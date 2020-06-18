Идеальная планка с опорой на предплечья для лучших результатов

Когда выполнять это упражнение

Планка с опорой на предплечья перед любой тренировкой поможет активировать мышцы кора и разогреть тело, снизить риск травм и тренироваться эффективнее. Кроме того, ты можешь завершить тренировку, выполнив планку в несколько подходов, пытаясь с каждым разом удерживать ее немного дольше. Ты можешь выполнять планку с опорой на предплечья во время активного отдыха в круговых высокоинтенсивных тренировках или в качестве упражнения на пресс во время силовых тренировок. Для начала сосредоточься на технике, а не на продолжительности — удерживай планку до тех пор, пока можешь удерживать правильное положение тела. Это может быть 20 секунд или 60. В любом случае, сделай 3 подхода, чередуя планку с отдыхом лежа на спине или с ягодичным мостиком.