От Nike Training
Как сделать их любимую еду более полезной.
Предложив детям домашние версии их любимых лакомств, мы можем показать им, что из продуктов, которые есть дома, тоже можно сделать что-то вкусное и интересное. Мы приготовили четыре рецепта, которые помогут по-новому взглянуть на перекусы и классические блюда.
С завтраком и перекусом после тренировки проблем обычно не возникает. Но что готовить для детей в дни, когда они очень активны?
Все просто. У большинства детей бесконечный запас энергии, а их тренировки обычно не отличаются безумной интенсивностью и длительностью. Поэтому диета ребенка должна поддерживать его рост и развитие в целом, говорит Адам Фейт, координатор по питанию в компании Precision Nutrition. Вне зависимости от того насколько ребенок активен в тот или иной день, его диета должна включать нежирные белки, минимально обработанные углеводы, здоровые жиры, овощи и большое количество воды — так же, как и диета взрослого человека.
Как готовить любимые детские блюда из правильных ингредиентов.
Многие продукты, предназначенные для детей, содержат большое количество рафинированного сахара и химических консервантов, говорит Адам. Хотя от упаковки чипсов или печенья раз в неделю вреда не будет (вас это тоже касается, мамы и папы), основная диета ребенка должна состоять из цельных и питательных продуктов. Один из способов этого добиться — не делить продукты на хорошие и плохие (такое деление может привести к пищевым расстройствам у ребенка), а готовить любимые детские блюда из правильных ингредиентов. «Это не только даст им понять, что еда — это не исключительно готовые продукты, которые они видят по телевизору, но и позволит им помочь вам в готовке и сформирует здоровое отношение к еде», — добавляет Адам.
Приведенные ниже домашние блюда богаты полезными углеводами, способными удовлетворить потребности растущего организма. Смысл не в том, чтобы лишить детей любимых лакомств, а в том, чтобы показать им, что из домашних продуктов можно приготовить вкуснейшие снеки и блюда.
Овсяные хлопья со свежими фруктами
Овсяные хлопья моментального приготовления — это удобно и вкусно, но почти все они содержат ударную дозу сахара. Адам предлагает заменить их на обычные овсяные хлопья и украсить сверху свежими ягодами или яблочными ломтиками с корицей. Чтобы сделать блюдо более богатым белками и сытным, можно добавить ореховое масло и овсяное молоко, а если вкус кажется детям слишком пресным — немного меда или коричневого сахара. Но лучше, если источником сахара будут фрукты, говорит Адам.
Протеиновые вафли или блинчики
Адам советует вместо готовой смеси использовать тесто из овсяных хлопьев, творога, яиц и корицы. Такой завтрак даст детям больше энергии, чем простые углеводы. В качестве топинга можно добавить шоколадную крошку или чернику.
Смесь из сухофруктов и орехов
Большинство батончиков мюсли имеют бесконечный список ингредиентов и содержат много сахара. Вместо них для перекуса ребенку можно предложить смесь орехов и сухофруктов с его любимой едой (например, соленым печеньем). Чем большую свободу выбора мы даем ребенку, тем интереснее ему будет, говорит Адам.
Фруктовая «пицца»
Дети с большей вероятностью попробуют новые фрукты, если предложить их им в необычной форме. Предлагаем заменить фруктовый сок с кучей сахара на фруктовую пиццу. Нам понадобится широкое основание (например, большой кусок арбуза или дыни), которое можно украсить черникой, кусочками банана или зернышками граната.
В процессе экспериментов с едой стоит интересоваться у ребенка, какие чувства в нем вызывает то или иное блюдо. «Дети очень хорошо определяют, как еда влияет на их самочувствие — вызывает ли она боль в животе, чувство сытости или усталость», — говорит Адам. Побуждая детей думать о том, как пища влияет на их самочувствие, мы помогаем им выбирать ту еду, благодаря которой они чувствуют себя лучше всего. И приучаем их помогать нам на кухне.
Фруктовая «пицца»
Дети с большей вероятностью попробуют новые фрукты, если предложить их им в необычной форме. Предлагаем заменить фруктовый сок с кучей сахара на фруктовую пиццу. Нам понадобится широкое основание (например, большой кусок арбуза или дыни), которое можно украсить черникой, кусочками банана или зернышками граната.
В процессе экспериментов с едой стоит интересоваться у ребенка, какие чувства в нем вызывает то или иное блюдо. «Дети очень хорошо определяют, как еда влияет на их самочувствие — вызывает ли она боль в животе, чувство сытости или усталость», — говорит Адам. Побуждая детей думать о том, как пища влияет на их самочувствие, мы помогаем им выбирать ту еду, благодаря которой они чувствуют себя лучше всего. И приучаем их помогать нам на кухне.