Как оптимизировать процесс тренировок

1. Обязательно прилагай усилия.

Чтобы процесс был процессом, а не разовым (или даже двухнедельным) мероприятием, тебе нужно повторять все предусмотренные им элементы, например тренировки или здоровое питание, или час на обучение тому, как слушать музыку, и еще час на бренчание по струнам. «Если долгосрочные обязательства изматывают тебя или тебе не хватает мотивации, помни, что с каждым выполнением задания ты упрощаешь себе следующий шаг, создавая таким образом последовательность», — говорит доктор Качиоппо.



2. Оттачивай свою стратегию.

Разработать процесс не означает пытаться выполнить все его элементы (скажем честно: никто не может это сделать). По мнению доктора Качиоппо, успешные люди фокусируются только на том, чего они хотят добиться и что конкретно необходимо для этого сделать. Именно поэтому знаменитые атлеты могут разделять свои тренировки на блоки, нацеленные на отдельные компоненты желаемого результата, такие как сила, скорость или выносливость. Они делают это таким образом, чтобы блоки не пересекались друг с другом (потому что они Терпимы к тому факту, что их энергия и время не бесконечны).



Вместо попыток выполнить множество задач, чтобы пересечь финишную черту, составь план действий, укажи в нем, что, где и когда нужно сделать. Такой план называют планом реализации. По данным исследований, он поможет добиться одной цели за один раз, но будет менее полезен, если ты попытаешься достичь несколько целей одновременно.



3. Дай себе передохнуть.

По словам доктора Качиоппо, как только сформирован процесс, который реально работает, некоторые его элементы могут со временем выполняться на подсознательном уровне. Это нормально. Даже очень хорошо: это означает, что ты приобретаешь здоровые привычки и теперь твой нацеленный на успех мозг может передохнуть.



Как говорится, доверься процессу...