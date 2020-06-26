Как выбрать обувь для бега

Советы от Nike Running
Универсальных кроссовок не существует, но ты можешь выбрать пару, которая подходит именно тебе.
Неважно, что ты предпочитаешь — спринт, бег по пересеченной местности или длинные дистанции, с нашими рекомендациями ты сможешь подобрать кроссовки с идеальной посадкой специально для твоих тренировок и добиться максимальных результатов.
У бега есть одно важное преимущество — для тренировок тебе нужны только кроссовки.
Но это должны быть подходящие кроссовки. Ты пробежишь в них сотни километров, и они будут защищать твои ноги и — будем надеяться — помогут тебе совершенствоваться. Тебе нужна пара, на которую можно положиться.
Для этого «нужно выбрать обувь, которая защищает и поддерживает твою уникальную анатомию», — говорит Иэн Кляйн, специалист по физиологии спорта, кросс-тренингу и профилактике травм Университета Огайо. Это значит, что не нужно слепо верить советам друзей. Найди пару, в которой будет удобно тебе. Вот как это сделать.
Сузь круг поиска
Сложно сделать выбор, когда тебе предлагают сотни моделей. В первую очередь, выбирай кроссовки для бега, а не для тренинга.
Беговые кроссовки созданы для движения вперед и обеспечивают амортизацию и комфорт именно в этом направлении, как считает тренер Nike Run Club в Чикаго и мастер-тренер Эмили Хатчинс. Кроссовки для тренинга обеспечивают стабилизацию при движениях в разных направлениях, например приседаниях, выпадах и боковом шаге.
Обращай внимание на свои ощущения
Правильно подобранные беговые кроссовки должны быть естественным продолжением ног. «Если в кроссовках неудобно, ты будешь чувствовать дискомфорт при каждом шаге», — говорит Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike. Тело пытается компенсировать этот недостаток, что сказывается на естественности движений и может привести к травмам.
Если ты не знаешь, с чего начать, зайди в специализированный магазин для бега, где твою технику проанализируют и дадут рекомендации с прицелом на комфорт. «Если тебе рекомендуют неудобные кроссовки, доверяй севом ощущениям», — говорит Кейт ВанДамм, физиотерапевт и клинический специалист по ортопедии Спортивно-медицинского центра имени Лангона в Нью-Йоркском университете.
Убедись, что обувь хорошо сидит
Слишком тесная обувь вызывает мозоли и повреждение ногтей. В слишком свободной нога будет скользить, и подошва не сможет оптимально поглощать ударную нагрузку и помогать в отталкивании.
В подходящей обуви «между пальцами и носком кроссовки есть расстояние, — говорит Ли Уэлч, физиотерапевт, специализирующийся на травмах нижних конечностей у бегунов, и совладелец The Running PTs. — Это связано с тем, что подошва должна сгибаться под подушечкой стопы, а не дальше». Пальцы должны свободно шевелиться. Если это не так, кроссовки малы.
Если примерять кроссовки перед тренировкой или рано утром, можно выбрать слишком тесную модель
«Слишком туго затянутая шнуровка в верхней части стопы может препятствовать подвижности стопы во время пробежки», — говорит Ли. Поэтому убедись, что шнуровка не давит. Обрати внимание на заднюю часть голеностопного сустава, рядом с ахилловым сухожилием. Проверь, чтобы по бокам было не слишком свободно и не слишком тесно.
Покупая в магазине или онлайн, примеряй кроссовки после пробежки или вечером. По словам Ли, ноги отекают в течение дня так же, как и во время тренировок. Если примерять кроссовки перед тренировкой или рано утром, можно выбрать слишком тесную модель.
Подбери идеальные кроссовки для своей пробежки
«Для обычных ежедневных пробежек подойдут простые кроссовки с неплохой амортизацией», — утверждает Джейсон Фитцджеральд, сертифицированный тренер США по легкой атлетике, главный тренер Strength Running и ведущий подкаста Strength Running Podcast. Большинство беговых кроссовок дают амортизацию и упругость, которые облегчают длинные пробежки, но при этом обеспечивают достаточный возврат энергии, когда ты хочешь увеличить темп.
Во время забегов или скоростных тренировок лучше выбрать более легкие кроссовки, считает Крис Беннет. (Если ты бежишь изо всех сил, чем меньше веса тебе придется поднимать при каждом шаге, тем лучше.) Для тренировок на треке подойдут кроссовки с шипами, которые впиваются в поверхность и помогают удерживать сцепление с поверхностью при ускорениях. «Шиповки идеальны, но в более легких и низких кроссовках тоже очень удобно, и можно бегать по разным поверхностям» — рассказывает тренер Nike Run Club в Чикаго Робин Лалонд.
По словам Робин, для бега по пересеченной местности нужны кроссовки, в которых будет удобно бегать по корням, камням и мягким неровным поверхностям. У них должна быть прочная подошва и более широкое основание с хорошим сцеплением. Можно выбрать обувь для бега по пересеченной местности с водонепроницаемым покрытием и бортиком в области голеностопа для защиты от попадания мусора. Для бега по крутым склонам Робин рекомендует кроссовки со специальной вставкой в подошве для защиты стопы от острых выступов и неудачных приземлений на сложных маршрутах.
Учитывай особенности стоп
Анатомия стопы и техника бега влияют на выбор кроссовок. Вот несколько рекомендаций.
Вовремя меняй кроссовки
Распрощаться с любимыми кроссовками непросто. В зависимости от твоего стиля бега в одной паре ты можешь безопасно пробежать от 500 до 800 километров. По словам Ли Уэлч, слишком широкий шаг, чрезмерная пронация или неправильное приземление могут привести к более быстрому износу подметки.
«Когда кроссовки изнашиваются, они теряют структурную целостность и больше не могут выполнять свою функцию».
Иэн Кляйн, специалист по физиологии спорта, кросс-тренингу и профилактике травм Университета Огайо
По словам Джейсона Фитцджеральда, понять, когда пора заменить кроссовки, можно по своим ощущениям: «Ты все еще ощущаешь достаточную поддержку и амортизацию, как у новых кроссовок?» Если нет, и если есть видимые признаки износа на подошве, пора купить новую пару.
Этот совет касается срока службы. Но почему он ограничен? «Кроссовки подобны мышцам, — объясняет Иэн Кляйн. — Когда мышца устала, она не работает, как надо. Поэтому, когда кроссовки изнашиваются, они теряют структурную целостность и больше не могут выполнять свою функцию». Ты уже не можешь делать 200-метровые рывки или наслаждаться мягкой амортизацией на 30-километровой дистанции.