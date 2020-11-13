Восполнение умственной энергии для высоких результатов в спорте

Если обычно комфортный темп этим утром дался тебе на порядок труднее, проблема может скрываться в твоем разуме, а не в мышцах.
В рамках нового исследования, опубликованного в журнале Medicine & Science in Sport & Exercise, профессиональные бегуны на выносливость бежали максимально долгое время после выполнения 45-минутного задания на компьютере, где нужно было быстро нажимать кнопку мыши при запросе. Интересно, что они устали раньше, чем когда бежали ту же дистанцию после просмотра документального фильма. При проведении обоих тестов частота сердечных сокращений, потребление кислорода и уровень молочной кислоты были одинаковыми — состояние организма было идеальным, а вот мозг работал по-разному.
Возглавлявший исследование доктор наук Бруно Морейра Силва, доцент факультета физиологии Университета Сан-Паулу, Бразилия, говорит: «Умственное утомление повлияло на восприимчивость к нагрузке», то есть на субъективную оценку атлетами ее интенсивности (Rate of Perceived Exertion, RPE).
Наука об умственном утомлении
Как утверждает Кристи Мартин, доцент Исследовательского института физической культуры и спорта Университета Канберры в Австралии, ты можешь испытывать физическую усталость после 15-километровой пробежки или тренировки ВИИТ, и точно также испытывать умственную усталость после долгого рабочего дня или трудной задачи, решение которой заняло всего несколько минут. Задача, которая вызывает умственную усталость или, как мы часто говорим, утомляет или истощает мозг, обычно «связана с тем, что нам не хочется делать, потому что это слишком сложно или скучно», — говорит Кристи.
Другие исследования показывают, что утомление мозга может отрицательно сказаться на способности сохранять определенный уровень активности на велотренажере, выполнять изометрические упражнения (например, планку), а также поддерживать скорость в заплыве на 1500 метров. Как видишь, в этих примерах нет спринтов. Дело в том, что для проявления выносливости (Кристи определяет ее как «любую деятельность, где нужно контролировать себя») может потребоваться осознанное мысленное усилие. «Поскольку умственная усталость повышает восприимчивость к нагрузке, это усилие становится более трудным», — говорит Кристи. А во время 20-секундного забега у тебя будет меньше времени, чтобы подумать или утратить мотивацию.
Задача, которая вызывает умственную усталость или, как мы часто говорим, утомляет или истощает мозг, обычно «связана с тем, что нам не хочется делать, потому что это слишком сложно или скучно».
Кристи Мартин, доцент Исследовательского института физической культуры и спорта Университета Канберры в Австралии
Симптомы утомления мозга легко выявить: нехватка энергии, отсутствие желания заставлять себя двигаться дальше, перемены настроения, замедленная реакция, проблемы с концентрацией и даже снижение точности, в результате чего тебе, например, будет сложно прицелиться во время игры в футбол. Но определить, почему это происходит, немного сложнее, по крайней мере, не рассматривая мозг под микроскопом.
В недавнем обзоре Кристи и ее коллеги привели теорию, согласно которой в части мозга, отвечающей за восприятие нагрузки, стремление выполнять задачи и процесс приложения усилий за вознаграждение, скапливается вещество под названием аденозин. Аденозин вырабатывается в результате интенсивной умственной и физической активности. Исследователи считают, что чем больше вещества накапливается в мозге, тем сильнее должен быть отправляемый мозгом сигнал продолжать крутить педали, стоять в планке или плыть, и это усложняет задачу. Аденозин также блокирует выработку дофамина — химического вещества, регулирующего мотивацию, поэтому он наносит двойной удар по твоему настрою.
Но есть и хорошие новости. Если ты облегчишь нагрузку на мозг, тело сможет работать эффективнее. Вот как это сделать.