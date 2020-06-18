Активные занятия для детей в небольших пространствах

От Nike Training
Три способа мотивировать детей оставаться активными в ограниченном пространстве.
Чтобы мотивировать детей оставаться активными, когда места не так много, нужно проявить смекалку. В этой статье Карен Сантессон, руководитель программы тренировок Everybody Moves в штаб-квартире Nike, дает рекомендации, как сделать детей активными и здоровыми, а также чем занять их дома.
Если тебе хотя бы раз приходилось выполнять тренировку NTC, ты знаешь, что для максимальных результатов тебе нужно лишь пространство площадью с твое тело. А как же дети? Они еще меньше тебя, и поэтому для тренировок всей семьей не потребуется много пространства.
Даже если у тебя нет большого двора или просторной открытой зоны в доме, где дети смогут свободно бегать, попробуй воспользоваться советами Карен Сантессон, руководителя центра развития детей Nike, управляющей спортивной программой Everybody Moves в штаб-квартире Nike. В дождливом Портленде (штат Орегон) тренировки часто проводятся в небольших помещениях.
1. Организуй специальное место для занятий.
Карен считает, что несколько небольших зон могут заменить одно большое пространство. Например, можно создать такие зоны по всему дому, чтобы дети выполняли в них определенные задания: делали «джампинг Джек» у входной двери, бежали на месте перед холодильником или принимали позу собаки мордой вниз рядом с кроватью.
Можно сделать это в виде игры: пусть дети выбирают карту из колоды в каждом таком месте, чтобы узнать, сколько повторов нужно сделать или сколько секунд нужно двигаться, или пусть они передвигаются между местами медвежьим или боковым шагом (вместо спринта). Кроме того, в этих местах можно проводить регулярные тренировки, попросив детей выполнять упражнение в течение 30 секунд каждый раз, когда они оказываются в этом месте. Если поначалу детей не слишком заинтересует эта идея, Карен рекомендует выполнять задания вместе с ними. Просто думай об этом как о дополнительной тренировке.
«Если поначалу детей не слишком заинтересует эта идея, выполняй упражнения вместе с ними. Просто думай об этом как о дополнительной тренировке».
Карен Сантессон, центр развития детей Nike
2. Устрой соревнование из упражнений на одном месте.
Карен говорит, что дети не любят долго оставаться на одном месте, но сейчас идеальное время научить их выплескивать энергию в ограниченном пространстве. Расстели на полу коврики для йоги или разграничь пространство для тренировок с помощью клейкой ленты (по одному месту для себя и каждого ребенка). Покажи несколько простых упражнений (например, упражнение «скалолаз», прыжки «ножницы» или любые другие варианты из подборки «Для всей семьи» в NTC) и скажи, что хочешь узнать, кто первым выполнит каждое упражнение по 10 раз. Затем расскажи детям, что они получат баллы не только за победу, но и за то, что будут оставаться в рамках своего ограниченного пространства.
3. Пусть дети помогают с повседневными активными делами.
Кормление собаки, уборка с пылесосом, полив растений — при выполнении всех этих незначительных задач нужно двигаться, и к ним можно подключать маленьких детей. По словам Карен, по крайней мере один или два раза в день можно привлекать своих детей к любым безопасным и простым занятиям по дому. Сделай эти задания более веселыми, насколько это возможно. Например, крикни: «Я быстрее добегу до кухни!» Или дай им донести миску с водой для щенка, чтобы им тоже было весело.
«Дети лучше всего учатся при повторении действий, поэтому включение даже таких маленьких ежедневных дел в их рутину окажет долгосрочный эффект», — говорит Карен. А самое главное, что для этого не нужно дополнительное пространство.