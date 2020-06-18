Сколько воды нужно бегунам?

Советы по переноске воды

Не стоит рассчитывать на наличие фонтанчиков для питья для поддержания водного баланса во время тренировок — это сложно, а для некоторых маршрутов просто невыполнимо. Держать бутылку с водой в руках во время пробежки также может быть неудобно. Вот несколько хороших решений: спортивные бутылки, которые помещаются в держатель с ремешком для руки, ремни для закрепления бутылок на поясе, а также жилеты, которые позволяют хранить бутылки на груди или оборудованы резервуарами для воды с питьевой системой на спине.



«Помни, что хотя эта экипировка обычно эргономична, она может повлиять на твою технику», — говорит Джейсон Фитцджеральд, сертифицированный тренер США по легкой атлетике, главный тренер Strength Running, а также участник множества подкастов Strength Running Podcast. «Полный гидратор заставляет тебя слишком сильно наклонять корпус вперед, а если носить бутылку на одной стороне бедра или в одной руке, тело немного смещается в одну сторону», — говорит он.



Хотя это не является серьезной проблемой, и, конечно, менее опасно, чем обезвоживание, со временем этот небольшой дисбаланс может усилиться. Попробуй держать бутылку в разных руках по очереди, меняй сторону, на которой носишь бутылку, или, если на ремне есть несколько бутылочек, пей из каждой по чуть-чуть, а не выпивай по одной бутылке за раз. Что касается резервуаров для воды, наполняй их в количестве, необходимом для тренировки, а не до краев.