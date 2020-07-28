Мастер-тренер Nike Флор Бэкманн объясняет, почему подъем гантелей на бицепс повышает эффективность всех тренировок на руки и как добиться максимальных результатов.

Это просто шоу по бодибилдингу! Флор Бэкманн показывает, как контролировать свое тело и выполнять идеальный подъем гантелей на бицепс безопасными движениями. Это одно из немногих упражнений, результат которых будет заметен сразу.



Вот что ты получишь, выполняя подъем гантелей на бицепс: большие и хорошо развитые бицепсы. Это одно из немногих упражнений, которые дают практически мгновенный результат. Кажется, что твои мышцы становятся больше с каждым повтором, и ты это чувствуешь. Так происходит потому, что изолирующие упражнения, подобные этому, направлены на определенную мышцу, и к ней приливает кровь. Это приводит к тому, что клетки разбухают и их оболочка натягивается, то есть мышцы «накачиваются». Несмотря на то, что этот эффект длится недолго, он способствует долгосрочному росту мышц. Мастер-тренер Nike Флор Бэкманн расскажет о преимуществах подъема гантелей на бицепс и о том, как правильно его выполнять.