Как выполнять сплит-приседания и чем они полезны

Это простое упражнение помогает развить силу и выносливость ягодичных мышц и квадрицепсов.

Сплит-приседания помогают укрепить и сделать более выносливыми мышцы ягодиц и квадрицепсы, а также задействовать пресс и косые мышцы живота. Мастер-тренер Nike Бетина Гозо расскажет тебе, как правильно выполнять сплит-приседания и почему они станут отличным дополнением к твоей тренировке на ноги.



С виду сплит-приседания похожи на выпады или обычные приседания, но они дают свой особый эффект. В отличие от выпадов, сплит-приседания статичны (при выполнении упражнения ты не двигаешься с места), и в основном работает находящаяся спереди нога. Представь, что делаешь воздушные приседания отдельно на каждую ногу. Мастер-тренер Nike Бетина Гозо расскажет тебе все, что нужно знать об этом упражнении.