Восполнение умственной энергии для высоких результатов в спорте

Наука об умственном утомлении

Как утверждает Кристи Мартин, доцент Исследовательского института физической культуры и спорта Университета Канберры в Австралии, ты можешь испытывать физическую усталость после 15-километровой пробежки или тренировки ВИИТ, и точно также испытывать умственную усталость после долгого рабочего дня или трудной задачи, решение которой заняло всего несколько минут. Задача, которая вызывает умственную усталость или, как мы часто говорим, утомляет или истощает мозг, обычно «связана с тем, что нам не хочется делать, потому что это слишком сложно или скучно», — говорит Кристи.



Другие исследования показывают, что утомление мозга может отрицательно сказаться на способности сохранять определенный уровень активности на велотренажере, выполнять изометрические упражнения (например, планку), а также поддерживать скорость в заплыве на 1500 метров. Как видишь, в этих примерах нет спринтов. Дело в том, что для проявления выносливости (Кристи определяет ее как «любую деятельность, где нужно контролировать себя») может потребоваться осознанное мысленное усилие. «Поскольку умственная усталость повышает восприимчивость к нагрузке, это усилие становится более трудным», — говорит Кристи. А во время 20-секундного забега у тебя будет меньше времени, чтобы подумать или утратить мотивацию.