ВИТ для более эффективных тренировок

Есть причина, по которой тренировки ВИТ являются неотъемлемой частью моей программы: благодаря им можно достичь серьезных результатов за небольшое время. Они очень эффективны, и к тому же их можно выполнять где угодно и для них не требуется снаряжения.

Если добавлять в программу ВИТ дважды в неделю, то вскоре станут заметны результаты, и при этом не будет выгорания. Они повышают метаболизм, поэтому калории будут сжигаться даже после тренировки. ВИТ — отличный способ улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, укрепить мышцы всего тела и сжечь жир.