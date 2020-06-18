Как правильно дышать для улучшения результатов в беге

Узнай, как правильное дыхание может помочь тебе бегать лучше и дольше.

Мы не всегда задумываемся о том, как мы дышим во время пробежки, а ведь правильное дыхание может помочь нам бежать дольше и быстрее. В этой статье мы расскажем об основных принципах брюшного дыхания — глубоких вдохов с помощью диафрагмы, — которые помогут тебе дышать легче как во время тренировок, так и в повседневной жизни.



Вдох-выдох, вдох-выдох. Мы дышим автоматически каждый день, каждую минуту. Но то, как мы это делаем, не всегда оказывает наилучшее влияние на наши тренировки и здоровье.



«Проблема в том, что когда кто-то говорит нам сделать глубокий вдох или дышать глубже, мы не понимаем, что именно имеется в виду, — говорит Белиса Вранич, доктор психологии, клинический психолог и автор книги “Дыхание для воинов” (Breathing for Warriors). — Нам кажется, что речь идет о том, чтобы глубоко дышать грудью».



На самом деле, при вдохе грудью мы используем лишь небольшую часть наших легких, объясняет Белиса. Из-за этого нам приходится дышать быстрее, чтобы получить больше кислорода. Это плохо для бега. «Когда дыхание становится быстрым и поверхностным, в мышцы не поступает достаточно кислорода, — говорит главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. — При этом мы автоматически начинаем дышать еще чаще, что делает дыхание еще более неглубоким». В условиях недостатка воздуха любая физическая активность дается нам тяжелее. В результате такая кажущаяся простой вещь, как дыхание, ограничивает наш потенциал.