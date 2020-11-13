Как сон влияет на иммунитет

1. Помни о физической активности.

По словам доктора Шнейдера, лучший способ добиться хорошего сна — физические упражнения, так как (a) в этом случае ты быстрее уснешь, особенно если упражнения делаются в первой половине дня, а также (b) они способствуют восстановительному глубокому сну. Старайся заниматься аэробными тренировками средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, а также силовыми упражнениями не менее двух раз в неделю в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации кардиологов. Только не перестарайся. По данным ряда исследований, чрезмерные физические упражнения могут вызвать воспаление, которое отвлечет твои иммунные клетки от борьбы с «непрошеными гостями».



2. Сократи потребление алкоголя.

«Рюмочка на ночь может помочь тебе уснуть, но качество сна снизится. По данным исследований, алкоголь активирует мозговую модель, связанную с отдыхом, но не сном, и препятствует наступлению восстановительного глубокого сна. Если тебе очень хочется выпить (и тебе исполнилось 18 лет), выпей один напиток хотя бы за несколько часов до сна и обязательно закуси, чтобы у организма было время переварить алкоголь и минимизировать его влияние», — говорит доктор Шнейдер.



3. Избегай очевидных факторов, прерывающих сон.

Частые или длительные пробуждения посреди ночи препятствуют наступлению наиболее восстановительной стадии сна, считает доктор Шнейдер. Постарайся не принимать пищу (и, возможно, даже не пить воду) за два-три часа до отхода ко сну. В этом случае тебя не будет беспокоить переваривающий пищу желудок (или мочевой пузырь).



Наконец, сон — твой лучший друг. Неважно, здоров ли твой организм или ты болеешь, сделай себе одолжение и прислушайся к нему — он чертовски умен!