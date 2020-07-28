От Nike Training
Просто невероятно, как много можно сделать, используя только вес собственного тела — ты точно поймешь это, когда включишь в свои тренировки отжимания на трицепс. Это простое движение поможет укрепить все мышцы от плеч до пресса. А советы мастер-тренера Nike Джо Холдера помогут тебе довести технику до совершенства.
Мышцы, которые ты проработаешь
Очевидно, что отжимания на трицепс направлены на проработку трицепса — трехглавой мышцы плеча, которая проходит вдоль задней стороны руки. Хотя это похоже на изолирующее упражнение, которое задействует только одну мышцу, отжимание на трицепс фактически представляет собой сложное упражнение с толкающим усилием, так как при каждом повторе задействуются мышцы плеч, груди и верхней части спины. Наклонившись вперед, ты задействуешь пекторальные мышцы и ослабишь нагрузку на трицепсы и мышцы плеч. А если выполнять упражнение на параллельных брусьях, активируются мышцы кора, помогая всему телу двигаться вниз и вверх.
Зачем выполнять отжимания на трицепс
Когда выполнять это упражнение
Если ты отжимаешься на параллельных брусьях или кольцах, делай 3–5 подходов по 5–10 повторов или столько, сколько сможешь сделать, соблюдая правильную технику. Если ты отжимаешься на скамье или подставке, увеличь количество повторов в сете (в идеале — от 12 до 15). Это упражнение можно включить в тренировку на верхнюю часть тела или просто отрабатывать его, сосредоточившись на технике выполнения.
Как выполнять отжимания на трицепс
1. Встань между параллельными брусьями и возьмись за них нейтральным хватом (ладони направлены друг к другу).
2. Подпрыгни и выпрями руки так, чтобы запястья, локти и плечи образовали прямую линию. Заведи плечи вперед за ключицы и следи, чтобы они не зажимались.
3. Скрести щиколотки за собой.
4. Отведи плечи назад и вниз и немного наклонись вперед. Сгибая руки (при этом локти прижаты к бокам и направлены назад), медленно опустись вниз, пока плечи не окажутся ниже локтей.
5. Отталкиваясь руками, выпрями их, чтобы вернуться в исходное положение. Это один повтор. Повтори несколько раз.
Напоминаем: не переусердствуй
Если ты почувствуешь боль или защемление в суставах, вероятно, это слишком большая амплитуда для них. Чтобы получить максимум пользы от упражнения, сосредоточься на выпрямлении рук при движении вверх. Если у тебя хорошая подвижность плечевого пояса, здоровые суставы и нет болевых ощущений при отжимании, ты можешь опускаться до тех пор, пока плечи не окажутся чуть ниже локтей. В противном случае опускайся как можно ниже, сохраняя при этом напряжение в области лопаток (своди лопатки вместе и вниз), даже если опуститься получится только наполовину.
Упрости задачу
Нет параллельных брусьев? Тогда подойдет устойчивая скамья, подставка или сиденье стула.
Усложни задачу
Чтобы усложнить отжимания на трицепс на брусьях, надень жилет с отягощением. Если этого недостаточно, выполняй отжимания на гимнастических кольцах — так ты максимально задействуешь мышцы корпуса. Чтобы усложнить отжимания на скамье, подставке или стуле, подними ноги выше.
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