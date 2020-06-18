Записная книжка у кровати

Я люблю говорить о сне, ведь он очень важен, однако у многих людей возникают с ним проблемы. Основная причина, по которой люди не могут заснуть, состоит в том, что их мозг продолжает активно работать при отходе ко сну. Возможно, ты прокручиваешь в голове сегодняшний разговор или пытаешься осмыслить все дела на предстоящий день.



Держи записную книжку на тумбочке у кровати. Перед сном потрать несколько минут на то, чтобы записать все, что крутится в голове — просто перенеси мысли на бумагу. Запиши, что тебе нужно позвонить ветеринару насчет собаки или написать кому-то электронное письмо по поводу работы. Когда все будет записано, ты сможешь заснуть без лишних мыслей в голове.



Как это работает? Когда ты переносишь мысли на бумагу, организм переходит в состояние отдыха. Наша цель — переключиться между состояниями симпатической и парасимпатической нервной системы, которая отвечает за состояние отдыха. Это намного сложнее сделать, если не позволить мозгу отдохнуть от столь активной деятельности.



Поэтому сегодня вечером попробуй отложить в сторону телефон, взять в руки блокнот и записать все мысли, которые крутятся в голове. Ты сможешь заснуть быстрее, а когда проснешься, точно будешь знать, что тебе предстоит сделать сегодня.