Упрости задачу

Упрости себе задачу, используя пустую штангу (то есть не добавляй «блины»). Стандартная женская штанга весит около 16 кг, а мужская — 20 кг, и это уже не мало. А еще вместо штанги ты можешь взять гантели, но помни, что тяжелые гантели могут оказаться еще более сложной задачей, так как здесь твоя более сильная сторона тела не сможет уравновесить нагрузку. Если диапазон движений для тебя сложный, делай жим на полу, лежа лицом вверх и опуская руки до тех пор, пока трицепсы не коснутся пола.