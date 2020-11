Влияние алкоголя на набор мышечной массы

Поиск баланса

Однако все это вовсе не означает, что тебе нельзя выпить бокал-другой после интенсивной тренировки. Просто важно соблюдать меру. «Негативное воздействие алкоголя на восстановление и адаптацию мышц обычно наблюдается, когда количество алкоголя превышает 1 грамм на килограмм массы тела», — говорит Мэттью.



Но, по словам Мэттью, в баре не обязательно первым делом открывать калькулятор: просто соблюдай рекомендованные в США нормативы по питанию и выпивке, которые учитывают вес алкоголя в одном стандартном напитке (14 г спирта), что соответствует 350 г пива, 150 г вина или 30 г крепких напитков. Это дневная доза для женщин и половина дневной дозы для мужчин. Тогда алкоголь не станет препятствием для восстановления и адаптации. (У мужчин в организме содержится обычно более высокое количество фермента, необходимого для расщепления алкоголя и большее количество воды, чтобы разбавить его, поэтому они могут позволить себе чуть больше, чем женщины.)



Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition, обнаружило, что умеренное потребление алкоголя (в исследовании женщины 5 раз в неделю выпивали один напиток с содержанием алкоголя 5,4%, то есть пиво или коктейль с водкой, для мужчин таких напитка было два) не влияет на позитивную динамику показателя VO2 max и силу мышц после 10-недельной программы ВИИТ. Другими словами, выпитое не сказалось на эффекте от тренировок.



В обзоре исследований, опубликованном в журнале Journal of Functional Morphology and Kinesiology, сказано, что испытуемые, которые умеренно потребляли алкоголь в течение нескольких часов после тренировки с сопротивлением, не продемонстрировали изменений (ни в лучшую, ни в худшую сторону) в показателях силы, мышечной выносливости, болезненности или уровне воспринимаемого напряжения (субъективная оценка прикладываемых усилий) при тестировании в течение 60 часов после тренировки. Главный вывод: «Один или два напитка после тренировки вряд ли повлияют на восстановление, особенно если твой организм привык к умеренному количеству алкоголя», — говорит Мэттью.