От Nike Training
Не случайно в зале часто можно услышать вопрос: «Сколько раз ты можешь сделать жим?» Жим со штангой, входящий в топ-3 упражнений тяжелой атлетики, помогает укрепить мышцы верхней части тела и, как нетрудно догадаться, развить взрывную силу, благодаря большому количеству мышечных волокон, которые он активирует при каждом повторе. Хочешь попробовать мощное движение и довести его до совершенства? Мастер-тренер Nike Бетина Гозо поможет тебе сделать это.
Мышцы, которые ты проработаешь
Жим лежа — это, по сути, отжимание лежа на спине с отягощением, которое тренирует грудные мышцы (большую и малую грудные мышцы, переднюю зубчатую мышцу и подключичную мышцу), мышцы плеч, трицепсы и пресс работать слаженно. Мышцы вдоль позвоночника (мышца, выпрямляющая позвоночник), а также широчайшие мышцы спины и вращательные манжеты плеч поддерживают руки при подъеме штанги или гантелей.
Зачем выполнять жим лежа
Когда выполнять это упражнение
Жим лежа следует выполнять на силовых тренировках и комплексах для набора мышечной массы. Не торопись и сосредоточься на технике. Если хочешь развить силу или нарастить мышечную массу, начни с 3 сетов по 12–15 повторов и возьми вес, который сможешь с трудом выдержать последние 3–5 повторов. Через пару недель увеличь вес и делай 3 сета по 10–12 повторов. Затем через две-три недели снова увеличь вес и делай 3 сета по 6–10 повторов. Если хочешь развить взрывную силу, попробуй делать от 3 до 5 сетов по 1–3 повтора с весом, который будет очень сложным при каждом повторе.
Как выполнять жим лежа со штангой
Напоминаем: выполняй с партнером
Когда вес становится тяжелым, позови на тренировку друга, который поможет снимать штангу со стойки, принимать правильное положение, а также сможет подстраховать тебя. Ведь в положении лежа ты не можешь быстро двигаться, а значит подвергаешься большему риску травмироваться.
Упрости задачу
Упрости себе задачу, используя пустую штангу (то есть не добавляй «блины»). Стандартная женская штанга весит около 16 кг, а мужская — 20 кг, и это уже не мало. А еще вместо штанги ты можешь взять гантели, но помни, что тяжелые гантели могут оказаться еще более сложной задачей, так как здесь твоя более сильная сторона тела не сможет уравновесить нагрузку. Если диапазон движений для тебя сложный, делай жим на полу, лежа лицом вверх и опуская руки до тех пор, пока трицепсы не коснутся пола.
Усложни задачу
Попробуй использовать наклонную скамью под углом 45 градусов. Такой вариант выполнения лучше прорабатывает плечи.
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