Как стать быстрее?

Настрой свой мозг

Когда ты крутишь педали во время длительной велосипедной прогулки, бежишь или плывешь, сложно сосредоточиться. Но на тренировке, когда надо добраться из точки А в точку Б, концентрация внимания на этой точке поможет тебе быстрее достичь цели. По данным исследования, опубликованного в журнале Motivation and Emotion, те, кто сконцентрировался на финишной черте, были на 23% быстрее тех, кто смотрел по сторонам. Фокусировка также снизила уровень воспринимаемой физической нагрузки (RPE) или то, насколько тяжело, по их мнению, они работали, что помогло им чувствовать себя менее утомленными.



«Точкой концентрации не обязательно должна быть финишная черта», — говорит Энджи. Можно выбрать дорожный знак или дерево, к которому ты бежишь, а затем делать это снова и снова. Можно применять это и к интервалам в ВИИТ-тренировке, фокусируясь, скажем, на уникальном рисунке деревянного пола перед собой во время занятий на скалодроме. «В любом случае, видимая цель возвращает твое внимание к тому, что ты делаешь в этот момент, и напоминает тебе быть собранным, а не разглядывать по сторонам», — объясняет Энджи. Такой образ мыслей поможет тебе в прямом смысле держать ногу на педали газа.