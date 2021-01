Как навсегда избавиться от вредных привычек

Сколько на твоем счету попыток отказаться от газировки, сократить время на гаджеты или перестать засыпать под включенный телевизор? Ругаешь и винишь себя всякий раз, когда ничего не выходит?



Если твои ответы «много» и «да», то пришло время применить совершенно новый подход в борьбе с вредными привычками.



«Невозможно просто заставить себя изменить неполезное поведение», — говорит Венди Вуд, доктор наук, профессор психологии и бизнеса Университета Южной Калифорнии. Вот уже несколько десятков лет она изучает процессы формирования и изменения привычек. Кроме того, она автор книги Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick («Хорошие привычки, плохие привычки: наука устойчивых позитивных изменений»). Самоконтроль и сила воли неизбежно ослабевают. По словам Венди, чтобы разрушить негативные цепочки действий, необходимо найти их источник и изменить мозг.



«Для мозга нет разницы, курите вы сигарету за сигаретой или регулярно посещаете спортзал — всё это устойчивые последовательности действий», — объясняет Жадсон Брюер, врач, доктор наук, директор по исследованиям и инновациям Центра осознанности Брауна и автор книги The Craving Mind («Зависимый мозг»). «Что-то заставляет вас вести себя определенным образом, и это поведение тесно связано для вашего мозга с наградой»,— рассказывает Жадсон. Вы приходите на совещание или занятие (триггер), выпиваете газировку (действие) и получаете прилив энергии от сахара (награда). Часто это происходит автоматически.