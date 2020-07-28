Многие продукты, предназначенные для детей, содержат большое количество рафинированного сахара и химических консервантов, говорит Адам. Хотя от упаковки чипсов или печенья раз в неделю вреда не будет (вас это тоже касается, мамы и папы), основная диета ребенка должна состоять из цельных и питательных продуктов. Один из способов этого добиться — не делить продукты на хорошие и плохие (такое деление может привести к пищевым расстройствам у ребенка), а готовить любимые детские блюда из правильных ингредиентов. «Это не только даст им понять, что еда — это не исключительно готовые продукты, которые они видят по телевизору, но и позволит им помочь вам в готовке и сформирует здоровое отношение к еде», — добавляет Адам.



Приведенные ниже домашние блюда богаты полезными углеводами, способными удовлетворить потребности растущего организма. Смысл не в том, чтобы лишить детей любимых лакомств, а в том, чтобы показать им, что из домашних продуктов можно приготовить вкуснейшие снеки и блюда.