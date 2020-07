Наслаждайся едой благодаря интуитивному питанию

«Приверженец интуитивного питания — это человек, который доверяет своему чувству голода и считается с ним, не испытывает вины при выборе продуктов питания и способен расставлять приоритеты, а также испытывает удовольствие от еды», — говорит Кристи Гаррисон, дипломированный диетолог, одна из сторонников антидиет и движения, связанного с питанием, а также автор книги «Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating» (Антидиета: взгляни на свое время, деньги, здоровье и счастье по-новому с помощью интуитивного питания).



По сути, приверженцы интуитивного питания дают себе безусловное разрешение есть все, что они хотят, когда они этого хотят и в каком угодно количестве.



«Если это кажется тебе отсутствием контроля, то вспомни, что это одна из самых древних способностей человека, — говорит Кристи. — Это как способность приседать с идеальной техникой или глубоко дышать животом — мы с ними родились, — добавляет она. — Посмотри на младенцев, и ты увидишь, что они питаются разными продуктами, а затем отталкивают от себя еду, когда наелись».



Эта природная способность заглушается тем, что Кристи называет «культурой диет», или постоянным потоком информации о том, что тебе следует и не следует есть.



«Культура диет превозносит худобу и приравнивает ее к здоровью и нравственной добродетели, — говорит Кристи. — Она восхваляет потерю веса, придает особую ценность отдельным продуктам, а другие называет виновниками несовершенства. Приверженцы этой культуры смотрят свысока на людей, которые не соответствуют этой версии здоровья, особенно на людей крупной комплекции».