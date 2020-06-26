Как выбрать обувь для бега

Подбери идеальные кроссовки для своей пробежки

«Для обычных ежедневных пробежек подойдут простые кроссовки с неплохой амортизацией», — утверждает Джейсон Фитцджеральд, сертифицированный тренер США по легкой атлетике, главный тренер Strength Running и ведущий подкаста Strength Running Podcast. Большинство беговых кроссовок дают амортизацию и упругость, которые облегчают длинные пробежки, но при этом обеспечивают достаточный возврат энергии, когда ты хочешь увеличить темп.



Во время забегов или скоростных тренировок лучше выбрать более легкие кроссовки, считает Крис Беннет. (Если ты бежишь изо всех сил, чем меньше веса тебе придется поднимать при каждом шаге, тем лучше.) Для тренировок на треке подойдут кроссовки с шипами, которые впиваются в поверхность и помогают удерживать сцепление с поверхностью при ускорениях. «Шиповки идеальны, но в более легких и низких кроссовках тоже очень удобно, и можно бегать по разным поверхностям» — рассказывает тренер Nike Run Club в Чикаго Робин Лалонд.



По словам Робин, для бега по пересеченной местности нужны кроссовки, в которых будет удобно бегать по корням, камням и мягким неровным поверхностям. У них должна быть прочная подошва и более широкое основание с хорошим сцеплением. Можно выбрать обувь для бега по пересеченной местности с водонепроницаемым покрытием и бортиком в области голеностопа для защиты от попадания мусора. Для бега по крутым склонам Робин рекомендует кроссовки со специальной вставкой в подошве для защиты стопы от острых выступов и неудачных приземлений на сложных маршрутах.