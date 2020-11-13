Как упражнения влияют на иммунную систему

Как работает иммунная система

Краткий курс биологии: иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которая служит первой и самой мощной линией защиты организма от вредоносных вирусов и бактерий. Чтобы ее укрепить, тебе нужно следить за таким аспектом здоровья, как физические нагрузки, которые напрямую влияют на работу иммунной системы.



«Физические нагрузки, будь то кардио- или силовые тренировки, способствуют улучшению циркуляции важных клеток иммунной системы, тем самым снижая риск заражения», — говорит Дэвид Си Ниман, доктор наук в сфере общественного здравоохранения, сотрудник Американского колледжа спортивной медицины и профессор биологии в научно-исследовательском центре Аппалачского государственного университета, штат Северная Каролина. Недавно он опубликовал статью на эту тему в журнале Exercise Immunology Review.



Во время движения, в частности, при 30 минутах умеренных или активных упражнений, активируются важные клетки иммунной системы (нейтрофилы, моноциты, естественные киллеры и Т-киллеры), которые с периферийных «баз» (селезенки, лимфоузлов, костного мозга) попадают в кровь и лимфатические сосуды, за счет чего они быстрее распространяются по организму. Это позволяет клеткам эффективнее бороться с вирусами и бактериями. «Физическая активность также стимулирует работу макрофагов (еще одного важного компонента иммунной системы), улучшая антивирусную защиту», — говорит Дэвид.



«Все эти клетки должны быть начеку, чтобы заранее обнаружить вирус, успеть подготовить план атаки и дать врагу отпор, — продолжает Дэвид. — Когда ты пропускаешь ежедневную прогулку или тренировку, чтобы полежать в кровати, или изо дня в день сидишь перед компьютером, твоя иммунная система работает в дежурном режиме. Главные защитники организма дремлют, а значит иммунная система может оказаться плохо вооружена».



Важно не просто двигаться, важно делать это правильно. Как уже говорилось, физические нагрузки подвергают организм стрессу. Поэтому в физической активности важно подобрать сбалансированный уровень нагрузок: достаточный для того, чтобы мобилизовать защитников организма, и который при этом не вызовет воспаления, что помешало бы работе клеток иммунитета. Рассказываем, как найти золотую середину.