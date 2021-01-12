Как навсегда избавиться от вредных привычек

1. Составь список вредных привычек.

«Чтобы перестать бесконечно прокручивать ленту соцсетей в телефоне или есть второй (ладно, третий) брауни, необходимо понять, почему это происходит», — уверен Жадсон. Возьми ручку и бумагу и запиши для каждой вредной привычки триггер, действие и награду.



Рассмотрим в качестве примера прокручивание ленты в соцсетях. Триггером может быть то, что друг достал телефон. В ответ на это ты тоже достаешь смартфон и пропадаешь в социальных сетях. Наградой может быть отметка «нравится» на новой фотографии или возможность посмеяться над мемом, который оказался очень уж жизненным. По словам Жадсона, петля «триггер — действие — награда» жестко запрограммирована в мозге. Понять это — значит сделать первый шаг к разрыву петли. «Если вы не знаете, что происходит, вы уже поиграли, — говорит он. — Вы никогда не сможете остановиться».



2. Смени контекст.

Простой способ разорвать порочный круг — избегать триггеров. По словам Венди, подсознательными триггерами могут выступать места, время суток и даже люди вокруг нас. Внеси необходимые изменения и разрушь схему.



Если замечаешь, что каждый раз, когда сидишь на диване и открываешь ноутбук, рука тянется за едой, открывай компьютер только за столом, где ты обычно работаешь, а не отдыхаешь. Если каждый вечер перед сном берешь в руку телефон или пульт от телевизора, оставь их в другой комнате, а рядом с кроватью положи книгу. Не можешь вовремя остановиться с другом, который любит выпить? Перенеси место встречи подальше от питейных заведений, прогуляйтесь пешком.



3. Создавай препятствия.

Ты можешь превратить вредное поведение в полезное, усложнив себе задачу. Венди ссылается на классическое исследование, опубликованное в журнале Journal of Applied Behavior Analysis. Его авторы хотели понять, что нужно сделать, чтобы в четырехэтажном здании люди выбирали лестницу, а не лифт. Время закрытия дверей лифта увеличили на 16 секунд. Это небольшое неудобство, которое эксперты называют раздражителем, сократило число поездок на лифте на треть. «Вы удивлены? — спрашивает Венди. — Через четыре недели, когда двери лифта стали закрываться с прежней скоростью, люди продолжали выбирать лестницу. Они выработали новую привычку подниматься пешком».



Придумывая себе трудности, проявляй творческий подход. Постоянно грызешь ногти? Пора сделать маникюр. Весь день проводишь за компьютером? Поставь себе стул с жесткой спинкой, чтобы почаще вставать. Даже небольшая сложность на пути к вредной привычке может заблокировать автоматический отклик.



4. Настройся на жизнь в реальном времени.

В следующий раз, когда будешь прокрастинировать или доедать огромную пачку чипсов, остановись и прислушайся к своим ощущениям. «Спроси себя: что я получаю от этого?» — советует Жадсон. Осознавая свои действия, ты можешь изменить привычку, на которую запрограммирован мозг. Недавно команда Жадсона проводила исследование с участием более тысячи пациентов, которые постоянно переедали. После того как они стали задумываться о том, что чувствуют в этот момент и что им дают эти действия, тяга к чрезмерному потреблению пищи стала угасать. Для этого потребовалось повторить эксперимент 10–15 раз. Участники исследования сообщали о значительном снижении количества еды, потребляемой в эмоциональном порыве, а не из-за голода. «Когда они стали видеть, что старое поведение не работает, ценность награды упала», — рассказывает Жадсон. — Они разочаровались в ней».



Второй шаг к осознанности, по словам Жадсона, заключается в том, чтобы понимать, насколько лучше вы будете себя чувствовать после отказа от вредной привычки. «Наш мозг всегда ищет более ценное и выгодное предложение», — объясняет он. «Если вы сосредоточитесь на том, насколько неприятно ваше старое поведение, и какую пользу вы получаете от новых привычек, мозг естественным образом будет двигаться в этом направлении». Более ценным предложением может стать душевная беседа с друзьями вместо погружения в соцсети. Или приподнятое настроение в течение всего дня после утренней пробежки вместо сожалений о том, что тебе было лень на нее выйти.

5. Продумай план Б.

Для случаев, когда ты не сможешь устоять перед старыми вредными привычками, составь план по принципу «если... то». Например, если тебе очень хочется выпить газировки после обеда, то налей себе стакан минералки. «В таких случаях на помощь придет продуманная стратегия, которая подтолкнет к более правильному выбору, особенно если ты только начинаешь бороться с вредной привычкой», — говорит Венди.



По словам Венди, чем больше практики, тем легче будет разбить цикл «триггер — действие — награда». Продолжай повторять описанные выше действия, и скоро твои вредные привычки уйдут в прошлое.