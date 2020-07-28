Как привить детям любовь к движению?

От Nike Training
Нельзя просто заставить детей заниматься спортом. Они должны получать от этого удовольствие.
Как сделать так, чтобы ребенок больше двигался? Вовлекать его в веселые активные игры. Мы расскажем, какие вопросы задавать детям, чтобы помочь им заметить и понять пользу движения.
Показать ребенку, что физическая активность может быть веселым приключением — лишь половина успеха. Вторая же половина состоит в том, чтобы привить ему любовь к движению.
Как и со взрослыми, «детей нельзя заставить что-то чувствовать, — говорит Диана Кутайя, основательница Coaching Peace Consulting, работающая с командой Nike по взаимодействию с сообществами. — Но можно дать им возможность подумать о том, как они себя чувствуют, чтобы они могли сами сделать выводы».
Диана рекомендует в течение пяти дней подряд заниматься с ребенком по нашей программе «Фитнес-приключение от Брайана и Беллы Нуньес» или любой другой физической активностью (например, игрой в догонялки), и каждое утро после первого дня спрашивать его, как он себя чувствует. Например: «ты чувствуешь себя сегодня по-другому? Может, у тебя больше энергии и ты лучше спишь? Хочешь, поделаем еще что-нибудь похожее?» Эти вопросы помогут ребенку заметить ощущения и изменения, на которые он мог бы не обратить внимания самостоятельно, и при этом не вызовут у него ощущения, что ему что-то навязывают.
«Взрослых зачастую мотивируют научные факты, в то время как дети вдохновляются историями».
Брайан Нуньес, мастер-тренер Nike
Это заложит фундамент для дальнейших тренировок. Через пару недель регулярных физических упражнений Диана советует задать ребенку следующие вопросы: «как ты себя ощущаешь в своем теле?» или «что из того, что сперва казалось тебе невозможным, ты можешь теперь сделать?» Так мы поощряем здоровую связь мозга с телом. «Здесь за дело берется биология. Не нужно давить на ребенка, — говорит Диана. — Люди созданы для движения, и в процессе упражнений ребенок поймет, что физическая активность для него полезна».
Не стоит рассказывать ребенку о пользе упражнений с научной точки зрения, даже если кажется, что это хорошая идея. «Взрослых зачастую мотивируют научные факты, в то время как дети вдохновляются историями», — говорит мастер-тренер Nike Брайан Нуньес.
Вместо того чтобы объяснять ребенку, что выпрыгивания из приседа сделают его ноги сильнее, лучше рассказать ему, что голодной лягушке нужны сильные и быстрые лапы, чтобы прыгать по пруду и ловить мух, и что тренировка прыжков делает ее быстрее. Также во время тренировки с упражнениями на скорость, такими как «джампинг Джек», можно рассказать ребенку, что его любимый исполнитель или баскетболист двигается так быстро именно благодаря таким упражнениям.
Если преподносить информацию в том виде, в котором они понятна ребенку, он с большей вероятностью захочет тренироваться и будет получать от этого удовольствие.
Это заложит фундамент для дальнейших тренировок. Через пару недель регулярных физических упражнений Диана советует задать ребенку следующие вопросы: «как ты себя ощущаешь в своем теле?» или «что из того, что сперва казалось тебе невозможным, ты можешь теперь сделать?» Так мы поощряем здоровую связь мозга с телом. «Здесь за дело берется биология. Не нужно давить на ребенка, — говорит Диана. — Люди созданы для движения, и в процессе упражнений ребенок поймет, что физическая активность для него полезна».
Не стоит рассказывать ребенку о пользе упражнений с научной точки зрения, даже если кажется, что это хорошая идея. «Взрослых зачастую мотивируют научные факты, в то время как дети вдохновляются историями», — говорит мастер-тренер Nike Брайан Нуньес.
Вместо того чтобы объяснять ребенку, что выпрыгивания из приседа сделают его ноги сильнее, лучше рассказать ему, что голодной лягушке нужны сильные и быстрые лапы, чтобы прыгать по пруду и ловить мух, и что тренировка прыжков делает ее быстрее. Также во время тренировки с упражнениями на скорость, такими как «джампинг Джек», можно рассказать ребенку, что его любимый исполнитель или баскетболист двигается так быстро именно благодаря таким упражнениям.
Если преподносить информацию в том виде, в котором они понятна ребенку, он с большей вероятностью захочет тренироваться и будет получать от этого удовольствие.