Влияние алкоголя на набор мышечной массы

Если ты хочешь закончить длинную пробежку в баре под открытым небом или отпраздновать тяжелую тренировку кружкой пива, добро пожаловать в клуб. Те, кто часто тренируются, в целом потребляют больше алкоголя, чем те, у кого мало физических нагрузок. И, согласно исследованиям, как правило, люди пьют больше в дни, когда они тренировались. Но каким бы соблазнительным ни был первый глоток и как бы ни хотелось насладиться напитком подольше, помни, что алкоголь может ухудшить эффект от тренировки и замедлить процесс восстановления.
Как алкоголь замедляет восстановление
Мы не хотим морализировать, но технически алкоголь токсичен для иммунной системы. В зависимости от потребленного количества он может нарушить нормальную реакцию организма на воспалительный процесс и гормональный сбой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sports Medicine, чем больше ты выпьешь, тем выше риск нарушений для иммунной системы, кровотока и водного баланса, а также процесса регенерации клеток (в том числе мышечной ткани). Кроме того, как сообщается в другом недавно проведенном исследовании, наличие алкоголя в организме в период засыпания может препятствовать переходу в глубокие фазы сна, что уменьшает количество времени, необходимое для восстановления мышечной ткани, Итак, что же происходит с восстановлением? На него оказывается воздействие с нескольких сторон.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, употребление нескольких напитков в течение четырех часов после тренировки замедляет синтез белка в мышцах, а значит процесс восстановления и роста мышц. «У исследователей нет точного ответа на вопрос, почему это происходит, но скорее всего, продукты распада алкоголя нарушают сигналы, по которым организм понимает, что нужно восстанавливать мышцы», — говорит Мэттью Барнс, доктор наук, доцент в области спорта и физической культуры, а также исследователь связи алкоголя с физическими нагрузками в Университете Мэсси, Новая Зеландия.
«У исследователей нет точного ответа на вопрос, почему это происходит, но скорее всего, продукты распада алкоголя нарушают сигналы, по которым организм понимает, что нужно восстанавливать мышцы».
Мэттью Барнс,
доктор наук, доцент в области спорта и физической культуры, а также исследователь связи алкоголя с физическими нагрузками в Университете Мэсси
Поиск баланса
Однако все это вовсе не означает, что тебе нельзя выпить бокал-другой после интенсивной тренировки. Просто важно соблюдать меру. «Негативное воздействие алкоголя на восстановление и адаптацию мышц обычно наблюдается, когда количество алкоголя превышает 1 грамм на килограмм массы тела», — говорит Мэттью.
Но, по словам Мэттью, в баре не обязательно первым делом открывать калькулятор: просто соблюдай рекомендованные в США нормативы по питанию и выпивке, которые учитывают вес алкоголя в одном стандартном напитке (14 г спирта), что соответствует 350 г пива, 150 г вина или 30 г крепких напитков. Это дневная доза для женщин и половина дневной дозы для мужчин. Тогда алкоголь не станет препятствием для восстановления и адаптации. (У мужчин в организме содержится обычно более высокое количество фермента, необходимого для расщепления алкоголя и большее количество воды, чтобы разбавить его, поэтому они могут позволить себе чуть больше, чем женщины.)
Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition, обнаружило, что умеренное потребление алкоголя (в исследовании женщины 5 раз в неделю выпивали один напиток с содержанием алкоголя 5,4%, то есть пиво или коктейль с водкой, для мужчин таких напитка было два) не влияет на позитивную динамику показателя VO2 max и силу мышц после 10-недельной программы ВИИТ. Другими словами, выпитое не сказалось на эффекте от тренировок.
В обзоре исследований, опубликованном в журнале Journal of Functional Morphology and Kinesiology, сказано, что испытуемые, которые умеренно потребляли алкоголь в течение нескольких часов после тренировки с сопротивлением, не продемонстрировали изменений (ни в лучшую, ни в худшую сторону) в показателях силы, мышечной выносливости, болезненности или уровне воспринимаемого напряжения (субъективная оценка прикладываемых усилий) при тестировании в течение 60 часов после тренировки. Главный вывод: «Один или два напитка после тренировки вряд ли повлияют на восстановление, особенно если твой организм привык к умеренному количеству алкоголя», — говорит Мэттью.
Лучший тост
Что касается напитка после тренировки, отдай предпочтение холодному пиву. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition, говорится, что бегуны, которые выпивали воду и небольшое количество пива, восстанавливали водный баланс так же эффективно, как и те, кто выпивал только воду. Почему? Твой организм отдает приоритет регидрации, а не необходимости усвоить алкоголь (а пиво как раз содержит воду).
Пока еще проведено не так много исследований по тому, какие другие напитки лучше подходят для восстановления. Если ты не пьешь пиво, Мэттью советует выбирать напиток, который тебе нравится, и медленно наслаждаться им, чтобы не возникло соблазна заказать еще один.
По словам Мэттью, в любом случае перед тем как выпить после тренировки, всегда нужно начинать с воды и смеси полезных углеводов и белка. «Это поможет достичь оптимального баланса для запуска процесса восстановления, — говорит он. — Вода разбавляет алкоголь, когда он попадает в кровоток, а пища замедляет его всасывание, все это в целом снижает негативное воздействие алкоголя на организм».
А если один напиток превратился в три, не ругай себя. Как и в случае с фастфудом: один прием пищи не ухудшит твои результаты, так и один вечер не скажется на общем прогрессе. Прогресс замедлится, только если такие вечера станут регулярными.