Профилактика плантарного фасциита

Если в течение 48 часов боль не прекращается или усиливается, особенно после длительного пребывания на ногах, Йэн рекомендует исключить любую нагрузку на стопу. «Не нагружай стопу, пока воспаление и боль не уменьшатся до минимума или не исчезнут совсем», — советует Йэн. Чтобы постепенно вернуться к обычным нагрузкам, занимайся кросс-тренингом без отягощения, например плаванием или сайклингом на тренажере.



Как только острая фаза пройдет, выполняй упражнения на укрепление стопы и голеностопа или на развитие гибкости и подвижности. Например, подъемы на носки, разработка стоп и растяжка с помощью полотенца. «Также рекомендуется растягивать обе мышцы икр: икроножную и камбаловидную», — говорит Кейт. Для растяжки икроножной мышцы обопрись ладонью о стену и отступи назад одной ногой, согнув переднее колено (примерно как в выпаде) и выпрямив заднюю ногу. Чтобы растянуть камбаловидную мышцу, слегка согни колено ноги, стоящей сзади, при этом переднее колено остается в согнутом положении.



«Физиотерапевт также может помочь с помощью мануальной терапии голеностопного сустава и средней части стопы для улучшения подвижности и гибкости», — говорит Кейт. Она добавляет, что можно выполнять подобное растяжение мягких тканей самостоятельно, массируя нижнюю часть стопы мячом для лакросса или бутылкой с замороженной водой.



Некоторые бегуны с плоскостопием или чрезмерной пронацией, при которой стопы проворачиваются внутрь во время бега, специально фиксируют внутреннюю сторону стопы, приподнимая кость, с помощью тейпа, чтобы предотвратить риск подошвенного фасциита. «Но это скорее подстраховка, нежели решение, — предупреждает Кейт. — Лучше укреплять стопу, чтобы она могла справляться без тейпа».



Однако в тяжелых случаях для эффективного лечения следует накладывать на ночь лонгету. «Во время сна твоя стопа слегка скручена, из-за чего ткани естественно сокращаются», — говорит Йэн. (Именно поэтому подошвенный фасциит причиняет больше всего боли с утра, когда ты только встаешь с кровати). «Лонгета поддерживает стопу в растянутом положении, так что к утру она не сокращается и легче реагирует на нагрузку», — объясняет он.