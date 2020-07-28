Как привить детям любовь к движению?

Нельзя просто заставить детей заниматься спортом. Они должны получать от этого удовольствие.

Как сделать так, чтобы ребенок больше двигался? Вовлекать его в веселые активные игры. Мы расскажем, какие вопросы задавать детям, чтобы помочь им заметить и понять пользу движения.



Показать ребенку, что физическая активность может быть веселым приключением — лишь половина успеха. Вторая же половина состоит в том, чтобы привить ему любовь к движению.



Как и со взрослыми, «детей нельзя заставить что-то чувствовать, — говорит Диана Кутайя, основательница Coaching Peace Consulting, работающая с командой Nike по взаимодействию с сообществами. — Но можно дать им возможность подумать о том, как они себя чувствуют, чтобы они могли сами сделать выводы».



Диана рекомендует в течение пяти дней подряд заниматься с ребенком по нашей программе «Фитнес-приключение от Брайана и Беллы Нуньес» или любой другой физической активностью (например, игрой в догонялки), и каждое утро после первого дня спрашивать его, как он себя чувствует. Например: «ты чувствуешь себя сегодня по-другому? Может, у тебя больше энергии и ты лучше спишь? Хочешь, поделаем еще что-нибудь похожее?» Эти вопросы помогут ребенку заметить ощущения и изменения, на которые он мог бы не обратить внимания самостоятельно, и при этом не вызовут у него ощущения, что ему что-то навязывают.