Можно ли выработать упорство?

Дело может быть не в мотивации, а по сути, в упорстве. И между ними есть разница.



«Упорство — это способность настойчиво двигаться к назначенной цели, будь то одна тренировка или новый уровень, даже если это неудобно или сложно», — говорит Александра Турутоглу, доктор наук, доцент неврологии Гарвардской медицинской школы. Александра недавно провела исследование по изучению мозга животных и человека с целью больше узнать об этом качестве, а также почему некоторые из нас (например, фанаты кроссфита и йоги, тренирующиеся семь дней в неделю) наделены им в большей мере, в то время как другие регулярно откладывают посещение спортзала.



Для начала необходимо знать следующее: сложные задачи, такие как физические упражнения, активизируют нейронный центр, так называемую передне-срединную поясную кору (или ПСПК), и у некоторых людей он естественным образом более развит. Активно функционирующий центр ПСПК может прогнозировать физические затраты, связанные с поставленной задачей, а затем эффективно использовать энергетические ресурсы организма для ее решения. С другой стороны, ПСПК с более низкой работоспособностью может переоценить работу (то есть затраты), необходимую для выполнения задачи, и недооценить вознаграждение (результат).



Интересно, что, как и твои мышцы, твою устремленность можно тренировать, — к такому выводу пришла команда Александры. «Можно повысить работоспособность ПСПК и, соответственно, уровень упорства», — говорит Александра. Вкратце: чем лучше ты можешь оценить усилия, необходимые для выполнения задачи, тем более управляемой она становится, и тем выше вероятность ее выполнения.