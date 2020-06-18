Активные занятия для детей в небольших пространствах

2. Устрой соревнование из упражнений на одном месте.

Карен говорит, что дети не любят долго оставаться на одном месте, но сейчас идеальное время научить их выплескивать энергию в ограниченном пространстве. Расстели на полу коврики для йоги или разграничь пространство для тренировок с помощью клейкой ленты (по одному месту для себя и каждого ребенка). Покажи несколько простых упражнений (например, упражнение «скалолаз», прыжки «ножницы» или любые другие варианты из подборки «Для всей семьи» в NTC) и скажи, что хочешь узнать, кто первым выполнит каждое упражнение по 10 раз. Затем расскажи детям, что они получат баллы не только за победу, но и за то, что будут оставаться в рамках своего ограниченного пространства.



3. Пусть дети помогают с повседневными активными делами.

Кормление собаки, уборка с пылесосом, полив растений — при выполнении всех этих незначительных задач нужно двигаться, и к ним можно подключать маленьких детей. По словам Карен, по крайней мере один или два раза в день можно привлекать своих детей к любым безопасным и простым занятиям по дому. Сделай эти задания более веселыми, насколько это возможно. Например, крикни: «Я быстрее добегу до кухни!» Или дай им донести миску с водой для щенка, чтобы им тоже было весело.



«Дети лучше всего учатся при повторении действий, поэтому включение даже таких маленьких ежедневных дел в их рутину окажет долгосрочный эффект», — говорит Карен. А самое главное, что для этого не нужно дополнительное пространство.