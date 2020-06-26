Как улучшить результат на марафоне

Если ночью не получается отдохнуть, не нужно расстраиваться. Одна бессонная ночь не отразится на физической форме. «Самое важное — это сон в течение последних дней и недель перед марафоном», — говорит Шери. Именно поэтому она рекомендует серьезно отнестись ко сну в неделю перед забегом. «Не менее семи часов за ночь, но нужно стремиться к 8–10 часам, особенно если накопилась усталость из-за хронического недосыпа», — советует она.



7. Составь меню завтрака в день забега



«Если есть возможность проснуться так, чтобы позавтракать за два часа до забега, нужно запланировать обычное сбалансированное питание, — говорит Райан Макиэль, — Более половины калорий должно поступать из углеводов, четверть из белков и остальная часть из жиров».



Если нет желания вставать так рано, можно съесть мини-версию этого завтрака за час до начала забега. «На этом этапе мы обычно рекомендуем жидкую пищу», — говорит Райан. Нужно включить в меню источники сложных углеводов, такие как цельнозерновые культуры. Сложные углеводы дольше перерабатываются, поэтому питательные вещества будут попадать в кровоток во время забега в тот момент, когда требуется дополнительная поддержка. (Для приготовления коктейля подойдут овсяные хлопья, арахисовое масло, ягоды, соевое или коровье молоко.)



«Следует избегать продуктов с высоким содержанием жиров или клетчатки», — рекомендует Райан. Они дольше перевариваются, что может привести к перегрузке желудка и возникновению проблем с ЖКТ во время бега.



Независимо от блюда нужно быть уверенным, что питание будет эффективным, для этого его нужно неоднократно испытывать перед длительными забегами. «Перед соревнованиями нельзя пробовать ничего нового, — предупреждает Райан. — Нужно делать только то, что практиковалось в течение последних нескольких месяцев тренировок».



8. Продумай способ восстанавливать питательные вещества во время бега (и после него)



Восполнение питательных веществ крайне важно. Стоит пропустить этот этап, и запасы гликогена закончатся спустя пару часов бега, что в марафоне может означать лишь половину дистанции. «Ты истощишь свои запасы, — предупреждает Моник, — И не сможешь держать темп».



По словам Моник, чтобы этого не произошло, нужно восполнять 30–60 г. углеводов в час. «Кроме того, нужно будет употреблять 250–500 мг натрия в час», — добавляет Райан. И то, и другое можно получить в виде гелей, жевательных пастилок, спортивных напитков и/или соленых закусок с высоким содержанием углеводов, например соленой соломки. Во время длительных пробежек экспериментируй с различными вариантами перекуса. То, что подходит одному бегуну, не обязательно подойдет другому.



После финишной черты — между прочим, наши поздравления! — в течение одного-двух часов необходимо получить полноценное сбалансированное питание. По мнению Райана Макиэля, это поможет организму начать процесс восстановления и сохранить мышечную массу. (Хотя несколько дней ходьба по лестнице будет болезненной.)



9. Следи за дыханием



«Во время бега необходимо сосредоточиться на глубоком дыхании, при котором на вдохе живот увеличивается, а на выдохе втягивается, — советует Белиса Вранич, доктор психологических наук, клинический психолог и автор книги «Дыхание для воинов» (Breathing for Warriors). Это позволяет освободить больше места в легких для кислорода. «Самая плотная и насыщенная кислородом часть легких находится в нижней части ребер», — объясняет Белиса.