ФК «Хакни Уик»: для всех и каждого

«Футбол способен объединять людей».

Это слова Бобби Касанги, основателя футбольного клуба «Хакни Уик» в Лондоне. И эта фраза проходила проверку временем вновь и вновь в разных городах и сообществах по всему миру: футбол многое может изменить.

Однако изменения не происходят мгновенно. Они становятся возможными благодаря таким людям, как Бобби, который годами прикладывал усилия, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. После освобождения из заключения в 2015 году Бобби понял, что пора внести изменения в свою жизнь и жизнь сообщества, в котором происходили разборки между бандами и ощущалось давление классового неравенства. Тогда он решил основать «Хакни Уик», для чего собирал деньги в своем районе, переходя от двери к двери. Почти пять лет спустя клуб «Хакни Уик» насчитывает сотни участников — мужчин, женщин и детей.

В нашей новой серии «Для всех и каждого» мы расскажем о людях со всего света, которые знают, что могут изменить свое сообщество и весь мир с помощью футбола и спорта.

Посмотри первый эпизод, представленный выше, узнай больше об игроках ФК «Хакни Уик» из статьи ниже и следи за выходом новых эпизодов о ФК «Алезия» из Парижа и ФК «Фицрой» из Мельбурна.