Как перейти на здоровый образ жизни или вернуться к нему

Кто из нас не давал себе новогоднее обещание прокачать пресс, есть побольше нежирных белковых и цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей. И еще спать не меньше 8 часов.



А потом приходит февраль...



«Когда первый запал вести здоровый образ жизни проходит, ты начинаешь говорить себе: „Ну, можно и не делать этого” или „Сделаю завтра”. И мотивация испаряется», — говорит Саша Хайнц, доктор наук, специалистка по психологии развития и коуч по постановке целей и изменению поведения. Ученые Скрантонского университета перевели этот феномен в цифры в ходе исследования, проведенного среди 200 человек, которые дали себе новогодние обещания. Только 19% из них придерживались своих новых привычек в течение минимум двух лет. Дело в том, что большинство участников недостаточно усиливали и поддерживали новые цели. Вот почему их намерения ни к чему не привели.



Неважно, находишься ли ты в 81% «счастливчиков» или твои цели канули в лету, эти шаги помогут тебе не забросить здоровые привычки.