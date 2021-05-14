В хорошей компании: Дом — там, где площадка

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Дом там, где твоя площадка
Команда молодых суданских беженцев в Западной Австралии обретает надежду, индивидуальность и друзей через баскетбол.
«В хорошей компании» — это рубрика о командах и клубах, которые меняют привычный расклад сил в своих видах спорта.
В городе Фримантл недалеко от Перта ребята играют в уличный баскетбол. Все выглядит дружелюбно, но по разговорам понятно, что ставки высоки — проигравшие платят за ужин.
«Сегодня я наемся от души!», — говорит Крис Лако, шутник и самый невысокий игрок в команде, которого часто поддразнивают за рост.
Себит Рит, неформальный лидер команды, усмехается, ведя мяч. «Я буду молочный коктейль, — заявляет 22-летний баскетболист, который играл в колледже и получал спортивную стипендию. — Придется раскошелиться, я возьму нобу!» Он обожает изысканную японскую кухню.
«Я тебя кормить не собираюсь!» — парирует 21-летний Шудье Лэп, один из самых молодых игроков.
«Как насчет барбекю?», — добавляет Нгор Маньян, 25-летний игрок из команды Себита. У него явный австралийский акцент, но интонация выдает его происхождение. Все эти ребята — беженцы из Южного Судана, приехавший в Перт еще в детстве.
Здесь, на другом конце света, они в буквальном смысле очень выросли — рост Себита, например, больше двух метров. Но внимание привлекает вовсе не рост, а великолепная игра ребят. Они явно профессионалы или близки к этому. Но сегодня у них на уме только игра (и еда).
Себит несется вперед по левому краю к корзине. Гол. Его команда впереди на 4 очка. Пора сделать перерыв и выпить воды.
Слева направо: Шудье, Нгор и Крис шутят и разминаются перед игрой.
Мы подходим поболтать с Себитом и его младшим братом, 19-летним Чуатвехом, который играл в национальной баскетбольной лиге, и Нгором, чтобы узнать, какие возможности дал им спорт.
Мы говорим о любви к баскетболу, ключу к свободе и победам.
Почему ваша семья перебралась в Перт из Южного Судана?
Чуатвех: я родился в Ваате в Южном Судане. И из-за гражданской войны наша семья переехала в Австралию, когда мне было три года.
Что вы считаете домом?
Чуатвех: Австралия сыграла важную роль в моей жизни, и я ценю каждую полученную здесь возможность. Но я всегда буду чувствовать связь с Южным Суданом, он всегда будет моим домом, и я помню о своих корнях.
Слева направо: Чат, Ньянен, Чол, Себит, Динаай, Томас, Ньядан и Чуатвех Рит дома в Эленбруке, Западная Австралия.
Как спорт на высоком уровне помог вам влиться в австралийское сообщество?
Чуатвех: я увидел, что нельзя все принимать как должное, нужно усердно трудиться, чтобы выбраться из сложной ситуации. Я стремлюсь к лучшему будущему, чтобы доказать, что мы не зря переехали в Австралию из Южного Судана. Надеюсь, однажды я смогу вернуться в Южный Судан и изменить его к лучшему.
Себит: спорт действительно объединяет людей и меняет отношение к тебе.
Почему баскетбол?
Нгор: кажется, мы одно из самых высоких племен в мире [племя динка в Южном Судане]. С нашим ростом и физической формой это очевидный выбор.
Себит: я подражал старшему брату. Хотел играть вместе с ним. Мы всё делаем вместе. Баскетбол — одна из трех самых важных вещей в моей жизни: школа, семья и баскетбол.
Чуатвех: мои братья играли. По выходным они играли, а я хотел играть с ними. Я бросил футбол и перешел в баскетбол. С четвертого класса начал серьезно тренироваться. А теперь я хочу стать профессионалом, поэтому я строю свой день вокруг этой цели и в основном думаю только об этом.
Слева направо: Крис, Нгор и Шудье смеются на заднем сиденье на пути на баскетбольную площадку Саут-Бич.
Как вы собрали команду?
Чуатвех: мы уже много лет знаем друг друга, наши семьи знакомы. Мы начали играть вместе еще детьми. Однажды кто-то собрал команду для южно-суданской австралийской национальной баскетбольной ассоциации, Перт Ринос. Команду распустили в 2018 году, но мы считаем себя ее продолжателями.
Каково играть в такой команде?
Себит: мы отключаем все внешние шумы. Когда мы собираемся вместе, мир перестает существовать. Ведь в баскетболе очень важна командная работа, мы должны чувствовать друг друга, чтобы добиться успеха. Мы спорим друг с другом, но продолжаем играть вместе как одна команда. Это только укрепляет нашу дружбу.
Нгор: я чувствую любовь и хорошую энергетику. Я чувствую поддержку ребят, потому что мы всегда стоим друг за друга.
Чуатвех: мы как семья. Если есть проблемы, можно рассказать об этом ребятам. Во время игры, конечно, возникают трудности, никто не хочет проигрывать. Но баскетбол — командный спорт, нужно забывать про разногласия. Это помогает нам обсуждать проблемы и решать их.
Нгор помогает Бангу встать на ноги после фола.
Вы дружите за пределами площадки?
Нгор: мы поддерживаем друг друга, это помогает нам справляться с проблемами. Когда мы играем вместе и один из нас добивается успеха, мы считаем это нашим общим достижением. Мне нравится эта сторона командного спорта.
Себит: совместная игра укрепляет нашу дружбу. Мы можем спорить, но всё равно остаемся друзьями.
Семья Рит собирается за обеденным столом.
Как бы вы описали свой стиль игры и сильные стороны?
Нгор: я метко и далеко бросаю мяч, это мой талант.
Себит: универсальность и рост. Я бросаю с высоты.
Чуатвех: я быстрый и сильный. Я не боюсь делиться мячом. Мне нравится побеждать, и я делаю всё возможное ради победы.
Кто из вас лучше всех играет?
Себит: (с серьезным лицом) я, наверное.
Чуатвех: (с серьезным лицом) мой брат.
Слева направо: Крис, Банг и Шудье сражаются за мяч.
Мы снова на площадке, где кипят страсти. Игроки обмениваются репликами так же быстро, как мячом.
«Почему он не бросает!»
«Атакуй быстрей!»
«Ну что, мелкий, как там внизу дела?»
«Давай, покажи нам, как играть!»
Игроки на соседних площадках бросают свои игры и идут смотреть на эту крутую команду. По реакции зрителей видно, что баскетбол сделал из этих парней местных героев.
Игра заканчивается со счетом 4–3, команда Себита побеждает. Как лучший игрок Себит несколько минут раздает советы детям, наблюдавшим за игрой.
Потом вся команда идет на пляж, чтобы расслабиться в потоках знаменитого фримантлского бриза и отдохнуть от летней австралийской жары. Ребята забегают в воду, гоняются друг за другом, толкаются, со смехом падают.
Слева направо: Крис, Шудье и Банг отдыхают после игры на площадке в Саут-Бич.
Проигравшая команда обещает скоро угостить победителей бургерами или ребрышками. Победа значит для них многое, но это еще не всё. Для этих ребят баскетбол — это язык общения, призма, через которую они смотрят на мир, способ найти друзей. Ребрышки — это просто вкусный бонус.
Текст: Аарти Бетигери
Фотографии: Крис Герни
Впервые опубликовано: октябрь 2020 г.