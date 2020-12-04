Может ли еда для поднятия настроения быть полезной?

Хочешь наслаждаться ужином или десертом без переедания? Спроси себя, как та или иная еда влияет на твое самочувствие.
Многие из нас больше радуются еде на праздничном столе, чем подаркам под елкой. Бабушкины пирожки с мясом, гора печенья, пудингов и пирогов, приготовленных родственниками... И хотя ты вспоминаешь эти вкусности с удовольствием, твое тело может помнить их по-другому.
Еда для поднятия настроения должна поднимать настроение, верно? Но зачастую она приводит к тяжести в животе, плохому самочувствию и угрызениям совести.
Что можно считать едой для поднятия настроения
По словам Кристин Оленик, сертифицированного инструктора по здоровому образу жизни и основательницы компании Kristin Olenik Wellness в Лос-Анджелесе, еда для поднятия настроения — это сладкие, соленые и жирные продукты, которые ассоциируются у нас с положительными ощущениями и воспоминаниями, например с праздниками в кругу друзей и семьи. Это могут быть чипсы с соусом, которые вы с однокурсниками ели за просмотром спортивных игр, любимая с детства шаурма или торты (ну, потому что это главный сюрприз на день рождения).
«Еда для поднятия настроения помогает нам справиться со стрессом и одиночеством, а также позволяет предаться воспоминаниям», — говорит Шахрам Хэшмат, доктор наук и автор книги Eating Behavior and Obesity («Пищевое поведение и ожирение»). «Заедание стресса — распространенное явление, но если делать это слишком часто, оно может привести к негативным психическим и физическим последствиям», — утверждает Дана Грубер, доктор наук и клинический психолог из медицинского центра Ochsner Medical Center в Новом Орлеане.
«Еда для поднятия настроения помогает нам справиться со стрессом и одиночеством, а также позволяет предаться воспоминаниям».
Шахрам Хэшмат
доктор наук, автор книги Eating Behavior and Obesity («Пищевое поведение и ожирение»)
По мнению Кристин, другая проблема заключается в том, что ингредиенты, которые делают продукты сладкими, солеными и жирными (сахар, соль, сливки, сыр, масло и т. д.), как правило, вредны для нас в больших количествах. Как часто пончик или огромный буррито, съеденные перед походом в спортзал, свиданием или в обеденный перерыв, действительно помогают нам чувствовать себя лучше?
Это не значит, что такую пищу нельзя есть в принципе. Просто нужно найти к ней более здоровый подход. Для начала попробуй есть осознанно. «Ешь медленнее и концентрируйся на том, что именно ты ешь, чтобы наедаться меньшим количеством пищи», — говорит Дана. Второй шаг — поиск баланса, чтобы можно было регулярно наслаждаться, скажем, папиным фирменным мороженым без переедания. Вот как переосмыслить свой взгляд на еду для поднятия настроения.
1. Определи, что для тебя на самом деле значит хорошее настроение.
По словам Кристы Скотт-Диксон, доктора наук и создателя учебной программы Precision Nutrition, комфорт — это состояние организма после, а не во время еды. «Еда должна приносить ощущение спокойствия и сосредоточенности, а не временное онемение — „пищевую кому“ — или чрезмерное нервное возбуждение», — полагает она. Ощущения должны быть как от посиделок на балконе с чашечкой кофе в воскресное утро. Не должно быть вялости или перевозбуждения.
«Чтобы найти еду, от которой тебе действительно хорошо, оцени свое самочувствие сразу же после приема пищи, через час после приема пищи (когда организм начнет ее переваривать), на следующее утро и через пару дней», — советует Криста. Она объясняет, что ощущение тяжести и вздутие живота могут возникнуть мгновенно, однако другие тревожные сигналы, такие как повышенное газообразование, желудочно-кишечные расстройства или усталость, могут проявляться в течение 12–24 часов. Эти признаки указывают на то, что от данной «еды для поднятия настроения» стоит отказаться.
2. Выбирай продукты, богатые полезными веществами.
Вместо того чтобы выбирать продукты с высоким содержанием насыщенных или трансжиров, пустыми калориями или большим количеством добавленного сахара, выбирай еду с более высоким содержанием питательных веществ. Например, замени масло на авокадо. Оно обладает схожей кремовой текстурой, но содержит более полезные жиры. «Или попробуй „сыр“ с антиоксидантами, приготовленный из миндаля и кешью», — рекомендует Кристин. И по возможности замени рафинированный сахар фруктами (например, ягодами и финиками). По словам Кристин, цельные продукты с высоким содержанием питательных веществ (фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и т. д.) не только помогают нам чувствовать себя здоровыми физически, но и повышают настроение.
3. Следи за реакцией.
Эксперты утверждают, что наши желудок и мозг связаны: бактерии в желудочно-кишечном тракте посылают сигналы в центральную нервную систему. Согласно исследованиям, нездоровая пища может вызвать дисбаланс бактерий и спровоцировать дополнительный стресс или ощущение грусти. С другой стороны, пища, способствующая образованию хороших бактерий, такая как цельные зерна и чечевица, жиры, богатые омега-3 (грецкие орехи или семена льна и чиа), и ферментированные продукты (кефир, кислая капуста или кимчи), может положительно влиять как на тело, так и на разум. По словам Кристин, диета такого типа и, возможно, даже ежедневный прием пробиотиков могут помочь сбалансировать бактерии в желудочно-кишечном тракте, что позволит нам чувствовать себя более здоровыми физически и психологически.
Следуй этим советам, чтобы научиться получать от еды новые положительные эмоции — те, которые рождаются от осознания, что ты заботишься о своем будущем.
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