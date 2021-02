Как стать быстрее?

Спланируй режим сна

И последняя, но очень важная вещь: сон. «Если тебе не удается высыпаться, то все, что ты делаешь в зале, не имеет значения», — говорит В. Крис Винтер, врач, специалист по сну и автор книги The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It («Решение проблем со сном: почему они возникают и как исправить ситуацию»). Это связано с тем, что поверхностный или некрепкий сон значительно сказывается на метаболизме, в частности, на процессе восстановления мышц.



Однако, людям, занимающимся спортом, может потребоваться больше времени для сна, чем рекомендованные 7–9 часов. Согласно небольшому исследованию, опубликованному в журнале Sleep, после того, как баскетболисты в течение 5–7 недель спали не менее 10 часов в сутки, их скорость на площадке повысилась. Ради эксперимента попробуй раньше ложиться спать в течение 2–3 недель и посмотри, насколько улучшатся твои результаты. Если тебе сложно ложиться раньше, то Крис рекомендует установить будильник на отход ко сну и подъем.