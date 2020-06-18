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Мало места? Не проблема

От Nike Training

Активные занятия для детей в небольших пространствах

Три способа мотивировать детей оставаться активными в ограниченном пространстве.

Чтобы мотивировать детей оставаться активными, когда места не так много, нужно проявить смекалку. В этой статье Карен Сантессон, руководитель программы тренировок Everybody Moves в штаб-квартире Nike, дает рекомендации, как сделать детей активными и здоровыми, а также чем занять их дома.

Если тебе хотя бы раз приходилось выполнять тренировку NTC, ты знаешь, что для максимальных результатов тебе нужно лишь пространство площадью с твое тело. А как же дети? Они еще меньше тебя, и поэтому для тренировок всей семьей не потребуется много пространства.

Даже если у тебя нет большого двора или просторной открытой зоны в доме, где дети смогут свободно бегать, попробуй воспользоваться советами Карен Сантессон, руководителя центра развития детей Nike, управляющей спортивной программой Everybody Moves в штаб-квартире Nike. В дождливом Портленде (штат Орегон) тренировки часто проводятся в небольших помещениях.

1. Организуй специальное место для занятий.
Карен считает, что несколько небольших зон могут заменить одно большое пространство. Например, можно создать такие зоны по всему дому, чтобы дети выполняли в них определенные задания: делали «джампинг Джек» у входной двери, бежали на месте перед холодильником или принимали позу собаки мордой вниз рядом с кроватью.

Можно сделать это в виде игры: пусть дети выбирают карту из колоды в каждом таком месте, чтобы узнать, сколько повторов нужно сделать или сколько секунд нужно двигаться, или пусть они передвигаются между местами медвежьим или боковым шагом (вместо спринта). Кроме того, в этих местах можно проводить регулярные тренировки, попросив детей выполнять упражнение в течение 30 секунд каждый раз, когда они оказываются в этом месте. Если поначалу детей не слишком заинтересует эта идея, Карен рекомендует выполнять задания вместе с ними. Просто думай об этом как о дополнительной тренировке.

«Если поначалу детей не слишком заинтересует эта идея, выполняй упражнения вместе с ними. Просто думай об этом как о дополнительной тренировке».

Карен Сантессон, центр развития детей Nike

Активные занятия для детей в небольших пространствах

2. Устрой соревнование из упражнений на одном месте.
Карен говорит, что дети не любят долго оставаться на одном месте, но сейчас идеальное время научить их выплескивать энергию в ограниченном пространстве. Расстели на полу коврики для йоги или разграничь пространство для тренировок с помощью клейкой ленты (по одному месту для себя и каждого ребенка). Покажи несколько простых упражнений (например, упражнение «скалолаз», прыжки «ножницы» или любые другие варианты из подборки «Для всей семьи» в NTC) и скажи, что хочешь узнать, кто первым выполнит каждое упражнение по 10 раз. Затем расскажи детям, что они получат баллы не только за победу, но и за то, что будут оставаться в рамках своего ограниченного пространства.

3. Пусть дети помогают с повседневными активными делами.
Кормление собаки, уборка с пылесосом, полив растений — при выполнении всех этих незначительных задач нужно двигаться, и к ним можно подключать маленьких детей. По словам Карен, по крайней мере один или два раза в день можно привлекать своих детей к любым безопасным и простым занятиям по дому. Сделай эти задания более веселыми, насколько это возможно. Например, крикни: «Я быстрее добегу до кухни!» Или дай им донести миску с водой для щенка, чтобы им тоже было весело.

«Дети лучше всего учатся при повторении действий, поэтому включение даже таких маленьких ежедневных дел в их рутину окажет долгосрочный эффект», — говорит Карен. А самое главное, что для этого не нужно дополнительное пространство.

Тренировки для всей семьи
Активные занятия для детей в небольших пространствах

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Активные занятия для детей в небольших пространствах

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