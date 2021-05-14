В хорошей компании: Дом — там, где площадка

Каково играть в такой команде?

Себит: мы отключаем все внешние шумы. Когда мы собираемся вместе, мир перестает существовать. Ведь в баскетболе очень важна командная работа, мы должны чувствовать друг друга, чтобы добиться успеха. Мы спорим друг с другом, но продолжаем играть вместе как одна команда. Это только укрепляет нашу дружбу.



Нгор: я чувствую любовь и хорошую энергетику. Я чувствую поддержку ребят, потому что мы всегда стоим друг за друга.



Чуатвех: мы как семья. Если есть проблемы, можно рассказать об этом ребятам. Во время игры, конечно, возникают трудности, никто не хочет проигрывать. Но баскетбол — командный спорт, нужно забывать про разногласия. Это помогает нам обсуждать проблемы и решать их.