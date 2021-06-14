Как Джордин Кэнада и Дрю Холидей боролись за справедливость в условиях ограничений, связанных с пандемией

Атлеты*
Один на один: Джордин Кэнада и Дрю Холидэй
Баскетболисты, родившиеся в Лос-Анджелесе, размышляют о жизни в экспериментальном режиме и участии в движении за социальную справедливость.
«Один на один» — это рубрика, в которой лучшие атлеты Nike обсуждают друг с другом то, что их по-настоящему волнует.
В разгар пандемии коронавируса в мае 2020 года НБА и женская НБА собрали своих игроков во Флориде, в так называемом «пузыре», где они должны были жить и играть в баскетбол, — карантинную зону, в которой можно относительно безопасно продолжать игры в условиях стремительного распространения COVID-19. Так вышло, что большинство игроков попало в «пузырь» в период расовых волнений и радикальных социальных протестов в США. Журналист и редактор Массер Ндиайе побеседовал с двумя игроками родом из Лос-Анджелеса: Дрю Холидэем из «Милуоки Бакс», который играет в баскетбол уже 11 лет и считается одним из лучших защитников в мире, и Джордин Кэнада из «Сиэтл Шторм», одной из наиболее перспективных баскетболисток женской НБА, которая недавно получила второй чемпионский титул за три сложнейших сезона. Игроки вспомнят подробности прошлогодней жизни в «пузыре», проявившийся интерес к политическим событиям и влияние жизни вдали от дома на их взгляды на мир вокруг.
Вы оба выросли в Лос-Анджелесе. Вы были там во время недавних протестов? Что можете сказать об обстановке в городе в этот период?
Дрю: я горжусь своим родным городом и людьми, которые борются за свои убеждения. Людьми, которые борются за нашу культуру, за то, чтобы быть чернокожими. Я не участвовал в протестах, потому моя жена беременна и пандемия еще не прошла, хоть мне и сложно было сделать выбор. Я хотел быть вместе со всеми, быть частью происходящего. Для меня большая честь даже просто увидеть, как люди объединяются ради совместной цели, как они твердо отстаивают то, во что верят. Я хотел бы встать рядом с ними и участвовать в протестах.
Джордин: я участвовала в одном из протестов в Голливуде. Он пришелся на самое сложное время, когда пандемия бушевала в Лос-Анджелесе. Было сложно, потому что, с одной стороны, я не хотела подвергать себя опасности, но, с другой стороны, я гордилась тем, что могу наблюдать за тем, как люди выходят на улицы и демонстрируют свою поддержку не только чернокожего населения, но и всей страны. Мы подошли к переломному моменту, и для меня было очень важно видеть, как все вокруг объединились в борьбе за права чернокожих людей. Так много людей вышли на улицы, требуя перемен. Я рада, что впервые участвовала в протесте, это было по-настоящему важно для меня.
«Раньше политическая и социальная активность не была частью моей жизни. У меня не было потребности делиться своим мнением по поводу происходящих событий. Но этот год позволил мне осознать, что моя ответственность — делать что-то, а не просто сидеть и молчать».
Дрю Холидэй
В этом году вы оба попали в «пузырь» НБА, который стал масштабным экспериментом по безопасному проведению спортивных мероприятий в условиях пандемии. Когда вы впервые узнали о «пузыре»? Какие мысли были у вас на этот счет?
Дрю: на самом деле я сомневался, что это сработает. Часто бывает так, что люди планируют что-то, но планы разбиваются о реальность. В каком-то смысле попасть в «пузырь», в условия полного карантина — это достижение. Я чувствовал себя в безопасности. Мы сдавали тесты каждый день, у нас был определенный распорядок дня. По большей части нужно было просто пережить этот опыт и верить, что всё получится. Иногда это сложно, потому что ты не можешь контролировать ситуацию и приходится полагаться на других. Я считаю, НБА отлично справилась со своей задачей.
Джордин: у нас были серьезные опасения, касающиеся безопасности, соблюдения протоколов, правил и того, как всё это будет работать, хотя мы и не знали, чего следует ожидать.
Как вы адаптировались к жизни в полной изоляции от внешнего мира?
Дрю: когда мы попали в «пузырь»... а ведь я играю в лиге уже 11 лет, то есть на протяжении 11 лет я наслаждался свободой, и вот попасть в этот «пузырь» на два месяца... было так странно чувствовать себя в условиях всех этих ограничений. Но у нас была общая цель. Мы не хотели, чтобы что-то пошло не по плану, поэтому научились жить по графику и соблюдать дисциплину. Сначала я думал, что жизнь в «пузыре» будет ужасна, но на деле это оказалось не так плохо.
Джордин: к этому просто надо было привыкнуть, как к карантину на первые несколько недель после возвращения из заграницы. Нам сказали оставаться в своих комнатах, нельзя было встречаться с другими членами команды вне тренировок или командных собраний. Мы не могли общаться с другими командами. По мере того как ситуация стала меняться, стало легче. В конце концов ограничения немного ослабили, и нам разрешили общаться с товарищами и другими командами.
Значительную часть времени мы проводили в своих комнатах, пытаясь занять себя. Как ты говоришь, нас приучили быть в таких ситуациях. Но это было действительно сложно, порой чувствовалась психологическая усталость, потому что сложно быть в «пузыре» одному без возможности навестить кого-то или пообщаться. Мысль о том, что мы здесь собрались ради баскетбола помогла мне почувствовать силу, сконцентрироваться на поставленной цели. Целью был баскетбол, а в остальное время я смотрела Netflix и фильмы целыми днями, потому что никаких других занятий особо не было.
Что можете сказать о духе соперничества и сложности игры в «пузыре»?
Дрю: в «пузыре» игра накалилась до предела. Думаю, все команды понимали, что они здесь только ради победы. Когда ты играешь дома, тебя поддерживает толпа болельщиков, они заряжают тебя энергией или направляют эту энергию на команду соперников, крича с трибун так громко, что это заставляет соперников нервничать. Мы же играли в тихом зале. Помню наш первый матч, мы играли против «Юты Джаз», обыгрывали соперников на 20 очков, а к концу игры, когда осталось две минуты, надо было набрать всего два очка, но это абсолютно не чувствовалось, потому что не было зрителей, не было нужной энергетики. К этому действительно надо было привыкнуть. Когда ты играешь перед трибунами, даже на площадке соперников, твоя команда играет как бы против всех тех, кто на трибунах, а в «пузыре» это не ощущалось. Отсутствие зрителей поначалу очень меня расстраивало.
Джордин: согласна, играть перед пустыми трибунами — очень непривычно. Было невероятно тихо. Помню наш первый матч против «Нью-Йорк Никс»: кто-то забросил штрафной, а в ответ — полная тишина. Мы привыкли к энергии болельщиков, а в такие моменты нам приходилось самим заряжать себя. В каждом матче приходилось черпать энергию внутри себя, потому что ее больше неоткуда было взять. Соперничество вышло на новый уровень, потому что ни у кого не было преимущества игры на домашней площадке. Мы просто шли и играли, будто это было не соревнование, а свободная игра. Было весело, чувствовалась атмосфера соперничества. Одни команды неожиданно обыгрывали другие, потому что у тех не было поддержки болельщиков. Было очень весело.
«Я хочу сделать всё возможное, чтобы в будущем чернокожие не сталкивались с теми проблемами, что существуют сегодня».
Джордин Кэнада
В тот самый момент, когда было принято решение о том, что обе лиги будут играть в «пузыре», баскетбол стал самой крупной в мире площадкой, на которой развернулась борьба за социальную справедливость. Что игроки говорили по этому поводу? Как вы решили, будете ли вы преклонять колено во время исполнения гимна и какую символику выберете для джерси?
Джордин: еще до того как мы решили, что будем играть в сезоне, мы знали, что обязательно будем участвовать в кампании Say Her Name («Назови ее имя»). Что касается того, преклонять колено перед матчем или нет, каждая команда принимала это решение самостоятельно. Например, мы [в «Сиэтл Шторм»] не хотели присутствовать на площадке во время национального гимна. Поэтому каждый раз при исполнении гимна мы уходили в раздевалку и возвращались к розыгрышу мяча. На протяжении сезона мы обсуждали, как мотивировать людей выходить на улицы и участвовать в голосовании. Мы также хотели, чтобы люди были в курсе происходящего в стране и выступали в поддержку чернокожей женщины, которая стала жертвой полицейского произвола.
Дрю: очень важно было обсуждать происходящее с игроками и командами. Мы преклоняли колено, потому что для нас это был символ единства. Обе команды решили, что так будет правильно. Мы хотели объединиться во всём, что мы делали, и даже если некоторые игроки говорили, что будут стоять во время гимна, мы всё равно решили, что поступим так, как собирались, и ради них тоже. Не было какой-то неприязни или негатива по отношению к этим ребятам. Мы просто хотели продемонстрировать свое единство, и в нашей ситуации игра в баскетбол стала чем-то большим, чем просто спортом. Это была борьба за тех, кто стал жертвой действий других людей. Мы просто хотели показать то, во что верим, мотивировать людей не замалчивать проблему, показать им, как важна наша культура для всего мира, и мы продолжим поступать так и дальше.
Дрю, твоя мама [Тойя Холидэй из «Аризона Стэйт Сан Дэвилс»] была звездой баскетбола. Твоя жена [Лорен Холидэй из национальной сборной США] в будущем займет место в футбольном зале славы. Они научили тебя чему-то, что помогло тебе во время пребывания в «пузыре»?
Дрю: на самом деле они научили меня быть сильным. Это как раз то, о чем мы только что говорили: жизнь в «пузыре» оказалась кардинально другой. Это то, чему я постоянно учусь, особенно у моей мамы. Она участвовала в первой женской лиге, которая потом прекратила свое существование. Для нее выбор стоял между тем, чтобы отправиться за границу или найти работу преподавателем. Ей пришлось принимать смелые решения и бороться за свою мечту. То же самое приходится делать моей жене, ведь в футболе женщинам платят намного меньше, чем мужчинам.
И опять же, моя жена добилась отличных результатов. Разве что, за исключением 2011 года, когда сборная заняла второе место в Чемпионате мира. У Лорен две Олимпийские золотые медали и золотая медаль Чемпионата мира в 2015 году. Она всегда добивается успеха. Для женщин очень важно получить признание, которого они заслуживают. В моей семье это так, так думает и моя сестра, которая играла в твоей команде. Люди, которые считают, что у женщин меньше таланта или навыков, просто не знают, что говорят. Во-первых, женщины играют намного жестче, чем мужчины, и обладают всеми необходимыми навыками для игры. В отличие от большинства знакомых мне мужчин женщины выкладываются на тренировке по полной, они не тратят время на капризы и слезы и играют на пределе возможностей. Это я понял, наблюдая за тем, как играет моя жена. Я узнал от своей матери, какими упорными и решительными могут быть женщины. Им всегда приходится сражаться, доказывая окружающим, на что они способны.
«Я понимаю, что участие в протестах поможет общему делу, но я хотел сделать что-то большее».
Дрю Холидэй
До этого года вы участвовали в политических или социальных событиях?
Джордин: раньше политическая и социальная активность не была частью моей жизни. У меня не было потребности делиться своим мнением по поводу происходящих событий. Но этот год позволил мне осознать, что моя ответственность — делать что-то, а не просто сидеть и молчать.
Дрю: я уже неоднократно говорил, что люди привыкают к дискриминации и думают, что если они поделятся своим мнением с другими, окружающие подумают, что ты либо паникер, либо проблема не настолько серьезна, чем на самом деле. Быть чернокожим — само по себе достаточно проблематично. Приходится иметь дело с полицейскими, ловить на себе взгляды при входе в магазин... Приходится наращивать броню, чтобы отгородиться от мира. Однако в нынешних условиях я чувствую, что нельзя молчать. И если раньше мне было сложно высказывать свое мнение, сейчас нужно что-то менять, потому что эта проблема касается уже не только одного меня, но и многих людей. Это борьба за тех, кто боролся до нас. Это борьба за мою четырехлетнюю дочь и моего новорожденного сына. Это борьба за множество людей во всём мире.
Дрю, ты передал средства, заработанные во время игры в «пузыре» НБА, в фонд социальной справедливости, поддерживающий движение Black Lives Matter в Лос-Анджелесе, Индианаполисе и Новом Орлеане. Почему ты принял такое решение?
Дрю: честно говоря, у меня были сомнения по поводу того, стоит ли переезжать в «пузырь». В условиях нестабильной социальной обстановки в мире я чувствовал, что не могу сидеть сложа руки. Но я не знал, что именно я могу сделать, чтобы помочь. Я понимаю, что участие в протестах поможет общему делу, но я хотел сделать что-то большее. И вот я сижу дома, жена ходит из комнаты в комнату. Я раздумываю, что бы такое мы могли с ней сделать. И вдруг она предлагает мне пожертвовать остаток моей зарплаты нашему сообществу для поддержки нашей культуры. И как только она это сказала, меня словно осенило и с плеч упал тот груз, который тяготил меня всё это время. Это была отличная идея, ведь деньги играют огромную роль в разрыве между белыми и чернокожими, богатыми и бедными. Слава Богу, я и так довольно долго играю в баскетбол и заработал достаточно денег. Я не смогу взять эти деньги с собой в могилу, а есть люди, которые нуждаются в помощи. И я подумал, что хотя бы финансово смогу им помочь. Если бы я не принял это решение, я не переехал бы в «пузырь».
То есть в тот момент для тебя не существовало третьего варианта решения проблемы?
Дрю: я думал, что должна быть веская причина, чтобы оставить мою жену на пятом месяце беременности и переехать в «пузырь» на три месяца. Мне казалось, будто я оставляю ее одну на острове. Мир вокруг рушился, и мне нужно было найти что-то такое, что не просто будет меня мотивировать, но и позволит помочь людям, нашему народу, которому действительно требовалась поддержка в это непростое время.
Чернокожая молодежь, особенно атлеты, сталкиваются сейчас с большим давлением, когда пытаются высказывать свое мнение. Вы ощущаете свою ответственность за обсуждение проблемы социальной справедливости?
Дрю: частично это значит — поделиться своим опытом с другими людьми, прочувствовать то, чем делишься, что очень важно. Сейчас проблема социальной справедливости активно обсуждается в социальных сетях. Иногда люди не в курсе, что игроки НБА или женской НБА сталкиваются с теми же проблемами социальной несправедливости или психического здоровья, потому что мы сосредоточены на играх сезона. Но мы такие же люди, как и все остальные. Думаю, возможность высказаться, поделиться своим мнением с другими людьми и понять, что нас объединяют общие проблемы, помогает нам почувствовать поддержку друг друга.
Джордин: я наблюдаю, как мое поколение пристально следит за ситуацией и хочет отстаивать право на социальную справедливость. Будучи атлеткой, я тоже задумываюсь об этих вопросах. Я тоже человек, мне небезразлично происходящее, у меня есть чувства, я тоже сталкиваюсь с различными проблемами, но я вижу, как люди поддерживают нас и других атлетов. Это впечатляет. Это борьба не только за нас, но и за наше будущее. Я хочу сделать всё возможное, чтобы в будущем чернокожие не сталкивались с теми проблемами, что существуют сегодня.
Как, по вашему мнению, баскетбол может лучше отражать политические взгляды игроков или стремление к социальной справедливости?
Дрю: я знаю, что НБА и женская НБА дали игрокам больше свободы, позволив им самим решить, какие ценности они будут демонстрировать в лиге. Я хотел бы, чтобы так было и в будущем. Думаю, мы придумаем что-то новое в этом плане. Лига всё чаще прислушивается к мнению игроков. Я считаю, что это очень круто со стороны лиги — дать игрокам возможность свободно высказаться.
Джордин: думаю, мы продолжим транслировать свои ценности и находить способы помогать людям, которые нуждаются в поддержке. Мы боремся за нечто большее, чем мы сами, и помощь лиги будет как никогда кстати.
Текст: Массер Ндиайе
Фото: Ричард Чанс
Впервые опубликовано: октябрь 2020 г.