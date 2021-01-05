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      Подкаст Trained: рутина Леброна

      Король Джеймс и его тренер Майк Мансиас рассказывают о тренировках и техниках восстановления, которые лежат в основе неизменного доминирования Леброна на площадке.

      Подкаст Trained: ежедневная программа тренировок Леброна

      За 17-летнюю карьеру Леброн Джеймс стал не только самым эффективным, но и самым выносливым игроком. В этом выпуске подкаста Trained Леброн и его личный тренер Майк Мансиас поделятся с ведущим Райаном Флаэрти подробным планом тренировок, восстановления и практик осознанности, благодаря которым Леброн продолжает оставаться королем баскетбола. Райан считает, что эти методы помогут каждому приблизиться к величию — неважно, профессиональный ты атлет или нет.

      Слушать

      Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.

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