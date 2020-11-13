Как правильно увеличивать километраж

В беге медленный и постепенный прогресс — залог максимальных результатов.
«Одна из самых больших ошибок бегунов — это слишком быстрое увеличение дистанции или скорости, что при сочетании чрезмерных нагрузок и недостаточной подготовки может привести к травме», — говорит Стивен Майер, врач, спортивный физиотерапевт в Северо-Западной региональной медицинской организации, штат Иллинойс. Поэтому тренеры по бегу обычно советуют правило 10%, согласно которому увеличивать темп или дистанцию следует не больше, чем на 10% в неделю.
«Бег — это высокоинтенсивная активность. Твои мышцы, суставы, кости и соединительная ткань подвергаются ударным нагрузкам от движения по асфальту, при переносе всего веса тела с одной ноги на другую раз за разом. Если ты начинаешь бегать каждый день или внезапно вдвое увеличиваешь дистанцию, прежде чем ткани укрепились и адаптировались к подобным нагрузкам, они могут начать разрушаться», — говорит Тим Габбет, доктор наук, физиолог и специалист по прикладному спорту в компании Gabbett Performance Solutions в Брисбене, Австралия.
Поначалу ты можешь даже не почувствовать, что что-то не так. Стивен говорит, что аэробные способности (сердечно-сосудистая система и легкие) развиваются быстрее, чем мышцы. Поэтому тебе может казаться, что твоей подготовки достаточно, чтобы увеличить дистанцию с 5 до 8 км, а впоследствии ты можешь заработать боль в голени или мышцах задней поверхности бедра. Другими словами, в беге легко добиться новых высот на одной неделе, а затем выйти из строя на всю следующую.
Если ты начинаешь бегать каждый день или внезапно вдвое увеличиваешь дистанцию, прежде чем ткани укрепились и адаптировались к подобным нагрузкам, они могут начать разрушаться.
Тим Габбет, доктор наук, физиолог и специалист по прикладному спорту в компании Gabbett Performance Solutions
Забудь старую байку про бег
Это не значит, что нельзя увеличивать дистанцию, скорость или частоту пробежек вовсе. Ничто не звучит так скучно, как одинаковые 5 км три раза в неделю до конца времен. По словам Тима, главное — продвигаться вперед с осторожностью, увеличивая нагрузки постепенно.
При том что придерживаться постепенного прогресса важно, правило 10% не имеет научного основания, и, по словам Стивена, то, что оно помогает предотвратить травмы, — не доказано. По данным исследования Университета Гронингена в Нидерландах, бегуны, увеличивавшие тренировочные нагрузки на 50% в неделю, демонстрировали практически те же показатели травматизма, что и бегуны, которые придерживались правила 10%. А новички, которые в среднем увеличивали нагрузку на 20–25% не получили травм, согласно исследованию, проведенному Орхусским университетом в Дании.
Кроме того, правило 10% не учитывает общий уровень физической подготовки. Если ты опытный атлет и пробегаешь 160 км в неделю, то сразу увеличить дистанцию на 10% (или еще на 16 км) будет практически невозможно. С другой стороны, если у тебя за спиной всего 1 км, тебе потребуется около 16 месяцев, чтобы пробежать марафон. Хоть это и совершенно нормально, это все же значительно дольше, чем необходимо.
Индивидуальный подход к развитию
Для оптимального прогресса Тим рекомендует использовать более индивидуальный подход, который он применяет в работе с атлетами: отношение крайней к постоянной физической нагрузке. Пусть его сложно выговорить, но на практике этот метод очень прост. «При нем учитывается твоя дистанция за последнюю неделю (крайняя нагрузка) и общий объем беговых нагрузок за последние четыре недели (постоянная нагрузка)», — объясняет Тим. Если ты бегаешь меньше четырех недель, определи для себя оптимальную дистанцию на первый месяц, чтобы заложить основу, а затем используй эту формулу в дальнейших тренировках.
«Это постоянный учет обратной связи, — говорит Тим. — Каждый раз, увеличивая еженедельную нагрузку за счет дистанции или скорости, обращай внимание на свои ощущения сразу после тренировки („можно было сделать еще кружок”) и в течение 48 часов после нее („как же болят ноги”). Учитывая эту информацию, ты можешь определить, стоит ли продолжать увеличивать нагрузку или дать себе дополнительное время на восстановление».
Например, если последние несколько недель ты пробегаешь по 16 км, а на этой неделе — 24 км, то эта нагрузка в 1,5 раза выше. Если ты чувствуешь усталость, то на следующей неделе лучше снова пробежать 24 км или даже вернуться к 16. Но если ты чувствуешь себя отлично, то можешь снова увеличить дистанцию в 1,5 раза. Даже если увеличение нагрузки принесло только положительный результат, лучше придерживаться того же коэффициента. Согласно исследованию, при отношении крайней к постоянной физической нагрузке равному от 0,8 до 1,3 риск травмирования весьма низок, однако если данный коэффициент выше 1,5, то риск значительно возрастает.
Еще один действенный способ бежать дольше — это силовые тренировки. «Согласно исследованиям, зональная проработка мышц кора и ягодиц предотвращает некоторые распространенные травмы, возникающие вследствие повышенных нагрузок, так как кости, связки и мышцы укрепляются и лучше противостоят стрессу», — говорит Стивен. Старайся бегать через день и заниматься силовым тренингом (и, конечно же, восстанавливаться) в перерывах.
Возможно, «медленный и спокойный прогресс» звучит не очень заманчиво, но бегать и оставаться здоровым — очень даже приятно.