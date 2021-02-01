Как перейти на здоровый образ жизни или вернуться к нему

Чтобы сформировать новую или возобновить старую полезную привычку, недостаточно просто решиться. В этом деле точно пригодится наш пошаговый план.
Кто из нас не давал себе новогоднее обещание прокачать пресс, есть побольше нежирных белковых и цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей. И еще спать не меньше 8 часов.
А потом приходит февраль...
«Когда первый запал вести здоровый образ жизни проходит, ты начинаешь говорить себе: „Ну, можно и не делать этого” или „Сделаю завтра”. И мотивация испаряется», — говорит Саша Хайнц, доктор наук, специалистка по психологии развития и коуч по постановке целей и изменению поведения. Ученые Скрантонского университета перевели этот феномен в цифры в ходе исследования, проведенного среди 200 человек, которые дали себе новогодние обещания. Только 19% из них придерживались своих новых привычек в течение минимум двух лет. Дело в том, что большинство участников недостаточно усиливали и поддерживали новые цели. Вот почему их намерения ни к чему не привели.
Неважно, находишься ли ты в 81% «счастливчиков» или твои цели канули в лету, эти шаги помогут тебе не забросить здоровые привычки.
«Когда первый запал вести здоровый образ жизни проходит, ты начинаешь говорить себе: „Ну, можно и не делать этого” или „Сделаю завтра”. И мотивация испаряется».
Саша Хайнц
доктор наук, специалистка по психологии развития
Текст: Марисса Стефенсон
Иллюстрации: Дэвид Бонацци
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