Как правильно увеличивать километраж

Индивидуальный подход к развитию

Для оптимального прогресса Тим рекомендует использовать более индивидуальный подход, который он применяет в работе с атлетами: отношение крайней к постоянной физической нагрузке. Пусть его сложно выговорить, но на практике этот метод очень прост. «При нем учитывается твоя дистанция за последнюю неделю (крайняя нагрузка) и общий объем беговых нагрузок за последние четыре недели (постоянная нагрузка)», — объясняет Тим. Если ты бегаешь меньше четырех недель, определи для себя оптимальную дистанцию на первый месяц, чтобы заложить основу, а затем используй эту формулу в дальнейших тренировках.



«Это постоянный учет обратной связи, — говорит Тим. — Каждый раз, увеличивая еженедельную нагрузку за счет дистанции или скорости, обращай внимание на свои ощущения сразу после тренировки („можно было сделать еще кружок”) и в течение 48 часов после нее („как же болят ноги”). Учитывая эту информацию, ты можешь определить, стоит ли продолжать увеличивать нагрузку или дать себе дополнительное время на восстановление».



Например, если последние несколько недель ты пробегаешь по 16 км, а на этой неделе — 24 км, то эта нагрузка в 1,5 раза выше. Если ты чувствуешь усталость, то на следующей неделе лучше снова пробежать 24 км или даже вернуться к 16. Но если ты чувствуешь себя отлично, то можешь снова увеличить дистанцию в 1,5 раза. Даже если увеличение нагрузки принесло только положительный результат, лучше придерживаться того же коэффициента. Согласно исследованию, при отношении крайней к постоянной физической нагрузке равному от 0,8 до 1,3 риск травмирования весьма низок, однако если данный коэффициент выше 1,5, то риск значительно возрастает.



Еще один действенный способ бежать дольше — это силовые тренировки. «Согласно исследованиям, зональная проработка мышц кора и ягодиц предотвращает некоторые распространенные травмы, возникающие вследствие повышенных нагрузок, так как кости, связки и мышцы укрепляются и лучше противостоят стрессу», — говорит Стивен. Старайся бегать через день и заниматься силовым тренингом (и, конечно же, восстанавливаться) в перерывах.



Возможно, «медленный и спокойный прогресс» звучит не очень заманчиво, но бегать и оставаться здоровым — очень даже приятно.