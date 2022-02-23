Академия AntetokounBros в действии

Не бывает слишком высоких колец
Сообщество
Все знают Янниса Адетокумбо как чемпиона НБА, но мало кому известно, чем он занимается за пределами площадки.
Яннис Адетокумбо — один из самых обсуждаемых игроков НБА. У него есть титул MVP. У него есть чемпионский титул. Его называют «Греческий фрик»! Но именно за пределами площадки он создал нечто по-настоящему особенное — академию AntetokounBros.
Страсть Янниса — баскетбол, а его цель — создать пространство, где каждый будет чувствовать себя причастным. Философия чемпиона звучит так: «Неважно, где ты начинаешь, важно, куда ты можешь добраться!»
«Большинство детей, приходящих к нам, чувствуют, будто им нигде нет места, и из-за этого они испытывают неуверенность. Благодаря нашим занятиям они становятся более уверенными и развивают навыки, важные для любого члена общества».
Эвина Мальтси,
главный тренер академии AntetokounBros
Каждый год академия принимает 100 детей (и 12 тренеров) из уязвимых социальных сообществ, стран, районов и социальных слоев и дает им возможность раскрыть и развить свой потенциал с помощью спорта.
Совместно со своими братьями, фондом Oanassis и организацией Eurohoops Яннис создал то, чего не было у него самого, когда он взрослел, нечто вдохновляющее. Именно поэтому академия так важна для него.
Академия располагается на баскетбольных площадках, обновленных компанией Nike и переданных сообществу в районах Эллинороссон, Ампелокипи и Ламприни. Академия. То, что она предлагает, гораздо больше, чем просто баскетбольные матчи.
В течение всего года дети работают с наставниками и стремятся получить стипендии от фонда Oanassis, анализируют свои успехи под руководством тренерской команды Eurohoops, а также получают возможность услышать мотивирующие выступления известных спортсменов и профессионалов из различных областей.
«Эти дети — миниатюрная модель общества. Если мы будем думать и действовать как единое целое, все от этого только выиграют».
Константинос Папалоукас,
управляющий партнер Eurohoops
Как сын иммигрантов из Нигерии, приехавших в Афины в поисках лучшей жизни, Яннис знает, каково это — чувствовать себя чужаком. Он хочет, чтобы каждый ребенок чувствовал себя причастным, чувствовал свою силу и раскрывал свой истинный потенциал, несмотря ни на что.
«У каждого своя собственная история, своя жизнь, свой цвет кожи... Когда мы собираемся вместе, мы всегда узнаем что-то новое».
Яннис Адетокумбо
AntetokounBros — большая семья, где тренеры и их подопечные учатся друг у друга и познают жизнь вместе. Вот что делает академию такой особенной.
Академия также предлагает материальные преимущества. Шесть лучших выпускников получают стипендии, чтобы продолжить обучение баскетболу в академии Eurohoops. Также каждый год один выдающийся выпускник получает стипендию «Единственный и неповторимый» от фонда Onassis для обучения в университете.
«Благодаря Академии AntetokounBros представители разных национальностей, религий и полов собираются в одну команду на улицах Афин, чтобы следовать за своими мечтами».
Афродити Панаджотаку,
директор по вопросам культуры фонда Onassis
Но какой бы великолепной ни была его академия, Яннис, описывает ее просто:
«Приходи к нам и хорошо проведи время!»
Яннис Адетокумбо
Несмотря на свое огромное трудолюбие, Яннис верит, что если ты позволяешь себе веселиться, ты позволяешь себе быть собой.
«Когда поймешь, что делает тебя счастливым, продолжай заниматься этим делом, потому что именно тогда ты станешь лучшей версией себя».
Яннис Адетокумбо
Фотограф: Элени Альбароса
Оператор: Алкис Папастосопулус
Анимация: Ultra Brand Studio