Может ли еда для поднятия настроения быть полезной?

1. Определи, что для тебя на самом деле значит хорошее настроение.

По словам Кристы Скотт-Диксон, доктора наук и создателя учебной программы Precision Nutrition, комфорт — это состояние организма после, а не во время еды. «Еда должна приносить ощущение спокойствия и сосредоточенности, а не временное онемение — „‏‏пищевую кому“ — или чрезмерное нервное возбуждение», — полагает она. Ощущения должны быть как от посиделок на балконе с чашечкой кофе в воскресное утро. Не должно быть вялости или перевозбуждения.



«Чтобы найти еду, от которой тебе действительно хорошо, оцени свое самочувствие сразу же после приема пищи, через час после приема пищи (когда организм начнет ее переваривать), на следующее утро и через пару дней», — советует Криста. Она объясняет, что ощущение тяжести и вздутие живота могут возникнуть мгновенно, однако другие тревожные сигналы, такие как повышенное газообразование, желудочно-кишечные расстройства или усталость, могут проявляться в течение 12–24 часов. Эти признаки указывают на то, что от данной «еды для поднятия настроения» стоит отказаться.



2. Выбирай продукты, богатые полезными веществами.

Вместо того чтобы выбирать продукты с высоким содержанием насыщенных или трансжиров, пустыми калориями или большим количеством добавленного сахара, выбирай еду с более высоким содержанием питательных веществ. Например, замени масло на авокадо. Оно обладает схожей кремовой текстурой, но содержит более полезные жиры. «Или попробуй „‏сыр“ с антиоксидантами, приготовленный из миндаля и кешью», — рекомендует Кристин. И по возможности замени рафинированный сахар фруктами (например, ягодами и финиками). По словам Кристин, цельные продукты с высоким содержанием питательных веществ (фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и т. д.) не только помогают нам чувствовать себя здоровыми физически, но и повышают настроение.



3. Следи за реакцией.

Эксперты утверждают, что наши желудок и мозг связаны: бактерии в желудочно-кишечном тракте посылают сигналы в центральную нервную систему. Согласно исследованиям, нездоровая пища может вызвать дисбаланс бактерий и спровоцировать дополнительный стресс или ощущение грусти. С другой стороны, пища, способствующая образованию хороших бактерий, такая как цельные зерна и чечевица, жиры, богатые омега-3 (грецкие орехи или семена льна и чиа), и ферментированные продукты (кефир, кислая капуста или кимчи), может положительно влиять как на тело, так и на разум. По словам Кристин, диета такого типа и, возможно, даже ежедневный прием пробиотиков могут помочь сбалансировать бактерии в желудочно-кишечном тракте, что позволит нам чувствовать себя более здоровыми физически и психологически.