Как выполнять сплит-приседания и чем они полезны

От Nike Training
От Nike Training
Это простое упражнение помогает развить силу и выносливость ягодичных мышц и квадрицепсов.
Сплит-приседания помогают укрепить и сделать более выносливыми мышцы ягодиц и квадрицепсы, а также задействовать пресс и косые мышцы живота. Мастер-тренер Nike Бетина Гозо расскажет тебе, как правильно выполнять сплит-приседания и почему они станут отличным дополнением к твоей тренировке на ноги.
С виду сплит-приседания похожи на выпады или обычные приседания, но они дают свой особый эффект. В отличие от выпадов, сплит-приседания статичны (при выполнении упражнения ты не двигаешься с места), и в основном работает находящаяся спереди нога. Представь, что делаешь воздушные приседания отдельно на каждую ногу. Мастер-тренер Nike Бетина Гозо расскажет тебе все, что нужно знать об этом упражнении.
Мышцы, которые ты проработаешь
В сплит-приседаниях в основном работают ягодицы и квадрицепсы, но это упражнение не только на нижнюю часть тела. При неустойчивом положении тела для удержания баланса включается пресс и косые мышцы живота.
Это простое упражнение помогает развить силу и выносливость ягодичных мышц и квадрицепсов.
Сплит-приседания помогают укрепить и сделать более выносливыми мышцы ягодиц и квадрицепсы, а также задействовать пресс и косые мышцы живота. Мастер-тренер Nike Бетина Гозо расскажет тебе, как правильно выполнять сплит-приседания и почему они станут отличным дополнением к твоей тренировке на ноги.
С виду сплит-приседания похожи на выпады или обычные приседания, но они дают свой особый эффект. В отличие от выпадов, сплит-приседания статичны (при выполнении упражнения ты не двигаешься с места), и в основном работает находящаяся спереди нога. Представь, что делаешь воздушные приседания отдельно на каждую ногу. Мастер-тренер Nike Бетина Гозо расскажет тебе все, что нужно знать об этом упражнении.
Мышцы, которые ты проработаешь
В сплит-приседаниях в основном работают ягодицы и квадрицепсы, но это упражнение не только на нижнюю часть тела. При неустойчивом положении тела для удержания баланса включается пресс и косые мышцы живота.
Зачем нужны сплит-приседания
Когда делать подтягивания
Включи сплит-приседания в свою следующую тренировку на ноги или добавь их к силовой тренировке на все тело. Начни с 3 подходов по 10–12 повторений на каждую ногу. Выполняй упражнение медленно, следя за техникой. Совет по технике: чтобы правильно поставить ноги, можешь начать упражнение в нижнем положении (шаг 2).
Как выполнять сплит-приседания
Зачем нужны сплит-приседания
Когда делать подтягивания
Включи сплит-приседания в свою следующую тренировку на ноги или добавь их к силовой тренировке на все тело. Начни с 3 подходов по 10–12 повторений на каждую ногу. Выполняй упражнение медленно, следя за техникой. Совет по технике: чтобы правильно поставить ноги, можешь начать упражнение в нижнем положении (шаг 2).
Как выполнять сплит-приседания
Упрости задачу
Сократи количество повторов или подходов или уменьши амплитуду, опускаясь только наполовину.
Используй отягощения
Держи гантель или гирю на уровне груди, или по одной в каждой руке (в этом случае руки вытяни по бокам). Или положи штангу на плечи. Ты также можешь опереться верхом стопы на скамейку или стул для усложненной версии упражнения — болгарского сплит-приседания.
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Упрости задачу
Сократи количество повторов или подходов или уменьши амплитуду, опускаясь только наполовину.
Используй отягощения
Держи гантель или гирю на уровне груди, или по одной в каждой руке (в этом случае руки вытяни по бокам). Или положи штангу на плечи. Ты также можешь опереться верхом стопы на скамейку или стул для усложненной версии упражнения — болгарского сплит-приседания.
Тренируйся с нами
Открой для себя лучшие программы тренировок в приложении Nike Training Club. В NTC есть все необходимое для максимальных результатов: от профессиональных тренировок до комплексных советов по питанию, мотивации, восстановлению и сну.