Как Джордин Кэнада и Дрю Холидей боролись за справедливость в условиях ограничений, связанных с пандемией

В тот самый момент, когда было принято решение о том, что обе лиги будут играть в «пузыре», баскетбол стал самой крупной в мире площадкой, на которой развернулась борьба за социальную справедливость. Что игроки говорили по этому поводу? Как вы решили, будете ли вы преклонять колено во время исполнения гимна и какую символику выберете для джерси?

Джордин: еще до того как мы решили, что будем играть в сезоне, мы знали, что обязательно будем участвовать в кампании Say Her Name («Назови ее имя»). Что касается того, преклонять колено перед матчем или нет, каждая команда принимала это решение самостоятельно. Например, мы [в «Сиэтл Шторм»] не хотели присутствовать на площадке во время национального гимна. Поэтому каждый раз при исполнении гимна мы уходили в раздевалку и возвращались к розыгрышу мяча. На протяжении сезона мы обсуждали, как мотивировать людей выходить на улицы и участвовать в голосовании. Мы также хотели, чтобы люди были в курсе происходящего в стране и выступали в поддержку чернокожей женщины, которая стала жертвой полицейского произвола.



Дрю: очень важно было обсуждать происходящее с игроками и командами. Мы преклоняли колено, потому что для нас это был символ единства. Обе команды решили, что так будет правильно. Мы хотели объединиться во всём, что мы делали, и даже если некоторые игроки говорили, что будут стоять во время гимна, мы всё равно решили, что поступим так, как собирались, и ради них тоже. Не было какой-то неприязни или негатива по отношению к этим ребятам. Мы просто хотели продемонстрировать свое единство, и в нашей ситуации игра в баскетбол стала чем-то большим, чем просто спортом. Это была борьба за тех, кто стал жертвой действий других людей. Мы просто хотели показать то, во что верим, мотивировать людей не замалчивать проблему, показать им, как важна наша культура для всего мира, и мы продолжим поступать так и дальше.