Можно ли выработать упорство?

Недавно вы с другом договорились пройти 30-дневную программу тренировок. Ты встаешь рано, чтобы начать тренировку, и тебе даже удается выбраться на пробежку в обеденное время. А в это время твой партнер по тренировкам пропускает занятия всю неделю. В чем дело?
Дело может быть не в мотивации, а по сути, в упорстве. И между ними есть разница.
«Упорство — это способность настойчиво двигаться к назначенной цели, будь то одна тренировка или новый уровень, даже если это неудобно или сложно», — говорит Александра Турутоглу, доктор наук, доцент неврологии Гарвардской медицинской школы. Александра недавно провела исследование по изучению мозга животных и человека с целью больше узнать об этом качестве, а также почему некоторые из нас (например, фанаты кроссфита и йоги, тренирующиеся семь дней в неделю) наделены им в большей мере, в то время как другие регулярно откладывают посещение спортзала.
Для начала необходимо знать следующее: сложные задачи, такие как физические упражнения, активизируют нейронный центр, так называемую передне-срединную поясную кору (или ПСПК), и у некоторых людей он естественным образом более развит. Активно функционирующий центр ПСПК может прогнозировать физические затраты, связанные с поставленной задачей, а затем эффективно использовать энергетические ресурсы организма для ее решения. С другой стороны, ПСПК с более низкой работоспособностью может переоценить работу (то есть затраты), необходимую для выполнения задачи, и недооценить вознаграждение (результат).
Интересно, что, как и твои мышцы, твою устремленность можно тренировать, — к такому выводу пришла команда Александры. «Можно повысить работоспособность ПСПК и, соответственно, уровень упорства», — говорит Александра. Вкратце: чем лучше ты можешь оценить усилия, необходимые для выполнения задачи, тем более управляемой она становится, и тем выше вероятность ее выполнения.
«Упорство — это способность настойчиво двигаться к назначенной цели, будь то одиночная тренировка или новая степень, даже если это неудобно или сложно».
Александра Турутоглу, доцент неврологии Гарвардской медицинской школы
Тренировка вырабатывает настойчивость
Настроить себя на упорное достижение цели может оказаться на удивление легко. По мнению специалистов, все сводится к тому, чтобы сделать задачу проще, а затем пойти и выполнить ее. И так повторять, повторять и повторять. Мы расскажем, как начать.