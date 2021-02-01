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      Советы

      Возвращайся к здоровому образу жизни

      Чтобы сформировать новую или возобновить старую полезную привычку, недостаточно просто решиться. В этом деле точно пригодится наш пошаговый план.

      Как перейти на здоровый образ жизни или вернуться к нему

      Кто из нас не давал себе новогоднее обещание прокачать пресс, есть побольше нежирных белковых и цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей. И еще спать не меньше 8 часов.

      А потом приходит февраль...

      «Когда первый запал вести здоровый образ жизни проходит, ты начинаешь говорить себе: „Ну, можно и не делать этого” или „Сделаю завтра”. И мотивация испаряется», — говорит Саша Хайнц, доктор наук, специалистка по психологии развития и коуч по постановке целей и изменению поведения. Ученые Скрантонского университета перевели этот феномен в цифры в ходе исследования, проведенного среди 200 человек, которые дали себе новогодние обещания. Только 19% из них придерживались своих новых привычек в течение минимум двух лет. Дело в том, что большинство участников недостаточно усиливали и поддерживали новые цели. Вот почему их намерения ни к чему не привели.

      Неважно, находишься ли ты в 81% «счастливчиков» или твои цели канули в лету, эти шаги помогут тебе не забросить здоровые привычки.

      «Когда первый запал вести здоровый образ жизни проходит, ты начинаешь говорить себе: „Ну, можно и не делать этого” или „Сделаю завтра”. И мотивация испаряется».

      Саша Хайнц
      доктор наук, специалистка по психологии развития

      Как перейти на здоровый образ жизни или вернуться к нему
      1. Определи, что тебя мотивирует.
        «Расплывчатые цели не работают, — считает Ник Вигналль, доктор наук, клинический психолог, ведущий подкаста о психическом здоровье и личной эффективности Minds&Mics. — Да, есть здоровую еду, привести себя в форму и достаточно спать — отличные намерения, но проблема заключается в том, что такие цели слишком туманные, за ними нет мотивации».

        Чтобы тебя действительно увлекла новая привычка, нужно уточнить, почему это важно. Чтобы узнать это, начни задавать себе вопросы. Например, если ты хочешь стать сильнее, спроси себя, для чего именно. Какие краткосрочные и долгосрочные преимущества ты получишь? Как изменится твоя жизнь, если ты будешь придерживаться программы силовых тренировок? Отвечая на вопросы «зачем?», «что?», «как?», ты переходишь от туманного «Я хочу быть сильнее» к конкретному «Я хочу поднимать веса, потому что так я чувствую себя увереннее, и мне легче справляться с повседневными задачами». Вот это уже серьезный настрой.
      2. Зарядись мотивацией и не останавливайся.
        Простой и эффективный способ не бросать привычку заключается в следующем: поставь на стол календарь или повесь его на стену и отмечай каждый день, когда тебе удалось сделать что-то в рамках полезной привычки. Например, съедать овощ с каждым приемом пищи или ложиться спать до 22 часов. Ставь красный крестик или любое понятное тебе цветовое обозначение. Ник называет это «стратегией большого красного крестика» (BRXS), и она приносит тройную пользу.

        По мнению Ника, стратегия BRXS, во-первых, помогает сосредоточить внимание на привычке: человек получает четкое и постоянное напоминание. Во-вторых, вычеркивание приносит удовольствие, и ради этого ощущения захочется делать действие снова и снова. «Немедленная доступность вознаграждения имеет гораздо большее значение, чем его масштаб, — объясняет Ник. — Возможность вычеркнуть день красным маркером гораздо приятнее мысли „Если я 30 дней буду тренироваться, то поеду в спа”. Это настолько далекая награда, что она не имеет значения для мозга».

        И, наконец, целый ряд из красных крестиков радует глаз и заставляет продолжать делать то, что делаешь.
      3. Учись разговаривать с собой.
        Когда речь заходит об изменениях, мы часто слышим голос в голове: он диктует нам, что нужно чувствовать. Обычно этот голос принимает один из двух тонов. Первый тон Ник называет «строгий сержант». Это суровый и грубый пожилой военный из фильмов, который кричит на солдат. «Второй голос можно назвать „любитель пристыдить”», — добавляет Саша Хайнц. Этот голос твердит, что тебе нужно прийти в форму или лучше питаться, а иначе ты вообще ни на что не годишься.

        Можно подумать, что эти голоса помогают не сходить с пути, но на самом деле они лишь вредят. «Безжалостное отношение к себе рождает излишние негативные эмоции, которые создают еще больше препятствий между тобой и твоей целью, — считает Ник. — Избавься от этой ноши, и ты удивишься, сколько в тебе энергии для движения к цели».

        Чтобы узнать, как ты разговариваешь с собой, попробуй произнести вслух свою цель, связанную со здоровым образом жизни. Теперь послушай, как на нее реагирует голос в голове. Он говорит: «Да, всё получится»? Критикует и отчитывает, как «сержант»? Или заставляет чувствовать себя плохо, как «любитель пристыдить»?

        Если твой вариант не первый, то перефразируй свой внутренний диалог, чтобы он был более мотивирующим или хотя бы нейтральным. Можешь просто заменить такие слова, как «должен», «нужно», «надо» на более позитивные — «могу», «хочу», «буду». А затем Ник советует посмотреть, что будет дальше. «Ты неизбежно будешь лучше справляться, и твой мозг поймет, что нет выгоды себя критиковать», — говорит он.
      4. Сосредоточься на хорошем.
        Скажем, ты пытаешься бегать регулярно. Конечно, ставить будильник на ранее утро — не самое приятное дело. Но каждый раз, заканчивая тренировку, ты чувствуешь себя потрясающе. Саша Хайнц советует концентрироваться именно на второй части: смотри на позитивные стороны. А когда мозг зацикливается на неприятных моментах, намеренно возвращайся к преимуществам. Да, рано вставать сложно, но зато ты всегда будешь чувствовать бодрость по утрам. Да, разминка занимает время, но зато так ты снижаешь риск травм. Всё еще думаешь о негативных моментах? Саша рекомендует подумать о том, насколько более трудной станет твоя жизнь, если ты будешь отступаться от целей. Такая «радикальная правда» поможет осознать, что эти действия повышают качество жизни.

        «Концентрируясь на положительных сторонах, ты можешь увидеть, что для тебя делают здоровые изменения, — говорит Саша. — И это поможет тебе сохранить мотивацию».
      5. Прими свое несовершенство.
        «Не ошибается только тот, кто ничего не делает, — говорит Ник. — Это же справедливо и для формирования привычек».

        Чтобы подготовиться к неизбежным неудачам на пути к цели, Ник рекомендует вспоминать мантру от эксперта по мотивации Джеймса Клира: «Не повторяй ошибку дважды». Другими словами, если тебе не удалось выполнить растяжку или лечь рано, скажи себе, что это не произойдет снова. «Это напомнит об амбициях, — объясняет Ник. — Но также здесь есть место принятию себя и пониманию того, что такое может случаться время от времени». По словам Ника, существует хитрость, которая позволяет «выключить» голос «сержанта» или «любителя пристыдить». Когда произошла неудача, отнесись к себе как к другу. «Ты признаешь свою ошибку, но будешь поддерживать себя, а не осуждать и критиковать», — говорит Ник. Такое отношение позволяет быстрее вернуться в строй.

        Все эти советы объединяет идея о том, что достаточно небольших изменений. Но их общая выгода просто огромная. В этом году не обещай себе вести здоровый образ жизни. Просто веди его.

      Текст: Марисса Стефенсон
      Иллюстрации: Дэвид Бонацци

      Как перейти на здоровый образ жизни или вернуться к нему

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