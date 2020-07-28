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Здоровое питание для детей

От Nike Training

Как сделать их любимую еду более полезной.

Предложив детям домашние версии их любимых лакомств, мы можем показать им, что из продуктов, которые есть дома, тоже можно сделать что-то вкусное и интересное. Мы приготовили четыре рецепта, которые помогут по-новому взглянуть на перекусы и классические блюда.

С завтраком и перекусом после тренировки проблем обычно не возникает. Но что готовить для детей в дни, когда они очень активны?

Все просто. У большинства детей бесконечный запас энергии, а их тренировки обычно не отличаются безумной интенсивностью и длительностью. Поэтому диета ребенка должна поддерживать его рост и развитие в целом, говорит Адам Фейт, координатор по питанию в компании Precision Nutrition. Вне зависимости от того насколько ребенок активен в тот или иной день, его диета должна включать нежирные белки, минимально обработанные углеводы, здоровые жиры, овощи и большое количество воды — так же, как и диета взрослого человека.

Как готовить любимые детские блюда из правильных ингредиентов.

Многие продукты, предназначенные для детей, содержат большое количество рафинированного сахара и химических консервантов, говорит Адам. Хотя от упаковки чипсов или печенья раз в неделю вреда не будет (вас это тоже касается, мамы и папы), основная диета ребенка должна состоять из цельных и питательных продуктов. Один из способов этого добиться — не делить продукты на хорошие и плохие (такое деление может привести к пищевым расстройствам у ребенка), а готовить любимые детские блюда из правильных ингредиентов. «Это не только даст им понять, что еда — это не исключительно готовые продукты, которые они видят по телевизору, но и позволит им помочь вам в готовке и сформирует здоровое отношение к еде», — добавляет Адам.

Приведенные ниже домашние блюда богаты полезными углеводами, способными удовлетворить потребности растущего организма. Смысл не в том, чтобы лишить детей любимых лакомств, а в том, чтобы показать им, что из домашних продуктов можно приготовить вкуснейшие снеки и блюда.

Овсяные хлопья со свежими фруктами

Овсяные хлопья моментального приготовления — это удобно и вкусно, но почти все они содержат ударную дозу сахара. Адам предлагает заменить их на обычные овсяные хлопья и украсить сверху свежими ягодами или яблочными ломтиками с корицей. Чтобы сделать блюдо более богатым белками и сытным, можно добавить ореховое масло и овсяное молоко, а если вкус кажется детям слишком пресным — немного меда или коричневого сахара. Но лучше, если источником сахара будут фрукты, говорит Адам.

Протеиновые вафли или блинчики

Адам советует вместо готовой смеси использовать тесто из овсяных хлопьев, творога, яиц и корицы. Такой завтрак даст детям больше энергии, чем простые углеводы. В качестве топинга можно добавить шоколадную крошку или чернику.

Смесь из сухофруктов и орехов

Большинство батончиков мюсли имеют бесконечный список ингредиентов и содержат много сахара. Вместо них для перекуса ребенку можно предложить смесь орехов и сухофруктов с его любимой едой (например, соленым печеньем). Чем большую свободу выбора мы даем ребенку, тем интереснее ему будет, говорит Адам.

Фруктовая «пицца»

Дети с большей вероятностью попробуют новые фрукты, если предложить их им в необычной форме. Предлагаем заменить фруктовый сок с кучей сахара на фруктовую пиццу. Нам понадобится широкое основание (например, большой кусок арбуза или дыни), которое можно украсить черникой, кусочками банана или зернышками граната.

В процессе экспериментов с едой стоит интересоваться у ребенка, какие чувства в нем вызывает то или иное блюдо. «Дети очень хорошо определяют, как еда влияет на их самочувствие — вызывает ли она боль в животе, чувство сытости или усталость», — говорит Адам. Побуждая детей думать о том, как пища влияет на их самочувствие, мы помогаем им выбирать ту еду, благодаря которой они чувствуют себя лучше всего. И приучаем их помогать нам на кухне.

Тренировки для всей семьи

Фруктовая «пицца»

Дети с большей вероятностью попробуют новые фрукты, если предложить их им в необычной форме. Предлагаем заменить фруктовый сок с кучей сахара на фруктовую пиццу. Нам понадобится широкое основание (например, большой кусок арбуза или дыни), которое можно украсить черникой, кусочками банана или зернышками граната.

В процессе экспериментов с едой стоит интересоваться у ребенка, какие чувства в нем вызывает то или иное блюдо. «Дети очень хорошо определяют, как еда влияет на их самочувствие — вызывает ли она боль в животе, чувство сытости или усталость», — говорит Адам. Побуждая детей думать о том, как пища влияет на их самочувствие, мы помогаем им выбирать ту еду, благодаря которой они чувствуют себя лучше всего. И приучаем их помогать нам на кухне.

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