В чем важность регулярных тренировок?

Как просто взять и сделать это

Кажется, что заниматься регулярно — тяжело. Однако это вовсе не обязательно. «Одна из главных ошибок при выработке постоянной привычки — это установка „все или ничего“», — говорит Николь Габана, доктор наук, директор направления спортивной психологии в Университете Массачусетса в Амхерсте. Речь о тех случаях, когда ты следуешь подобной логике: «у меня нет тяжелых гантелей, необходимых для этой тренировки, поэтому я не буду заниматься» или «у меня меньше 45 минут, поэтому я не стану бегать». «Однако делать что-нибудь всегда лучше, чем не делать ничего», — говорит Николь. Если ты не выполнишь тренировку на все 100, то кому до этого есть дело? Вместо бесконечных разговоров о том, что не было сделано, или могло быть сделано лучше, хвали себя за то, что удалось сделать. Потому что преодолев нежелание что-то делать один раз, тебе будет проще справиться с ним в следующий.



В итоге, все сводится к одному: просто делай, что можешь, с тем, что имеешь. Этого достаточно, чтобы продолжать путь к более здоровой и счастливой жизни.