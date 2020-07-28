Поддержка тренеров

Как объяснять упражнения детям

От Nike Training

Узнай, как общаться с детьми во время физической активности, чтобы тренировка была интересной и безопасной.

Тренировки для всей семьи

Узнай, как общаться с детьми во время физической активности, чтобы тренировка была интересной и безопасной.

Тренировки для всей семьи
Как доходчиво донести информацию до ребенка?

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Как доходчиво донести информацию до ребенка?

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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