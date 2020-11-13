Как читать этикетки на продуктах

1. Изучи переднюю сторону упаковки.

Передняя сторона коробки или пакета — это реклама: компания использует это пространство, чтобы продать что-либо, а не просто проинформировать покупателя. Хотя использование многих заявлений на упаковке, например «органическое» и «полезное», регулируется законом и такие термины имеют строгие определения, другие выражения, например «натуральное» и «изготовлено с использованием природных X или Y», могут вводить в заблуждение.



Очевидно, что подобные заявления могут повлиять на оценку полезности еды для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Public Policy & Marketing, даже если такие заявления правдивы, они не обязательно коррелируют с полезностью. Например, продукт может содержать низкое количество жира или не содержать глютена, но необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу того, нужны ли тебе подобные продукты. К тому же у таких продуктов могут быть другие, не столь привлекательные свойства, о чем мы расскажем далее.



Исследователи называют этот феномен «эффектом ореола», при котором ты предполагаешь, что продукт полезен для тебя, исходя из заявлений о нем. Правда заключается в том, что «чем больше заявлений ты видишь на упаковке, тем больше подозрений это должно вызвать у тебя, — говорит Райан. — Например, возьмем упаковку шпината. Ты не увидишь на ней много маркетинговых трюков: шпинат не нуждается в рекламе».



2. Перепроверь заявления.

Если на упаковке заявлено, например, содержание клетчатки, проверь сведения о пищевой ценности, чтобы узнать, сколько граммов клетчатки содержит продукт. По словам Райана, продукт, «богатый» тем или иным компонентом, будет содержать не менее 10% от рекомендуемого ежедневного значения данного компонента (в случае с клетчаткой это 2,5–3 грамма), а в продукте с «высоким содержанием» должно быть не менее 20% данного компонента (то есть не менее 5 граммов).



Затем проверь список ингредиентов, чтобы узнать, получена ли клетчатка из природного источника, например цельных злаков, бобовых, фруктов и овощей, или из чего-либо менее узнаваемого, что было добавлено для увеличения содержания клетчатки, например псиллиума или целлюлозы. Проверь также содержание белка: ищи в составе цельные продукты, например горох вместо изолятов горохового белка. «Продукты в более натуральном виде полезнее для нас, поскольку они обычно более питательны и менее калорийны», — говорит Райан.



Проверь таким образом все заявления о продукте, которые видишь. Если данные на остальной части упаковки более или менее подтверждают заявленные свойства, продолжай расследование. Если нет, стоит положить продукт обратно на полку: возможно, производитель хочет ввести тебя в заблуждение.