было: «Мой день уже испорчен вафлями, поэтому съем на ужин бургер и картошку фри».

Не вини себя, не съезжай с этой горки, неужели все твои усилия были напрасными? Вместо этого попробуй в следующий раз воспользоваться одной из этих стратегий.

  1. Выбирай что-то одно.
     Не теряй чувство меры, когда хочется побаловать себя. Выбирай что-то одно: бокал вина, кусочек фокаччи, шоколадный торт, а не все три блюда. Так ты получишь удовольствие и не сильно отклонишься от своего плана.
  2. Попробуй что-нибудь другое.
    Если ты знаешь, что из-за огромной тарелки сладких гренок ты будешь жалеть о своем решении — или даже винить себя — весь оставшийся день, возможно, это того не стоит. Может, ты захочешь съесть что-то такое же вкусное (например, тост с авокадо), что не будет вызывать такое чувство вины?
  3. Ешь и наслаждайся.
    Съешь, что тебе хочется, насладись моментом и двигайся дальше. Если тебе захотелось пончик, съешь этот пончик с любовью и признательностью, и не переживай — просто насладись моментом и весь оставшийся день выбирай более полезную пищу.

Чтобы увидеть долгосрочные результаты, нужно начать с небольших шагов и постепенно вносить изменения, а не пытаться сразу все перестроить, стремясь к совершенству. Отношения с едой точно так же требуют практики, как движения и осознанность.

Живи и ешь без чувства вины

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Живи и ешь без чувства вины

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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