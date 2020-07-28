Напоминаем: не переусердствуй

Если ты почувствуешь боль или защемление в суставах, вероятно, это слишком большая амплитуда для них. Чтобы получить максимум пользы от упражнения, сосредоточься на выпрямлении рук при движении вверх. Если у тебя хорошая подвижность плечевого пояса, здоровые суставы и нет болевых ощущений при отжимании, ты можешь опускаться до тех пор, пока плечи не окажутся чуть ниже локтей. В противном случае опускайся как можно ниже, сохраняя при этом напряжение в области лопаток (своди лопатки вместе и вниз), даже если опуститься получится только наполовину.