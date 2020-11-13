Влияние периода восстановления организма на иммунную систему

Как работает иммунная система

Краткая справка по биологии: иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которая служит первой и самой мощной линией защиты организма от вредоносных вирусов и бактерий. Чтобы ее укрепить, тебе нужно следить за таким аспектом здоровья, как восстановление, которое напрямую влияет на работу иммунной системы.



«Одна интенсивная тренировка в течение часа негативно влияет на количество лейкоцитов и их работу в течение нескольких последующих часов», — говорит Джимми Бэгли, доктор наук и доцент кафедры кинезиологии Университета Сан-Франциско. Если ты не забегаешь в ресторан после тренировки и не разделяешь стаканчик смузи с другом, проблем быть не должно. Однако при частых интенсивных тренировках их отрицательный эффект накапливается.



«У людей, которые увлекаются интенсивными тренировками и не уделяют время отдыху, обычно наблюдается повышенный уровень воспаления, — поясняет Грегори Гросики, доктор наук и доцент кафедры кинезиологии в Университете Джорджия Саутерн. — Чем больше ты тренируешься без перерывов, тем сильнее воспаление».