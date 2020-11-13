Как читать этикетки на продуктах

«Сырные» веганские палочки из цветной капусты. Шоколадный хумус. Растительное беззерновое песочное тесто. Кажется, что эти продукты относятся к здоровому питанию, но так ли это?
На самом деле описание и цифры на упаковке — лучший способ определить, вредные или полезные продукты находятся перед тобой. Проблема в том, что большинство людей не знают, как интерпретировать информацию на упаковке. По результатам одного исследования, 83% американцев хотя бы раз путались в описании ингредиентов продуктов питания (так что трудности возникают не только у тебя). «Кроме того, бренды используют маркетинговые уловки, в том числе необоснованные заявления о пользе для здоровья, и пытаются вызвать эмоциональный отклик, чтобы заставить вас купить те или иные продукты», — говорит Райан Макиэль, диетолог, главный специалист по питанию Precision Nutrition.
Райан советует перед тем как положить продукт в корзину, обратить внимание на 4 момента:
1. Изучи переднюю сторону упаковки.
Передняя сторона коробки или пакета — это реклама: компания использует это пространство, чтобы продать что-либо, а не просто проинформировать покупателя. Хотя использование многих заявлений на упаковке, например «органическое» и «полезное», регулируется законом и такие термины имеют строгие определения, другие выражения, например «натуральное» и «изготовлено с использованием природных X или Y», могут вводить в заблуждение.
Очевидно, что подобные заявления могут повлиять на оценку полезности еды для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Public Policy & Marketing, даже если такие заявления правдивы, они не обязательно коррелируют с полезностью. Например, продукт может содержать низкое количество жира или не содержать глютена, но необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу того, нужны ли тебе подобные продукты. К тому же у таких продуктов могут быть другие, не столь привлекательные свойства, о чем мы расскажем далее.
Исследователи называют этот феномен «эффектом ореола», при котором ты предполагаешь, что продукт полезен для тебя, исходя из заявлений о нем. Правда заключается в том, что «чем больше заявлений ты видишь на упаковке, тем больше подозрений это должно вызвать у тебя, — говорит Райан. — Например, возьмем упаковку шпината. Ты не увидишь на ней много маркетинговых трюков: шпинат не нуждается в рекламе».
2. Перепроверь заявления.
Если на упаковке заявлено, например, содержание клетчатки, проверь сведения о пищевой ценности, чтобы узнать, сколько граммов клетчатки содержит продукт. По словам Райана, продукт, «богатый» тем или иным компонентом, будет содержать не менее 10% от рекомендуемого ежедневного значения данного компонента (в случае с клетчаткой это 2,5–3 грамма), а в продукте с «высоким содержанием» должно быть не менее 20% данного компонента (то есть не менее 5 граммов).
Затем проверь список ингредиентов, чтобы узнать, получена ли клетчатка из природного источника, например цельных злаков, бобовых, фруктов и овощей, или из чего-либо менее узнаваемого, что было добавлено для увеличения содержания клетчатки, например псиллиума или целлюлозы. Проверь также содержание белка: ищи в составе цельные продукты, например горох вместо изолятов горохового белка. «Продукты в более натуральном виде полезнее для нас, поскольку они обычно более питательны и менее калорийны», — говорит Райан.
Проверь таким образом все заявления о продукте, которые видишь. Если данные на остальной части упаковки более или менее подтверждают заявленные свойства, продолжай расследование. Если нет, стоит положить продукт обратно на полку: возможно, производитель хочет ввести тебя в заблуждение.
«Чем больше заявлений ты видишь на упаковке, тем больше подозрений это должно вызвать у тебя».
Райан Макиэль
, диетолог, главный специалист по питанию Precision Nutrition
3. Изучи ингредиенты.
Теперь давай подробнее рассмотрим список компонентов. Поскольку ингредиенты перечислены в порядке уменьшения их доли в составе (то есть на первый из них приходится основная масса продукта), первые три компонента являются наиболее важными. Ищи в начале состава натуральные цельные продукты, такие как белковые продукты, овощи, фрукты или цельные зерна. «Сахар должен быть ниже по списку, предпочтительно в конце состава, — говорит Райан. — Также постарайся выбирать один источник сахара: в идеале мед, финики или нечто подобное — и помни, что все компоненты со словом «сироп» или заканчивающиеся на «-оза» — это тоже сахар».
Хотя не существует определенного количества ингредиентов, по которому можно установить различие между здоровым и нездоровым питанием, лучше выбирать продукты с более коротким составом, считает Райан. По его словам, чем больше ингредиентов содержится в одном продукте, тем более тщательную обработку он прошел, а недавние исследования показывают, что употребление в пищу сверхобработанных продуктов может привести к перееданию, избыточному весу и повысить риск заболеваний.
4. Изучи факты.
«На этом пункте пришло время оценить питательность по размеру порции», — говорит Райан. В этом году Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило новые, более актуальные размеры порций для многих продуктов. Но по словам Райана, эти порции не рекомендованы диетологами. Это всего лишь среднее количество, потребляемое людьми, и необходимо оценивать его в контексте остальной информации о питательных веществах. Итак, если порция гранолы — это треть чашки, а ты обычно съедаешь целую миску, умножь цифры на этикетке, и, вероятно, ты обнаружишь, что потребляешь больше калорий, жира или сахара, чем необходимо.
Кроме того, следует учитывать количество добавленного сахара, который отличается от сахара, естественным образом содержащегося в некоторых продуктах питания, например фруктах и молоке, и добавляется при производстве продукта. Это действительно важно: по данным Американской кардиологической ассоциации и Министерства сельского хозяйства США (USDA), потребление слишком большого количества добавленного сахара (более 25 граммов в день для женщин и 36 граммов для мужчин) может повысить уровень сахара в крови, привести к сбоям обмена веществ и вызвать множество проблем со здоровьем: от заболеваний кожи до нарушений сна.
Меньше упаковки
Разумеется, самый простой способ легко выбирать более здоровую пищу — это покупать продукты, у которых вообще нет этикеток. Тебе не нужно изучать данные о продукте, чтобы понять, что питаясь помидорами, яблоками и капустой, ты будешь чувствовать себя лучше. Кроме того, естественная упаковка выглядит достаточно привлекательно, не говоря уже о том, что она полезнее и для нашей планеты.