Поддержка тренеров

Можно ли выработать упорство?

Недавно вы с другом договорились пройти 30-дневную программу тренировок. Ты встаешь рано, чтобы начать тренировку, и тебе даже удается выбраться на пробежку в обеденное время. А в это время твой партнер по тренировкам пропускает занятия всю неделю. В чем дело?

Можно ли выработать упорство?

Дело может быть не в мотивации, а по сути, в упорстве. И между ними есть разница.

«Упорство — это способность настойчиво двигаться к назначенной цели, будь то одна тренировка или новый уровень, даже если это неудобно или сложно», — говорит Александра Турутоглу, доктор наук, доцент неврологии Гарвардской медицинской школы. Александра недавно провела исследование по изучению мозга животных и человека с целью больше узнать об этом качестве, а также почему некоторые из нас (например, фанаты кроссфита и йоги, тренирующиеся семь дней в неделю) наделены им в большей мере, в то время как другие регулярно откладывают посещение спортзала.

Для начала необходимо знать следующее: сложные задачи, такие как физические упражнения, активизируют нейронный центр, так называемую передне-срединную поясную кору (или ПСПК), и у некоторых людей он естественным образом более развит. Активно функционирующий центр ПСПК может прогнозировать физические затраты, связанные с поставленной задачей, а затем эффективно использовать энергетические ресурсы организма для ее решения. С другой стороны, ПСПК с более низкой работоспособностью может переоценить работу (то есть затраты), необходимую для выполнения задачи, и недооценить вознаграждение (результат).

Интересно, что, как и твои мышцы, твою устремленность можно тренировать, — к такому выводу пришла команда Александры. «Можно повысить работоспособность ПСПК и, соответственно, уровень упорства», — говорит Александра. Вкратце: чем лучше ты можешь оценить усилия, необходимые для выполнения задачи, тем более управляемой она становится, и тем выше вероятность ее выполнения.

«Упорство — это способность настойчиво двигаться к назначенной цели, будь то одиночная тренировка или новая степень, даже если это неудобно или сложно».

Александра Турутоглу, доцент неврологии Гарвардской медицинской школы

Можно ли выработать упорство?

Тренировка вырабатывает настойчивость

Настроить себя на упорное достижение цели может оказаться на удивление легко. По мнению специалистов, все сводится к тому, чтобы сделать задачу проще, а затем пойти и выполнить ее. И так повторять, повторять и повторять. Мы расскажем, как начать.

  1. Ставь конкретные цели — и следи за их достижением.
    «Важно иметь четкое представление о том, чего ты хочешь достичь, в противном случае твои действия бесцельны», — говорит Николь Габана, доктор наук, директор центра спортивной психологии Массачусетского университета в Амхерсте. Эти цели должны быть сложными, но достижимыми. Работа над чем-то, что кажется маловероятным или даже хуже — невозможным, принесет только разочарование и уничтожит стремление, необходимое для достижения любой цели. Запиши свои цели: как небольшие и краткосрочные, так и «протяженные», например долгосрочные цели или более масштабные планы, которые помогут тебе выйти из зоны комфорта — и все время следи за их выполнением.

    Предположим, твоя долгосрочная цель — принять участие в соревновании по дуатлону (бег, езда на велосипеде, затем снова бег) в течение шести месяцев. Возможно, это сложно, так как раньше тебе не приходилось много ездить на велосипеде, но это выполнимо, потому что ты — натренированный бегун, и твои тренировки включают сайклинг. Разбей цель на небольшие этапы, которые необходимо выполнять каждую неделю и месяц, будь то километры, часы сна или минуты упражнений с валиком. Мелкие этапы — это кирпичики, из которых строится дорога к большой цели. Используя приложение, например Nike Run Club, или записывая все свои достижения в календаре, ты получаешь визуальное напоминание о своем прогрессе, глядя на который, ты захочешь двигаться дальше.
  2. Установи режим.
    Планируй тренировки как можно чаще, устанавливай будильник на одно и то же время (не откладывай подъем), пей воду каждый день, как только встанешь, — все это помогает обеспечить единообразие. «Каждый раз, когда ты дисциплинируешь себя, повторяя свои действия, твое тело адаптируется к изменениям, — говорит Патриция Дьюстер, доктор наук, директор консорциума по вопросам здоровья и военной деятельности на факультете военной и неотложной медицинской помощи Военно-медицинского университета, — Так образуются новые нейронные связи, так же, как и, например, при обучении игре на скрипке».

    Привычка, закрепленная во время изоляции, значительно упростит выполнение поставленной задачи, понижая сложность еще на один уровень. Если тебе сложно выработать привычку, просто повторяй действия каждый день. Каждый раз, когда ты это делаешь, приближает тебя к цели.
  3. Разговаривай с собой.
    Что ты говоришь себе о своих способностях употреблять меньше сахара или принять участие в соревновании по дуатлону? «Нам сложно избавиться от некоторых своих психологических склонностей, — говорит Николь Габана. — Это одна из самых больших внутренних трудностей: как лучше понять свои мысли и как они влияют на наше поведение, эмоции и поступки».

    Самые настойчивые люди добиваются цели не потому, что они не думают, что справятся, а чтобы доказать, что им это под силу. Поэтому убедись, что разговор в твоей голове соответствует целям, записанным на бумаге. Вместо того, чтобы думать «у меня нет силы воли» или «я ужасно бегаю», думай «я сильнее, чем думаю». С каждой выполненной задачей тебе будет легче.
  4. Используй воображение.
    Допустим, ты боишься пробежки на длинную дистанцию, запланированную на выходные. Чтобы успокоить свой нейронный центр, визуализируй себя в процессе выполнения задачи. Исследования показывают, что это помогает мысленно подготовиться к работе и укрепить уверенность в себе. Тебе будет легче собраться и сделать задуманное.

    Скорее всего, будет не уж и сложно, как тебе представлялось. А если и будет, то что? Задача-то выполнена. Это и есть упорство.

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