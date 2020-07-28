Твой идеальный маршрут для бега

Выбери безопасный путь

1. Планируй заранее



Конечно, ты можешь прямиком отправиться на пробежку. Но план поможет тебе сделать ее приятнее и безопаснее. Ты по-прежнему можешь исследовать новый маршрут или район, если захочешь. «Просто наметь маршрут заранее и узнай, где находятся ближайшие питьевые фонтанчики и общественные туалеты, — говорит Джессика. — Чтобы, оказавшись в 8 километрах от дома, не почувствовать приступ жажды или желание срочно сходить в туалет, когда тебе еще предстоит долгий путь обратно». Если ты отправляешься на пробежку в одиночку, Джессика рекомендует поделиться маршрутом с друзьями и на всякий случай взять с собой наличные или банковскую карту.



2. Проверь прогноз погоды



Не будь она такой переменчивой, мы бы не говорили о ней так часто. Даже легкое изменение температуры и ухудшение погоды может повлиять на твой маршрут, на количество необходимой жидкости с собой и выбор экипировки. А без должной подготовки сильное и непредвиденное изменение погодных условий может быть опасным.



Если погода оставляет желать лучшего, но ты все же хочешь выйти на пробежку, выбери наиболее подходящий маршрут. К примеру, в дождь не стоит бегать по земле, если не хочешь намочить ноги, а если видимость на дороге ухудшилась из-за дождя, переместись на дорожку для бега.



3. Не беги в час пик и при высоком уровне загрязнения



Выбирай дорогу осознанно. Вдоль проезжей части беги по широкой обочине или по специальной полосе, чтобы оставить машинам место для маневра. И не бегай в час пик, чтобы избежать толпы и повышенной концентрации вдыхаемых загрязнений.