Как пронация влияет на бег

При гипопронации, или супинации, суставы стопы не поглощают ударную нагрузку, и большая часть веса приходится на внешний край стопы. По словам Кейт, это имеет противоположный эффект, и ноги выворачиваются наружу. «Приземление в этой позиции лишает гибкости», — говорит она. Суставы не могут эффективно поглощать удары при приземлении, и на кости приходится большая нагрузка, вплоть до стрессовых переломов.



Ты можешь подобрать кроссовки, которые будут соответствовать твоей анатомии и механике бега и помогут снизить риск травм. Если у тебя гиперпронация, как у многих бегунов, тебе нужны кроссовки с дополнительной стабилизацией. У таких кроссовок более жесткая подошва со стороны свода стопы и более легкий и мягкий пеноматериал с внешней стороны для максимального поглощения ударных нагрузок. При недостаточной пронации нужны кроссовки с дополнительной амортизацией и поглощением ударных нагрузок, чтобы снизить риск стрессовых переломов.



Помни, что кроссовки не изменят механику бега. Чтобы исправить мышечный дисбаланс, вызывающий проблемы с пронацией, делай упражнения на укрепление стопы и подвижность.



Хорошие новости: по данным исследования, опубликованного в журнале British Journal of Sports Medicine, удобная обувь — это лучший способ снизить риск травм. Другими словами, независимо от пронации, тебе должно быть комфортно в беговых кроссовках.