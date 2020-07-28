Наслаждайся едой благодаря интуитивному питанию

«Культура диет выходит за пределы популярных правил потери веса и может даже просочиться в язык, который мы используем для описания здорового питания, — говорит Кристи. — Советы употреблять „здоровую пищу“ и избегать „полуфабрикатов“ могут показаться разумными, но даже эти выражения содержат отзвук культуры диет».



Следуя этим правилам, некоторые люди перестают получать удовольствие от еды, а у других от этих правил могут возникнуть такие проблемы, как «заедание» стресса и одержимость здоровой пищей. «Ты постоянно думаешь, достаточно ли этот продукт „здоровый“? — говорит Кристи. — Такое мышление может выбить тебя из колеи и заставить чувствовать нервное напряжение, и, в конечном счете, ты можешь начать плохо о себе думать, если не будешь соответствовать так называемому идеалу».



Ее мнение подтвердило и исследование, показав, что диеты и ограничения в питании неизбежно приводят к одному — к набору веса. (В отчете исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 2007 года было рассмотрено 31 долгосрочное исследование по различным диетам. Они обнаружили, что, независимо от протокола, большинство людей вновь набрали весь потерянный вес, а некоторые — еще больше. Испытуемые также не заметили никакой пользы диет для здоровья.) Кристи объясняет причину таких результатов: если установить ограничения на определенные продукты питания, ты неизбежно будешь хотеть употреблять эти продукты еще больше. И если ты нарушишь правила диеты, ты, скорее всего, сорвешься, как по физическим, так и по психологическим причинам.



Однако интуитивное питание предполагает отсутствие правил, и при этом ответственность ложится на тебя.



«Чтобы начать так питаться, обрати внимание на то, каких продуктов тебе хочется и насколько сильно тебе их хочется. Затем во время приема пищи остановись, когда почувствуешь насыщение, а после этого спроси себя, что могло бы сделать прием пищи более полноценным, — говорит Кристи. — Возможно, ты осознаешь, что, пообедав чипсами вместо сэндвича, ты снова чувствуешь голод уже через час после еды, или что с помощью чипсов ты удовлетворяешь свою потребность в соленой пище, и это не дает тебе потерять контроль во время следующего приема пищи или перекуса.



Возможно, на этом этапе ты думаешь: „Единственное, что поможет мне почувствовать себя сытым — это чипсы и пирожные“». Кристи признает, что большинство людей проходят эту стадию вседозволенности. «Вы можете выбирать продукты питания, которые запрещали себе есть, потому что вы всегда думали о них как о „плохих продуктах“, — говорит она. — Но желание употреблять эти ранее запрещенные продукты не всегда уходит, оно будет компенсировано тягой к другим продуктам». Иногда это будут чипсы и пирожные, а иногда — фрукты или овощи.



«Этот баланс и есть залог здорового питания, — говорит Кристи. — Особенно когда вы, как в детстве, можете интуитивно потреблять пищу и питательные вещества, необходимые организму, в нужных количествах. Наслаждайся этим».