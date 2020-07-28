ВИТ для более эффективных тренировок

От Кирсти Годсо
Как быстро улучшить физическую форму, укрепить мышцы и сжечь жир
Есть причина, по которой тренировки ВИТ являются неотъемлемой частью моей программы: благодаря им можно достичь серьезных результатов за небольшое время. Они очень эффективны, и к тому же их можно выполнять где угодно и для них не требуется снаряжения.
Если добавлять в программу ВИТ дважды в неделю, то вскоре станут заметны результаты, и при этом не будет выгорания. Они повышают метаболизм, поэтому калории будут сжигаться даже после тренировки. ВИТ — отличный способ улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, укрепить мышцы всего тела и сжечь жир.
«Если добавлять в программу ВИТ дважды в неделю, то вскоре станут заметны результаты, и при этом не будет выгорания».
Кирсти Годсо
Так что же представляет собой эта чудо-тренировка? Во время ВИТ — или же ВысокоИнтенсивной Тренировки — ты прикладываешь максимум усилий за короткое время, восстанавливаешься и повторяешь снова. Это позволяет постепенно повысить пульс и дойти до пределов своих возможностей и совсем не похоже на долгую пробежку в ровном темпе. Напротив, ВИТ — это как постоянная смена коротких быстрых пробежек и восстановления.
Возможно, тебе знакомы ВИТ не понаслышке, если тебе доводилось выполнять тренировку Табата, упражнения с повторами минута через минуту или дроп-сеты. Это эффективные комплексы, которые помогают тебе быстро повысить частоту пульса! Для этапов с максимальной нагрузкой я использую такие упражнения, как бурпи, скалолаз, прыжки с подъемом колен к груди и отжимания. Тренировки ВИТ обычно включают упражнения на все группы мышц, одновременно развивающие силу, плиометрические навыки и улучшающие состояние сердечно-сосудистой системы.
«Мне нравятся ВИТ, потому что я чувствую свободу, даже когда максимально устаю».
Кирсти Годсо
Мне нравятся ВИТ, потому что я чувствую свободу, даже когда максимально устаю. Я люблю доходить до предела своих возможностей и выходить за него. К тому же это интересный вызов и повод продолжать заниматься. Поэтому в следующий раз, когда почувствуешь, что выбиваешься из сил на ВИТ в моей программе тренировок, подумай, сколько пользы ты приносишь своему организму. Поэтому вперед! И не забывай о правильной технике.