Как правильно подтягиваться

Как и зачем правильно выполнять упражнения для получения максимальных результатов.

Мастер-тренер Nike Флор Бэкманн покажет, как и почему стоит включить правильные подтягивания в твою тренировку. Воспользуйся ее советами, чтобы получить превосходные результаты.



Может показаться, что подтягивания — это всего лишь способ похвастаться своей силой. (Вряд ли можно назвать более яркий пример ее выражения.) Однако подтягивания обоснованно пользуются успехом у ребят на площадке: это невероятно сложное и эффективное упражнение, в ходе которого верхняя часть тела задействована эффективнее, чем в практически любых других упражнениях с собственным весом.



Мастер-тренер Nike Флор Бэкманн расскажет о преимуществах подтягиваний и даст пошаговые инструкции, как продемонстрировать свою силу, независимо от того, пробуешь ли ты подтягиваться впервые или хочешь улучшить свою технику.