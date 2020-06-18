Как справляться с неудачами в беге

3. Работай над тем, что можешь контролировать

Если ты не можешь бегать столько, сколько хочешь, еще не значит, что ты не можешь совершенствоваться. Просто сосредоточься на других аспектах бега.



Если у тебя есть возможность пробежаться, пусть всего несколько минут, поработай над техникой. Следи за положением плеч, рук, бедер, коленей и стоп. Твой подбородок впереди груди? В таком случае твои стопы приземляются прямо под бедрами. Плечи должны быть опущены и расслаблены, а руки должны уходить назад, а не в стороны. Кисти должны быть расслаблены и двигаться близко к туловищу. По словам Криса, ты можешь работать над этими моментами где угодно и совершенствовать свою технику.



Если у тебя нет возможности выйти на пробежку, выполняй глубокие дыхания животом, это поможет тебе в будущем во время бега. Выполняя глубокие контролируемые вдохи животом, ты насыщаешь свои мышцы кислородом. Вдохни так, чтобы живот надулся. Затем расслабься и выдыхай воздух в течение нескольких секунд. Постарайся дышать так несколько минут. Это поможет замедлить сердцебиение и успокоиться как после интенсивного бега, так и в напряженных жизненных ситуациях.



4. Празднуй маленькие победы

Бег — это не только рекорды. Ставь небольшие цели и награждай себя за их достижение.



Новые цели позволяют по-новому взглянуть на бег и получать от него еще больше удовольствия.



5. Работай на перспективу

Будем честны: иногда план тренировок просто летит под откос. Но не стоит впадать в уныние, лучше взгляни на это, как на возможность сфокусироваться на долгосрочных целях и изменить свой подход к тренировкам. Начни регулярно заниматься в новых условиях и, по возможности, постепенно увеличивай нагрузку.



«Регулярные тренировки — это ключ к успеху, но это не означает, что нужно заниматься все время. На самом деле для постоянства нужна гибкость, — утверждает Крис. — Если ты не можешь бежать в течение 50 минут, ты наверняка можешь пробежать 15 минут. Если такой возможности нет, делай другие физические упражнения, танцуй, ходи или сделай запись в своем журнале тренировок».



Тренер Беннет отмечает, что так ты не только улучшишь свою физическую форму, но и поддержишь свой спортивный настрой.



«Тебе не нужно бегать каждый день, чтобы оставаться бегуном, — говорит Крис. — И даже если сейчас ты не занимаешься бегом, ты можешь получать те же преимущества от других видов активности».